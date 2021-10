Bí kíp nâng điểm IELTS Reading từ cô giáo 9.0 Reading

Reading được coi là kỹ năng dễ đạt điểm cao và giúp người thi nâng điểm IELTS Overall.

Trong IELTS, bài thi Reading yêu cầu thí sinh đọc 3 passages (bài đọc) trong khoảng 60 phút, đồng thời trả lời 40 câu hỏi với đa dạng hình thức như điền từ vào chỗ trống, chọn đáp án đúng, nối tên tiêu đề với đoạn văn phù hợp... Với độ dài mỗi bài đọc 700-800 từ, tập trung nội dung học thuật lấy từ sách, tập san, báo chí, người đọc cần sở hữu vốn từ vựng tốt, phương pháp đọc thích hợp cùng kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả để tối đa hóa số đáp án đúng.

Trên hành trình đạt mức điểm IELTS 8.5 Overall (trong đó IELTS Reading đạt 9.0), cô Mia Nguyễn, giáo viên tại IELTS Fighter đã áp dụng những chiến thuật đơn giản nhưng hiệu quả để nâng điểm số Reading lên mức tuyệt đối.

Chia thời gian cho mỗi bài đọc

Không giống bài thi IELTS Listening, thí sinh làm bài Reading không có thêm 10 phút để chuyển đáp án vào answer sheet. Bởi vậy, thí sinh cần có chiến thuật phân chia thời gian hợp lý cho mỗi bài đọc. Cô Mia Nguyễn khuyên các bạn với mục tiêu đạt từ 7.0 IELTS Reading nên dành thời gian đọc 3 bài đọc theo công thức 15-20-25 (15 phút đầu cho bài đọc đầu tiên, 20 phút và 25 phút theo thứ tự cho hai bài đọc tiếp theo). Làm những bài dễ trong thời gian ngắn hơn sẽ giúp bạn đỡ áp lực cho những bài có nhiều từ vựng chuyên ngành và khó tìm ra đáp án.

Bám sát nội dung bài đọc

Nếu bắt gặp những chủ đề quen thuộc và chưa tìm ra đáp án phù hợp cho câu hỏi, người đọc dễ xảy ra tình trạng đoán đáp án dựa vào kinh nghiệm hoặc quan điểm cá nhân, thay vì tập trung đọc để tìm được thông tin chính xác từ nội dung bài.

Ví dụ:

Câu hỏi: In order to lose weight, we should

a. avoid eating breakfast

b. eat a low carbohydrate breakfast

c. exercise before breakfast

d. exercise after breakfast

(Trích Reading passage 1, Passage test 1, Road to IELTS)

Với câu hỏi "Để giảm cân, chúng ta nên...", người học không nên tự suy đoán đáp án dựa trên quan điểm và kinh nghiệm của bản thân, mà cần khoanh vùng chính xác thông tin trong bài, từ đó mới lựa chọn đáp án chính xác.

Đọc kỹ yêu cầu đề bài

Theo cô Mia Nguyễn, đọc kỹ yêu cầu đề bài rất quan trọng, nhất là trong các dạng bài như True/False/Not given, Yes/No/Not given, Sentence/Summary/Note completion. Một lỗi sai hay gặp khi thí sinh không đọc kỹ đề bài là trả lời sai đáp án, ví dụ như người thi dễ trả lời là True/False/Not given thay vì Yes/No/Not given theo yêu cầu. Hay với dạng bài điền từ, đề bài sẽ nêu rõ số lượng từ tối đa mà thí sinh cần lọc thông tin để điền vào chỗ trống.

Bởi vậy, lời khuyên là thí sinh cần đọc kỹ yêu cầu đề bài và gạch chân keyword trước khi bước vào quá trình đọc bài.

Luyện kỹ thuật đọc như Skimming và Scanning

Kỹ năng Skimming and Scanning (Đọc lướt và đọc quét) là kỹ thuật phổ biến với người học IELTS về tính ứng dụng trong việc chọn lọc thông tin cần thiết với thời gian ngắn của bài thi. Skimming có thể hiểu là kỹ năng đọc lướt - quá trình đọc để có cái nhìn tổng quan về nội dung đoạn văn, còn scanning là kỹ năng đọc quét với mục đích tìm những chi tiết cụ thể trong đoạn văn. Sử dụng nhuần nhuyễn hai kỹ thuật đọc này sẽ giúp thí sinh nhanh chóng tìm ra đáp án chính xác, tối ưu thời gian làm bài thi.

