Bí kíp 'thần sầu' giúp khách Tây cầm đũa như cao thủ châu Á

Xem video mà chỉ biết gật gù vì độ sáng tạo quá đỉnh, chỉ với một chiếc khăn quấn chặt hai đầu đũa là khách Tây có thể dùng đũa thoải mái như người bản địa. Đôi đũa vốn nổi tiếng "khó chiều" bỗng biến thành phiên bản thân thiện, không còn cảnh gắp miếng thịt rơi giữa đường. Nhìn thao tác vừa lạ vừa quen mà ai cũng phải bật cười vì đơn giản đến không ngờ. Đúng là khi ẩm thực châu Á thử thách thì con người sẽ nghĩ ra cách để sinh tồn. Từ nay khỏi lo bạn bè quốc tế ngại ăn phở, ăn sushi hay gắp đồ lẩu nữa. Một chiếc khăn nhỏ nhưng mở ra cả "chân trời gắp đồ" đầy tự tin và vui nhộn.
>> Khách Tây nghiện cách 'tìm người may mắn' khi ăn cỗ ở Việt Nam
>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây
Hi (theo Newsflare)