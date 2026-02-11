Bị kiện vì thất hứa cho bạn tiền nếu trúng xổ số

Tây Ban NhaMột người đàn ông trúng thưởng một triệu Euro đã bị tòa án buộc phải chia số tiền thắng cược với bạn vì từng có lời hứa với nhau trước đó.

Tòa án sơ thẩm tại thành phố Pontevedra, tây bắc Tây Ban Nha hồi đầu tháng 2 đã tuyên án một vụ kiện dân sự và buộc bị đơn chia sẻ giải thưởng xổ số một triệu euro mà ông ta trúng với bạn.

Theo tòa, hai người có thỏa thuận miệng từ thời hoa niên: Nếu một trong hai người trúng giải độc đắc xổ số một triệu euro sẽ chia cho người kia 100.000 euro.

Kết quả, một trong hai người đã trúng giải một triệu euro vào năm 2022. Khi người bạn nhắc về lời thề hẹn năm xưa, ông ta ban đầu vui vẻ đồng ý. Nhưng vài ngày sau ông lại từ chối với lý do con gái không đồng ý.

Cảm thấy bị phản bội, người bạn đệ đơn kiện đòi tiền. Song bị đơn phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ thỏa thuận nào về việc chia sẻ giải thưởng.

Tuy nhiên, thẩm phán xác định có một thỏa thuận như vậy đã tồn tại, mặc dù không có văn bản chứng minh điều đó.

Trong phán quyết của mình, thẩm phán viện dẫn lời khai của các nhân chứng, những người đã nghe cả hai người đàn ông thảo luận về thỏa thuận. Ngay cả sau khi người thắng cuộc đã biết mình đã trúng một triệu euro, cuộc thỏa thuận này vẫn còn được bàn luận.

Trong các cuộc trò chuyện được nhân chứng thuật lại, người đàn ông may mắn đã cân nhắc nên làm gì với phần tiền thưởng của mình, đồng thời nói với người bạn rằng "tớ sẽ chia cho cậu 100.000" và với số tiền này "cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn".

Thẩm phán cũng dẫn đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa hai bên, trong đó bị đơn nhiều lần thừa nhận sự tồn tại của thỏa thuận miệng, mặc dù nói không thể thực hiện được do con gái mình từ chối.

Trong phiên tòa, nguyên đơn cũng trình bày các đoạn hội thoại WhatsApp với con gái của bạn mình. Trong đó cô gái nói những câu như: "Kiểu thỏa thuận đó đối với tôi không có vẻ bình thường" và "Nếu ngược lại bác mà trúng xổ số thì bố con cháu sẽ không bao giờ nhận tiền của bác".

Do đó, thẩm phán cho rằng thỏa thuận đã tồn tại, mặc dù bị đơn đã phủ nhận điều đó tại tòa. Tòa do đó tuyên bị đơn phải chia cho bạn mình số tiền 100.000 euro mà họ đã thỏa thuận, cộng thêm tiền lãi.

Hải Thư (Theo 20 minutos)