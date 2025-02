'Bí kíp luyện rồng' bản người đóng tung trailer

Phim live-action "Bí kíp luyện rồng" đưa khán giả trở lại câu chuyện nhân vật Hiccup làm bạn với rồng Toothless, chống định kiến của dòng tộc.

Trailer 'Bí kíp luyện rồng' (How to Train Your Dragon) bản người đóng Trailer "Bí kíp luyện rồng" (How to Train Your Dragon) bản mới, dự kiến ra rạp trong nước ngày 13/6. Video: Universal Pictures Vietnam

Trong video ra mắt hôm 12/2, đạo diễn đưa người xem vào bối cảnh đảo Berk, nơi người Viking và rồng là kẻ thù nhiều thế hệ. Tuy nhiên, Hiccup (Mason Thames) - con trai của Tù trưởng Stoick the Vast - vốn được huấn luyện để trở thành kẻ săn rồng, đi ngược truyền thống khi làm bạn với Toothless - thuộc chủng loài Night Fury.

Đoạn giới thiệu gợi nhớ nhiều phân cảnh trong bản hoạt hình năm 2010: Hiccup đưa tay chạm mõm của Toothless, chứng minh cậu được con rồng tin tưởng. Anh còn giới thiệu Toothless với Astrid (Nico Parker), cho rằng Toothless là con rồng đặc biệt. Trong một phân đoạn, cha của Hiccup dẫn đầu cộng đồng Viking, chạm trán loài rồng. Kết quả là hàng trăm người bỏ mạng và hàng nghìn chú rồng không thể sống sót.

Theo Variety, đạo diễn Dean DeBlois nói so với bản gốc, dự án đào sâu mối quan hệ giữa các nhân vật, bổ sung yếu tố thần thoại và hành động. Êkíp còn chú trọng phát triển nhân vật Astrid - bạn thân của Hiccup. Ngoài ra, việc thiết kế loài rồng sẽ chi tiết hơn, mang cảm giác tự nhiên, hứa hẹn lôi cuốn khán giả. Qua nhiều tình tiết, tình bạn của Hiccup và Toothless vượt lên định kiến và hận thù, phản ánh sự thay đổi trong nhận thức và mối quan hệ người - rồng.

Bí kíp luyện rồng (How to Train Your Dragon) phát hành vào các năm 2010, 2014 và 2019, do Unviersal và hãng hoạt hình DreamWorks hợp tác sản xuất, dựa trên cuốn sách của nhà văn Cressida Cowell. Ba phần hoạt hình thành công về mặt thương mại, thu hơn 1,6 tỷ USD tại phòng vé.

Trailer How To Train Your Dragon 3 Trailer "How To Train Your Dragon 3" năm 2019. Video: CGV

Sau thành công của loạt phim điện ảnh, hãng phát triển thêm nhiều series dựa trên câu chuyện về vùng đất ma thuật của rồng và người Viking. Ba loạt phim DreamWorks Dragons, Rescue Riders và The Nine Realms được khán giả đón nhận tích cực. Thương hiệu cũng phát triển một show diễn trượt băng nghệ thuật có tên How to Train Your Dragon on Ice dựa trên bộ phim.

Dean DeBlois, 55 tuổi, làm phim từ cuối thập niên 1980, chỉ đạo kiêm viết kịch bản cho ba phần trong series. Trước thành công của How to Train Your Dragon, ông được biết đến với loạt phim hoạt hình Lilo & Stitch và Mulan (1998) của hãng Disney. Đạo diễn từng được đề cử ba giải Oscar với các phần Bí kíp luyện rồng.

Quế Chi (theo Variety)