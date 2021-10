Nếu không có kỹ năng xử lý các đề thi lạ, thí sinh dễ mất bình tĩnh và không đạt mức điểm như kỳ vọng.

IELTS Speaking là một kỹ năng khó và yêu cầu thí sinh sở hữu vốn từ vựng tốt, đồng thời có khả năng phát triển ý tưởng và phản xạ nhanh. Trong quá trình ôn luyện, số lượng chủ đề mà thí sinh cần chuẩn bị là rất nhiều và đa dạng. Tuy nhiên thực tế đề thi có thể xuất hiện những đề lạ, chủ đề khó hay những sự việc chưa từng trải nghiệm như "Describe a time when you were asked to give your opinion in a questionnaire or survey" (Miêu tả một thời gian khi bạn được hỏi để đưa ra ý kiến trong phiếu khảo sát) hay "Describe a small company in your hometown that you think is successful" (Miêu tả một công ty quy mô nhỏ và thành công nơi bạn ở). Nếu không có đủ vốn từ, phản xạ tốt hay những tip để kéo dài thời gian suy nghĩ, thí sinh dễ bị bối rối ảnh hưởng đến mức điểm.

Bí kíp xử lý đề lạ trong IELTS Speaking Thầy Hải Đăng (8.0 IELTS) đến từ IELTS Fighter hướng dẫn cách để kéo dài thời gian, mở rộng câu trả lời và linh hoạt chuyển câu trả lời về những dạng đã có sự chuẩn bị. Cách 1: Duy trì đoạn hội thoại liên tục và liền mạch

Khi gặp những chủ đề không quen thuộc trong bài thi IELTS Speaking, thí sinh dễ rơi vào trạng thái im lặng vì lúng túng và chưa đưa ra được câu trả lời ngay lập tức. Để khắc phục, thí sinh nên cân nhắc sử dụng những filler (từ và cụm từ được dùng để lấp đầy sự im lặng khi bạn nói) hợp lý để kéo dài thời gian và suy nghĩ thêm về cách phát triển bài nói, ví dụ như Let me think/Let me see, I’ve never really thought about it, That’s a tricky question...

Cách 2: Thoải mái thừa nhận nếu không biết về chủ đề đó

Trong bài thi, rất có thể các bạn sẽ gặp những chủ đề mình không có kiến thức nền tảng hoặc chưa từng có trải nghiệm để đưa ra câu trả lời. Thầy Hải Đăng cho rằng, thí sinh có thể thoải mái nhận rằng mình không biết về đề tài này, tuy nhiên cần đưa ra lời giải thích đi kèm ví dụ để mở rộng và phát triển ý nói, thay vì khiến câu trả lời cụt lủn và không thể hiện được rõ khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình với giám khảo.

Cách 3: Hãy sáng tạo câu trả lời của bản thân

Nếu bản thân chưa từng có trải nghiệm trước một vấn đề được đặt ra, thí sinh có thể tham khảo và sáng tạo từ những mẩu chuyện mà bạn biết, từ đó phát triển thành câu trả lời của riêng mình. Bởi IELTS không phải là bài thi kiểm tra tính đúng sai, thí sinh có thể thoải mái đưa ra câu trả lời trong phạm vi đề bài, thông qua đó thể hiện được vốn tiếng Anh linh hoạt và đáp ứng được các tiêu chí chấm điểm của bài thi.

Cách 4: Điều hướng chủ đề lạ sang các chủ đề quen thuộc

Đây là một cách đơn giản mà hiệu quả khi bạn gặp bất kỳ đề bài không quen thuộc nào. Số lượng đề thi IELTS Speaking là rất lớn và được lựa chọn ngẫu nhiên, bởi vậy thí sinh khó lòng chuẩn bị kỹ được mọi đề bài trước khi bước vào buổi thi chính thức. Từ đó, một phương pháp hữu hiệu là chuyển hướng câu trả lời sang những dạng đã có sự chuẩn bị và tạo mối liên hệ đến câu hỏi đặt ra, tuy nhiên cần cẩn thận để tránh lạc đề và nói lan man.

Ngọc Anh