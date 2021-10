Bí kíp 10 phút giúp nữ sinh Hà Giang đạt 9.0 IELTS Reading

Nhờ chiến thuật "10 phút vàng", Phạm Thị Xuân Mai, 17 tuổi đã ôn luyện hiệu quả và đạt điểm tuyệt đối 9.0 IELTS Reading.

Phạm Thị Xuân Mai hiện là học sinh lớp 12 trường chuyên THPT Hà Giang. Trước khi bắt đầu luyện IELTS, Mai là học sinh có nền tảng tiếng Anh tốt nên cô nàng dễ dàng làm quen với bài thi sau khi được giáo viên hướng dẫn, chia sẻ kiến thức.

Nữ sinh Hà Giang yêu thích việc đọc từ bé do đó Reading không phải là thử thách. Thời gian đầu, cô nàng chủ yếu đọc các câu chuyện hoặc truyện ngắn, truyện cổ tích đơn giản có độ dài khoảng 100 chữ để vừa làm quen, vừa học tập. Khi đã quen dần thì chuyển sang đọc báo hoặc tin tức bằng tiếng Anh. Một số tờ báo Mai hay đọc là Vox, The Aspen Institute, National geographic, trong đó cô nàng thích nhất là BBC news với chuyên mục Stories chia sẻ các câu chuyện về cuộc đời của những người đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Thích đọc sách đem lại tính kiên nhẫn cao cho Mai khi luyện Reading.

Để đạt điểm 9.0 Reading, Mai còn dành nhiều thời gian luyện tập, giúp bản thân có nền tảng vững chắc. Nữ sinh cho biết: "Sự tự tin và kết quả bài Reading vượt kỳ vọng không chỉ nhờ chăm chỉ đọc báo mà còn nhờ kinh nghiệm từ quá trình luyện đề thường xuyên. Khi đi học, em được thầy cô hướng dẫn hai cách để bắt đầu làm bài Reading là đọc bài trước hoặc đọc câu hỏi trước. Sau khi thử, em thích cách đọc bài trước nên em phân bố thời gian theo quy tắc 10 phút vàng".

Quy tắc "10 phút vàng" của nữ sinh Hà Giang

Đầu tiên là phân chia thời gian. Mỗi đoạn văn trong Reading chia trung bình 20 phút để hoàn thành thì Mai dành 10 phút đọc nội dung của bài. Nữ sinh chia sẻ khi đọc nên thư giãn như đang đọc mẩu truyện hay báo để không bị áp lực tâm lý khi làm bài.

Tiếp theo là gạch chân thông tin - Underline (gạch chân) những từ hay thông tin cảm thấy quan trọng trong quá trình đọc.

Cuối cùng là đọc câu hỏi và trả lời. Người thi cần nắm rõ nội dung cơ bản thì khi đọc câu hỏi sẽ biết thông tin cần tìm nằm ở đâu, nhờ đó tiết kiệm thời gian hơn.

Nữ sinh cho biết, thời gian đầu khi áp dụng quy tắc trên, sẽ bị mất thời gian nhiều hơn nhưng sau khi quen dần thì có thể chủ động trả lời câu hỏi mà không phải rà soát lại nội dung bài đọc nhiều lần. Sau khi trả lời xong câu hỏi, nữ sinh kiểm tra lại một lượt để chắc chắn không bị bẫy paraphrase (viết lại câu) đánh lừa. Mỗi lần luyện xong bài đọc, Mai đều lọc và ghi lại từ mới, cấu trúc hay, đồng thời tra từ điển để hiểu rõ các từ liên quan và nghĩa theo ngữ cảnh khác nhau để tích lũy vốn từ và kiến thức cho mình.

Ngoài nguồn luyện đọc từ các báo, sách, Mai còn sử dụng nguồn luyện đề theo chương trình học trực tuyến ở trung tâm IELTS Fighter và các bộ sách như Cambridge 10-15, Vocabulary in Use, Grammar in Use, IELTS Test Builder... Cô nàng quan niệm không nên quá chú trọng áp dụng các tips (mẹo) khi làm bài Reading mà nên đọc và hiểu nội dung tổng thể của bài. Tâm lý thoải mái khi đọc sẽ giúp bản thân nắm được ý của bài và trả lời câu hỏi dễ dàng hơn.

Reading dễ khiến thí sinh nản chí bởi độ dài và lượng từ vựng học thuật. Tuy nhiên "Practice make perfect" - luyện tập nhiều thì lượng từ vựng sẽ tăng lên dần và kỹ năng cũng được cải thiện. "Thời đi học ở trung tâm, các giáo viên như Ms. Nhi, Ms. Tâm, Mr. Đức, Ms. Anh luôn tập trung đẩy thời gian thực hành và chữa bài lên nhiều nhất có thể. Dưới sự khích lệ và nhiệt huyết của thầy cô, em có thêm động lực luyện đề để cải thiện kỹ năng của mình tốt hơn", Mai nói.

Chinh phục 8.5 Listening với Youtube

Không chỉ đạt điểm tuyệt đối Reading, Mai còn đạt điểm IELTS Listening ấn tượng (8.5). Sinh sống ở thành phố có sức hút du lịch nên Mai có nhiều cơ hội tiếp xúc với khách du lịch từ nhiều quốc gia khác nhau, tạo môi trường giúp nữ sinh luyện tiếng Anh. Bản thân Mai là người hướng ngoại nên khi bắt gặp khách du lịch, cô nàng thường chủ động bắt chuyện nên khả năng nghe hiểu và giao tiếp khá tốt. Cũng nhờ đó cô nàng nghe được nhiều accent (giọng) và phản xạ trong Speaking tự nhiên hơn.

Bên cạnh việc giao tiếp với người nước ngoài, Mai thích nghe nhạc và xem clip tiếng Anh. Những kênh nữ sinh Hà Giang hay xem là Ted Talks, School of life, Vox, Litter bigshot, Ellen show, Masterchef/hell's kitchen trên youtube và netflix... "Lần đầu em thường xem mà không bật sub. Khi có đoạn không hiểu thì lần xem thứ hai em mới bật sub lên để tìm nghe lại các từ chưa quen, từ mới và ghi lại. Nghe nhiều giúp em quen với âm điệu tiếng Anh và phản xạ nghe hiểu nhanh hơn mỗi ngày", Mai cho hay.

Thời điểm tham gia các lớp luyện thi, thầy cô IELTS Fighter hướng dẫn Mai chi tiết kỹ thuật làm bài Listening đã được kiểm nghiệm nên nữ sinh dễ dàng nắm bắt cách làm hiệu quả, chinh phục mức điểm cao như kỳ vọng. Trong thời gian ôn luyện, nguồn học của cô nàng chủ yếu là giáo trình và sách Cambridge. Khi làm bài, Mai luôn tập trung nghe kỹ nội dung, sau đó xem transcript (bản dịch) để kiểm tra khả năng nghe, đồng thời nghe lại đến khi rõ hết từ.

Nữ sinh cho biết thêm: "Một việc em hay làm trước thời gian chuẩn bị thi là lên Youtube, bật file nghe và chỉnh tốc độ phát 1.25 - 1.5 để quen với nhịp độ bài thi, tránh bị lúng túng và sợ hãi khi không theo kịp đề. Luyện tập như vậy đến khi tăng tốc độ mà vẫn nắm được 80-90% nội dung nói thì lúc đi thi thật sẽ thấy dễ thở hơn".

Xuân Mai là học viên lớp trực tuyến Fighter A+B của trung tâm IELTS Fighter.

Ngoài ra, nữ sinh nhấn mạnh về việc luyện thi IELTS phải nỗ lực và chăm chỉ để cải thiện kỹ năng từng ngày. Mai cho biết: "Nhờ nền tảng kiến thức tốt nên em không có trở ngại khi luyện Reading và Listening trên lớp học trực tuyến ở IELTS Fighter. Thầy cô giáo hướng dẫn kỹ thuật và chữa lỗi sai chi tiết từng bài giúp em cải thiện nhanh điểm số.

Hai kỹ năng còn lại là Writing - Speaking cần nỗ lực nhiều hơn, dành nhiều thời gian cả trên lớp và ở nhà để luyện tập. Nhờ được thầy cô hướng dẫn cách viết Writing, cách trả lời Speaking chuẩn theo bốn tiêu chí chấm bài, được làm và thầy cô sửa bài liên tục qua nhiều đề thi khác nhau nên theo thời gian em dần cải thiện chất lượng bài, lỗi sai giảm đáng kể. "Mặc dù vậy, để đạt được mức điểm tốt của hai kỹ năng này thì em cần nhiều thời gian luyện tập hơn nữa", Mai nói.

Trải qua quá trình luyện tập chăm chỉ, Xuân Mai đã đạt được band điểm 7.5 Overall để chuẩn bị cho các kế hoạch học tập trong tương lai. Với điểm số này, nữ sinh không phải thi tiếng Anh tốt nghiệp trung học phổ thông và tăng cơ hội xét tuyển thẳng vào nhiều trường đại học top đầu hoặc cơ hội du học trong tương lai gần.

Hiệp Nguyễn