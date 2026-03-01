Bị kiện vì nhặt được điện thoại, giấu 4 tháng không trả

Trung QuốcKhi chủ nhân chiếc điện thoại tìm đến tận nhà qua định vị Wi-Fi, bà Lý nói "tình cờ nhặt được và giúp giữ gìn", muốn lấy lại phải trả phí bảo quản.

Hongxing News đưa tin ngày 27/2, TAND huyện Lục Xuyên (tỉnh Quảng Tây) vừa xét xử vụ tranh chấp xoay quanh việc nhặt được điện thoại di động.

Theo hồ sơ tòa án, tối 16/3/2025, khi đi dạo tại nhà thi đấu huyện Lục Xuyên, cô Trần bị mất chiếc điện thoại di động Huawei trị giá hơn 6.000 nhân dân tệ (hơn 22 triệu đồng). Sau khi phát hiện mất điện thoại, Trần lập tức gọi vào số của mình, nhưng điện thoại đã tắt máy sau 9 cuộc gọi liên tiếp.

Trần nhanh chóng kích hoạt chế độ "mất điện thoại" để khóa máy và để lại lời nhắn trên màn hình khóa, bày tỏ sẵn sàng chi 2.500 nhân dân tệ làm "phí cảm tạ" cho người trả lại điện thoại.

Trong bốn tháng tiếp theo, tài khoản Huawei của Trần nhận được nhiều tin nhắn thông báo chiếc điện thoại bị mất đã được bật lên, nhưng không ai liên lạc với cô.

Trần nhiều lần thử định vị nguồn tín hiệu bằng thông tin vị trí của điện thoại bị mất và tên mạng Wi-Fi mà nó kết nối khi bật lên, nhưng thời gian bật quá ngắn nên cô không thể xác định vị trí chính xác.

Vào 12h38 ngày 18/7/2025, chiếc điện thoại bị mất được bật lên lại, vị trí hiển thị ở trong một khu dân cư tại huyện Lục Xuyên, đồng thời hiển thị tên mạng Wi-Fi cụ thể. Trần lập tức chụp ảnh màn hình, đến khu dân cư trên và quét tìm tín hiệu Wi-Fi từng tầng. Cuối cùng, cô tìm thấy tín hiệu ở tầng 11 của một tòa nhà trong khu dân cư và lập tức báo cảnh sát.

Trần (áo trắng) nhận lại điện thoại đánh mất từ bà Lý dưới sự chứng kiến của cảnh sát. Ảnh: QQ

Cảnh sát xác định nhà của bà Lý là địa điểm được định vị. Đối mặt với chủ điện thoại và cảnh sát, bà Lý đưa điện thoại ra, nhưng khẳng định đã nhặt được nó và giữ gìn trong bốn tháng, yêu cầu Trần trả phí bảo quản.

Trong khi đó, Trần phát hiện điện thoại đã bị cưỡng chế khôi phục cài đặt gốc, tất cả dữ liệu bị mất. Sau nhiều lần thương lượng bồi thường không thành công, Trần kiện bà Lý ra tòa, đòi bồi thường thiệt hại với tổng số tiền hơn 12.000 nhân dân tệ (hơn 45 triệu đồng).

Trước tòa, trọng tâm tranh chấp giữa hai bên là liệu hành vi "giữ điện thoại" của bà Lý có cấu thành hành vi "chiếm đoạt" hay không,

Bằng chứng do Trần cung cấp cho thấy điện thoại đã được khôi phục cài đặt gốc thủ công lúc 4h49 ngày 18/7/2025, khi đang nằm trong tay bà Lý. Hơn nữa, nhật ký "Chế độ mất điện thoại" của Huawei chứng minh rằng điện thoại đã được bật nhiều lần, điều này rõ ràng không phù hợp với các hành vi bảo quản thông thường.

Thẩm phán cho rằng hành vi của bà Lý đã cấu thành "chiếm đoạt" và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự tương ứng. Dù các tình tiết vi phạm đã rõ ràng, nhưng một số thiệt hại mà Trần yêu cầu bồi thường, như giá trị vô hình của các dữ liệu đã mất và tổn thất tinh thần, gặp khó khăn về mặt thu thập chứng cứ và áp dụng pháp luật.

Do đó, thẩm phán đề nghị đôi bên cùng nhượng bộ, đạt được thỏa thuận: bà Lý trả cho Trần 3.800 nhân dân tệ (hơn 14 triệu đồng) tiền bồi thường, thực hiện ngay tại tòa.

Những ngộ nhận về 'nhặt được của rơi'

Theo Bộ luật Dân sự của Trung Quốc, ai nhặt được đồ bị mất đều phải trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp; nếu không thể trả lại thì phải giao cho cơ quan công an hoặc các cơ quan có liên quan. Quyền sở hữu món đồ không chuyển giao do bị mất, và người nhặt được món đồ không tự động có được quyền sở hữu.

Trong trường hợp này, bà Lý có đủ cơ hội liên hệ với chủ sở hữu hoặc giao điện thoại cho cơ quan công an, nhưng lại giấu điện thoại ở nhà suốt bốn tháng, do đó phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Bên cạnh đó, người nhặt được đồ có nghĩa vụ bảo quản một cách thỏa đáng, nếu món đồ bị tổn hại, hư hỏng hoặc thất lạc do hành vi cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng, người nhặt được đồ phải chịu trách nhiệm dân sự.

Giá trị của một chiếc điện thoại di động không chỉ nằm ở phần cứng mà còn ở dữ liệu được lưu trữ trong đó. Việc cố ý thực hiện "khôi phục cài đặt gốc" dẫn đến mất dữ liệu vĩnh viễn cấu thành hành vi sơ suất nghiêm trọng và phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Mặt khác, nếu người nhặt được đồ chiếm đoạt món đồ đó, thì không có quyền yêu cầu chủ sở hữu hợp pháp trả tiền thưởng như đã hứa. Tiền đề của việc yêu cầu tiền thưởng là người nhặt được chủ động thực hiện nghĩa vụ trả lại tài sản. Việc đe dọa "không trả lại tài sản nếu không có tiền thưởng" có thể cấu thành hành vi tống tiền.

Tuệ Anh (theo GXTV, Hongxing News)