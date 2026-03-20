Bị kiện vì quyết không chịu xuất viện

MỹBệnh viện Tallahassee bang Florida kiện một bệnh nhân vì từ chối rời phòng bệnh về nhà, dù các bác sĩ đã cho bà xuất viện hơn 5 tháng trước.

Hãng thông tấn AP ngày 19/3 dẫn đơn kiện được Bệnh viện Tallahassee nộp lên tòa án bang Florida cho biết nữ bệnh nhân ở phòng 373 được bác sĩ cho xuất viện từ ngày 6/10/2025 sau khi xác định bà không còn cần dịch vụ chăm sóc khẩn cấp.

Tuy nhiên, sau hơn 5 tháng, bà vẫn tiếp tục lưu lại và "chiếm" một phòng nội trú tại cơ sở y tế này. Bệnh viện cho biết đã nhiều lần tìm cách hoàn tất thủ tục xuất viện cho bệnh nhân, trong đó có phối hợp với người thân và đề nghị bố trí phương tiện để bà đi lấy giấy tờ tùy thân cần thiết. Dù vậy, các nỗ lực này đều thất bại.

Bệnh viện Tallahassee đề nghị tòa án bang Florida ra phán quyết buộc người phụ nữ này rời khỏi phòng bệnh, đồng thời cho phép văn phòng cảnh sát trưởng địa phương hỗ trợ thi hành nếu cần.

Bảng hiệu bên ngoài bệnh viện Tallahassee, Florida, vào ngày 3/2/2023. Ảnh: AP

Phía bệnh viện cho rằng việc bệnh nhân tiếp tục ở lại đã gây sức ép đến hoạt động điều trị. Bệnh viện Tallahassee có số giường nội trú hạn chế và việc một người đã có giấy xuất viện vẫn chiếm phòng khiến bệnh viện không thể bố trí chỗ cho những bệnh nhân cần được ưu tiên chăm sóc hơn.

Bệnh viện cũng lập luận rằng họ đã phải bố trí nhân lực và nguồn lực để xử lý trường hợp này, ảnh hưởng đến công tác điều trị cho các bệnh nhân khác.

Theo People, người phụ nữ đã được thông báo bằng văn bản rằng bà sẽ bị kiện nếu không rời đi. Tuy nhiên, đơn kiện không nêu rõ bà được điều trị bệnh gì, chi phí nằm viện bao nhiêu và vì sao tình trạng này kéo dài 5 tháng qua.

Một phiên điều trần trực tuyến về vụ kiện dự kiến diễn ra vào cuối tháng này. Người phụ nữ hiện không có luật sư đại diện và tự đứng ra bào chữa. Các số điện thoại được liệt kê trong cơ sở dữ liệu trực tuyến của bà hiện đều không thể liên lạc.

Theo Đạo luật Điều trị Y tế Khẩn cấp và Lao động Mỹ, các bệnh viện nhận ngân sách từ chương trình Medicare phải cứu chữa cho bất kỳ ai đến phòng cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp, bất kể người đó có bảo hiểm hay khả năng chi trả hay không. Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid liên bang có thể điều tra các bệnh viện nếu vi phạm quy định này.

Tuy nhiên, bệnh nhân có thể được xuất viện khi bác sĩ xác định rằng họ có thể điều trị ngoại trú, với điều kiện người đó được cung cấp kế hoạch theo dõi phù hợp trong hướng dẫn xuất viện.

Hà Linh (Theo AP, People)