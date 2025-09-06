Bị lũ cuốn mất tích khi tham gia thách đố của bạn

Ấn ĐộNam thanh niên 19 tuổi nhảy xuống sông Yamuna đang chảy xiết và bị cuốn trôi vì chấp nhận lời thách đố thắng 500 rupee (150.000 đồng) của bạn bè.

Sự việc xảy ra ngày 4/9 trên sông Yamuna, đoạn qua bang Uttar Pradesh. Video ghi lại cảnh Mohd Junaid, 19 tuổi, trèo qua lan can cầu, lao mình xuống dòng nước lũ đục ngầu trong tiếng reo hò của bạn bè.

Nạn nhân trồi lên được vài giây, cố bơi vào bờ nhưng bị dòng nước cuốn đi, rồi kiệt sức và chìm hẳn.

Hình ảnh Mohd Junaid, 19 tuổi, trèo qua lan can cầu trên sông Yamuna, Ấn Độ hôm 4/9, chuẩn bị nhảy xuống. Ảnh: Jam Press/TIM

Cảnh sát, thợ lặn và Lực lượng Phản ứng Thảm họa bang đã mở chiến dịch tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Công tác cứu hộ gặp khó khăn do mực nước dâng cao sau nhiều ngày mưa lớn.

Theo nhà chức trách, vụ cá cược nảy sinh khi Junaid và nhóm bạn đang chơi bên bờ sông. Nhóm bạn cổ vũ, quay video sẽ bị khởi tố.

"Sự bất cẩn như vậy sẽ không được dung thứ", một quan chức tuyên bố.

Những cảnh quay cuối cùng cho thấy Mohd Junaid, 19 tuổi đang chìm dần trước khi bị dòng nước lũ cuốn đi, ngày 4/9. Ảnh: Jam Press/TIM

Vụ việc đang gây phẫn nộ trong dư luận địa phương. Nhiều người cho rằng đây là lời cảnh tỉnh về những hành vi liều lĩnh để "câu view", tìm kiếm sự chú ý trên mạng xã hội, đồng thời kêu gọi chính quyền tăng cường các biện pháp an toàn dọc bờ sông.

Minh Phương (Theo The Sun)