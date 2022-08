Bí kíp săn vé 0 đồng đến Qatar xem FIFA World Cup 2022

Người tiêu dùng có thể đến Qatar xem FIFA World Cup 2022, ở khách sạn 5 sao miễn phí cùng người thân bằng cách sử dụng thẻ Vietcombank Visa.

Theo đó, với các giao dịch chi tiêu bằng thẻ Vietcombank Visa, khách hàng có cơ hội tham dự trận Chung kết của giải đấu lớn nhất hành tinh cùng người thân vào tháng 12 này, thông qua chương trình "Xài thẻ Vietcombank Visa – Bùng nổ FIFA World Cup™".

Quy mô các giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng với 4 Gói giải thưởng là chuyến đi 5 ngày 4 đêm tới Qatar bao gồm: Vé xem 2 trận đấu quan trọng (trận Chung kết/Bán kết) FIFA World Cup 2022™, vé máy bay khứ hồi đến Qatar, lưu trú tại khách sạn 5 sao Mondrian Doha cùng quà tặng và các dịch vụ hỗ trợ khác từ VISA.

Trong đó, 3 gói giải thưởng cao nhất đi xem trận Chung kết và Bán kết sẽ khởi hành vào ngày 15/12/2022, một gói giải thưởng đi xem 2 trận Bán kết sẽ khởi hành vào ngày 11/12/2022, mỗi gói giải thưởng dành cho khách hàng trúng thưởng và một bạn đồng hành.

Chủ thẻ Vietcombank Visa có cơ hội đến Qatar xem FIFA World Cup miễn phí. Nguồn: Vietcombank

Để biến cơ hội thành hiện thực, khách hàng chỉ cần chi tiêu bằng thẻ Vietcombank Visa, chi tiêu càng nhiều, cơ hội càng lớn. Trong đó, khách hàng có tổng doanh số chi tiêu hợp lệ cao nhất sẽ nhận giải Cúp vàng (là Chuyến đi đến Qatar 5 ngày 4 đêm xem một trận Chung kết và một trận Bán kết FIFA World Cup™ và Vé máy bay khứ hồi dành cho 2 người).

Ngoài ra, với mỗi một triệu đồng doanh số chi tiêu hợp lệ, chủ thẻ được nhận một mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng đi Qatar xem FIFA World Cup 2022. Với mỗi một triệu đồng doanh số chi tiêu ở nước ngoài, chủ thẻ sẽ được nhận thêm một mã dự thưởng, cơ hội may mắn vì thế cũng được nhân đôi.

Cơ cấu giải thưởng quay số trúng thưởng bao gồm hai giải chung kết và một giải bán kết. Nội dung giải thưởng Chung kết cũng giống như giải Cúp vàng. Còn giải Bán kết là chuyến đi đến Qatar 5 ngày 4 đêm xem 2 trận Bán kết FIFA World Cup™ và Vé máy bay khứ hồi dành cho 2 người.

"Được xem trực tiếp một trận cầu World Cup là ước mơ của hàng triệu người hâm mộ bóng đá. Nếu được xem miễn phí nữa thì còn hơn cả ước mơ. Với cách tham gia đơn giản chỉ cần chi tiêu thẻ, tôi nghĩ, đây là cơ hội khá mở cho người hâm mộ", anh Đặng Công (40 tuổi, Vinh – Nghệ An) chia sẻ.

Chị Thu Phương (34 tuổi, Hà Nội) cho biết, chị thường xuyên dùng thẻ Vietcombank Visa để mua sắm, du lịch, đặt phòng, vé máy bay... vì lý do bảo mật tốt, tiện lợi và có nhiều chương trình ưu đãi. Chị hi vọng sẽ trở thành khách hàng may mắn, "rinh" giải thưởng để cùng chồng đến Qatar xem World Cup. Bởi chồng chị là một cổ động viên nhiệt thành của đội tuyển quốc gia Đức, "ăn bóng đá, ngủ bóng đá".

Với thẻ Vietcombank Visa, người dùng có thể thanh toán linh hoạt với hàng triệu đơn vị chấp nhận thẻ Visa trên toàn cầu bao gồm cả các điểm chấp nhận thẻ Contactless. Ngoài những ưu đãi giảm giá, hoàn tiền khi thanh toàn bằng thẻ Vietcombank Visa, khách hàng còn hưởng ưu đãi tích lũy điểm thưởng không giới hạn để đổi quà cùng chương trình khách hàng thân thiết VCB Rewards.

Với sự thuận tiện, linh hoạt và nhiều tiện ích gia tăng, chi tiêu thẻ đã và đang trở thành xu hướng tiêu dùng hiện đại. Đại diện Vietcombank cho biết, việc triển khai chương trình với các giải thưởng là các Gói xem trực tiếp các trận đấu của FIFA World Cup™ là lời tri ân của Vietcombank dành cho các khách hàng và mong muốn kết nối người hâm mộ bóng đá, trao cơ hội trải nghiệm trực tiếp các trận đấu quan trọng của một trong những giải đấu bóng đá được chờ đợi nhất hành tinh.

Hoàng Minh