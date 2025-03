'Bí kíp' ăn, chơi tại Road to 8Wonder tại Vũ Yên

Nhạc hội Road to 8Wonder 2025 diễn ra ngày 15/3 có sự tham gia của rapper đến từ xứ sở kim chi B.I cùng các nghệ sĩ Việt như Quang Hùng MasterD, Rhyder và Marzuz. Bên cạnh những màn biểu diễn sôi động, ban tổ chức cho biết đang dần hoàn thiện các khâu để phục vụ mọi nhu cầu của khán giả từ ăn uống, di chuyển, vui chơi đến các trải nghiệm tương tác ngay trong khuôn viên Vinhomes Royal Island.

Theo đó, hơn 200 nhà hàng dọc phố đi bộ công viên Vũ Yên với đủ phong cách ẩm thực từ truyền thống đến quốc tế, phục vụ lẩu, nướng, ăn vặt, tráng miệng... đã lên kế hoạch chuẩn bị nguyên liệu, thiết kế thực đơn từ nhiều tuần nay.

Trong tuần diễn ra đại nhạc hội Road to 8Wonder, các nhà hàng mang đến loạt ưu đãi. Cụ thể, nhà hàng hải sản Đoàn Gia thông báo mức giá buffett từ 400.000 đồng một người hoặc sử dụng combo lẩu cá song tại Đoàn Viên với giá 999.000 đồng. Texgrill mang đến combo sườn nướng châu Âu 850.000 đồng, còn Beer-Steak có set lẩu nướng từ 239.000 đồng. Amso Grill thông báo giảm 15% trên tổng hóa đơn khi check-in. Doduram Chicken cho ra mắt loạt set gà từ 400.000 đồng, Bò Nhúng Dấm Tỳ Hưu mang đến gói lẩu từ 599.000 đồng tặng đồ uống miễn phí.

Với những du khách muốn trải nghiệm ẩm thực đường phố, có thể tìm đến các xe hàng, được bố trí nhiều nơi gần sự kiện.

Ban tổ chức khuyến nghị khách có nhu cầu thưởng thức ẩm thực tại đây nên đặt bàn sớm. Bởi trong các sự kiện âm nhạc trước đây, nhiều nhà hàng trong khu phố liên tục "cháy bàn", có những quán ghi nhận doanh thu tăng gấp 5 lần so với cuối tuần bình thường.

Cùng với trải nghiệm ẩm thực, du khách có thể lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè, người thân tại công viên Hàn Quốc, quảng trường châu Âu. Quảng trường cũng là nơi diễn ra hoạt động trao đổi photocard, banner cổ vũ, tham gia mini-event do cộng đồng fan tổ chức. Thử thách âm nhạc mang tên Kpop Random Dance và B.I Dance Challenge tổ chức dọc phố đi bộ và trong sự kiện, là không gian giao lưu dành cho người hâm mộ.

"Các không gian như công viên Hàn Quốc, quảng trường châu Âu không chỉ là nơi gặp gỡ, vui chơi, nơi đây còn được thiết kế mang đậm tính bản địa, phù hợp với nhiều phong cách. Du khách đến nên lựa chọn 'outfit' từ bây giờ để có những bộ ảnh ấn tượng khi đến Road to 8Wonder 2025", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Để phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao của khán giả và khách tham quan, ban tổ chức bố trí chuyến tàu mang tên B.I Special, tần suất 4 chuyến mỗi ngày, đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng, phục vụ từ 7/3 đến 15/3.

Lê Phương Chi (28 tuổi, Hà Nội) - một fan lâu năm của B.I cho biết sẽ đi chuyến tàu này, đến Hải Phòng cùng một nhóm người hâm mộ hơn 50 người. "Trước nay chúng tôi chưa bao giờ đi 'đu idol' mà được phục vụ chu đáo như sự kiện lần này. Đây hứa hẹn là chuyến đi nhiều niềm vui và kỷ niệm", Phương Chi cho hay.

Vingroup cũng tăng cường phương tiện công cộng, bao gồm các tuyến xe buýt điện từ trung tâm Hải Phòng đến Vinhomes Royal Island và di chuyển trong nội khu. Với những khách di chuyển bằng phương tiện cá nhân cũng có khu vực để xe riêng.

Ngoài ra, tuỳ từng hạng vé, người mua sẽ được hưởng các quyền lợi như dịch vụ ẩm thực, đồ uống không giới hạn; lối check-in riêng, đưa đón bằng xe VinFast, gói tham quan, chụp ảnh tại Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Vũ Yên, voucher mua sắm tại hệ thống TTTM Vincom, đồ golf tại Vinpearl Golf Royal Island...

Road to 8Wonder 2025 là bước khởi đầu cho chuỗi lễ hội âm nhạc quốc tế Vinhomes Grand Park tổ chức, mục tiêu đưa Việt Nam lên bản đồ giải trí thế giới. Theo thông tin từ ban tổ chức, sân khấu được thiết kế theo phong cách futuristic, màn hình LED cỡ lớn, cùng dàn âm thanh hiện đại, hiệu ứng ánh sáng laser... hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đỉnh cao cho khán giả.

Với tư cách nhà tài trợ vàng, Techcombank mang đến những màn trình diễn cùng loạt ưu đãi và quà tặng. Khách hàng mang căn cước công dân, ghé thăm các gian hàng di động của Techcombank vào ngày 15/3, trải nghiệm các giải pháp tài chính để nhận các phần quà như gấu bông, túi tote, ô.

Đại nhạc hội Road to 8Wonder - The Next Icon diễn ra lần đầu tiên tại Vinhomes Royal Island do Tập đoàn Vingroup tổ chức, với sự đồng hành của nhà tài trợ kim cương Masterise Homes, các nhà tài trợ vàng gồm Ngân hàng Techcombank và Xanh SM, đơn vị bảo trợ truyền thông Chuyện của Hà Nội.

- Thời gian: 15/3

- Địa điểm: Quảng trường châu Âu, Vinhomes Royal Island - Vũ Yên, Hải Phòng.