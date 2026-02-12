Bí kíp 'thần sầu' giúp khách Tây cầm đũa như cao thủ châu Á

Không cần luyện công 3 năm, chỉ cần một chiếc khăn nhỏ là đôi đũa bỗng trở nên “ngoan ngoãn” lạ thường.

Xem video mà chỉ biết gật gù vì độ sáng tạo quá đỉnh, chỉ với một chiếc khăn quấn chặt hai đầu đũa là khách Tây có thể dùng đũa thoải mái như người bản địa. Đôi đũa vốn nổi tiếng "khó chiều" bỗng biến thành phiên bản thân thiện, không còn cảnh gắp miếng thịt rơi giữa đường. Nhìn thao tác vừa lạ vừa quen mà ai cũng phải bật cười vì đơn giản đến không ngờ. Đúng là khi ẩm thực châu Á thử thách thì con người sẽ nghĩ ra cách để sinh tồn. Từ nay khỏi lo bạn bè quốc tế ngại ăn phở, ăn sushi hay gắp đồ lẩu nữa. Một chiếc khăn nhỏ nhưng mở ra cả "chân trời gắp đồ" đầy tự tin và vui nhộn.

Bí kíp 'thần sầu' giúp khách Tây dùng đũa như cao thủ châu Á

>> Khách Tây nghiện cách 'tìm người may mắn' khi ăn cỗ ở Việt Nam

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi (theo Newsflare)