Bí kíp tăng điểm IELTS Writing nhờ từ nối

Cohesive devices (Từ nối) là yếu tố giúp tăng điểm tiêu chí Coherence and Cohesion (Tính mạch lạc và liên kết) trong bài thi IELTS Writing.

Là một trong bốn tiêu chí chấm thi của IELTS Writing, Coherence and Cohesion là đòi hỏi khả năng phát triển ý tưởng, liên kết và triển khai nội dung bài viết. Theo thông tin trên website ielts.org, tiêu chí này dù gộp chung thành một tiêu chí chấm thi nhưng có thể được tách thành hai phần khi đánh giá bài thi.

Coherence (Tính mạch lạc) thể hiện việc sắp xếp Idea (Ý tưởng) phù hợp và logic, giúp bài viết dễ hiểu và dễ theo dõi. Trong khi đó, Cohesion (Tính liên kết) đánh giá sự kết nối của bài viết thông qua cách sử dụng ngữ pháp và từ vựng như dùng Cohesive devices (Từ nối) để tạo sự liên kết giữa các câu, các đoạn trong bài.

Ví dụ: Plenty of people think veganism is a myth. The major food chains in the world are non-vegan and they are thriving. While a good number of people in the world consume animal protein, plenty of people prefer to have a vegan diet. This could be due to cultural issues; health issues or due to pure personal choice.

Là yếu tố quan trọng quyết định điểm tiêu chí Coherence and Cohesion, Cohesive devices được yêu cầu cụ thể theo mỗi band điểm:

Band điểm Yêu cầu về Cohesive devices 8.0 Kiểm soát mọi khía cạnh về tính liên kết. 7.0 Sử dụng lượng từ nối phù hợp mặc dù đôi khi vẫn sử dụng ít/nhiều. 6.0 Sử dụng từ nối hiệu quả nhưng vẫn mắc lỗi sai về tính liên kết giữa các câu.

Cohesive devices được chia làm nhiều nhóm từ như Results and Consequences (Kết quả và Hậu quả), Sequencing (Thứ tự), Adding (Bổ sung), Comparing and Contrasting (So sánh và Tương phản) hay Illustrating (Minh họa).

Các từ nối hay sử dụng trong bài thi IELTS.

Trong quá trình sử dụng Cohesive devices trong bài viết, người học cần lưu ý tránh mắc những lỗi sai sau:

Lỗi sai 1: Sử dụng quá nhiều từ nối

Ví dụ: To start with, government need to take action. For example, they could raise taxes on imported goods. However, this will likely cause tensions with other nations. Therefore, they should look into other options. For one thing, they could...

Thầy Minh Đức - giáo viên tại IELTS Fighter cho rằng việc lạm dụng từ nối trong bài sẽ khiến bài viết trở nên cứng nhắc, khó hiểu và ảnh hưởng đến việc đánh giá tiêu chí Coherence và Cohesion. Bởi vậy, các bạn cần nên sử dụng số lượng từ vựng vừa phải và hợp lý với nội dung bài viết.

Lỗi sai 2: Sử dụng từ nối không chính xác về nghĩa

Sử dụng từ nối mang nghĩa không phù hợp ngữ cảnh sẽ khiến bài viết khó hiểu và không truyền tải đúng nội dung đến người đọc.

Ví dụ: Some politicians have suggested increasing the number of police officers in urban areas as a means of controlling crime. Therefore However, it has been argued that this may create further social problems.

Bởi vậy các bạn cần cẩn thận lựa chọn từ nối để đảm bảo nội dung bài viết cũng như tránh mất điểm Coherence and Cohesion.

Lỗi sai 3: Sử dụng những từ nối informal (đời thường) và outdated (không còn được sử dụng phổ biến)

Đây là vấn đề nhiều bạn mắc phải khi lựa chọn từ nối để sử dụng trong việc liên kết các câu văn và đoạn văn. Với bài thi IELTS Writing, người viết cần chú ý không sử dụng những từ vựng informal và không còn được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh.

Ví dụ:

Informal: Last but not least, people should be wise when using credit cards.

=> Nên dùng: "Finally, people should be wise when using credit cards." bởi vì "Last but not least" không đủ trang trọng.

Outdated: To recapitulate, people should be wise when using credit cards.

=> Nên dùng: "In conclusion, people should be wise when using credit cards." bởi vì "To recapitulate" quá trang trọng và là từ cũ, đã lỗi thời.

Ngọc Anh