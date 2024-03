Bị kiện, Ban tổ chức Miss Grand International phản tố đòi 2,6 tỷ đồng

TP HCMBị bệnh viện thẩm mỹ kiện đòi lại 400 triệu đồng vì cho rằng không hoàn tất nghĩa vụ quảng bá thương hiệu, Ban tổ chức Miss Grand International nói sẽ phản tố đòi 2,6 tỷ đồng.

TAND quận Bình Thành vừa ra quyết định thụ lý vụ kiện Tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa nguyên đơn Công ty CP Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện thẩm mỹ Nam An) với Công ty CP Quảng cáo thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng, Ban tổ chức Miss Grand International 2023).

Đây là vụ kiện thứ hai phát sinh, liên quan đến các hợp đồng quảng cáo thương hiệu giữa hai công ty này.

Bỏ tiền để làm giám khảo nhưng chỉ 'ngồi như bù nhìn'

Theo đơn khởi kiện, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An thỏa thuận hợp tác với Ban tổ chức Miss Grand International 2023 để Giám đốc Nguyễn Thị Như Lan được làm thành viên Ban giám khảo cuộc thi hồi năm ngoái, qua đó quảng bá thương hiệu cho đơn vị này.

Trong đó, Công ty Sen Vàng sẽ thực hiện các công việc quảng bá thương hiệu cho Bệnh viện thẩm mỹ Nam An thông qua MGI 2023 với tư cách là Ban giám khảo cuộc thi. Hai bên thỏa thuận, giá trị của hợp tác này dự kiến là 3 tỷ đồng, cùng một số thỏa thuận khác.

Trình bày trong đơn kiện, bà Lan cho biết hai bên dự kiến ký kết hợp đồng vào ngày 7/9/2023. Do tin tưởng đối tác nên Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã thanh toán trước 400 triệu đồng trước cuộc thi, nhưng quá trình làm việc sau đó giữa các bên phát sinh mâu thuẫn. Do hoài nghi về tính pháp lý của cuộc thi, bà Lan nhiều lần yêu cầu phía ban tổ chức cung cấp tài liệu chứng minh đơn vị này có đủ điều kiện, thẩm quyền ký kết hợp đồng với tổ chức/cá nhân làm ban giám khảo cuộc thi...

Tuy nhiên, theo bà Lan, phía bị đơn không cung cấp các văn bản tài liệu với lý do "bảo mật thông tin với các cá nhân và đối tác khác", song vẫn yêu cầu bệnh viện tiếp tục thanh toán tiền trong khi thực tế hợp đồng giữa các bên chưa được ký kết.

"Theo dự thảo thỏa thuận ban đầu, nếu ký hợp đồng, tôi làm giám khảo cuộc thi, tức sẽ được tham gia nhận xét, đánh giá, lựa chọn các thí sinh. Thực tế ở đêm chung kết, tôi không được thực hiện vai trò của ban giám khảo. Tôi chỉ ngồi ở vị trí đó như bù nhìn", bà Lan trình bày và cho rằng phía bị đơn chưa hoàn tất nghĩa vụ quảng bá thương hiệu cho Nam An.

Giám đốc Bệnh viện Nam An tham gia thành viên Ban giám khảo tại cuộc thi Miss Grand International. Ảnh: Miss Grand International

Vì sao bị đơn phản tố đòi 2,6 tỷ đồng?

Phản hồi về vụ kiện, phía bị đơn khẳng định Ban tổ chức Miss Grand International 2023 và Nam An đã giao kết Hợp đồng số 489 nhằm quảng bá thương hiệu hình ảnh cá nhân cho doanh nhân Nguyễn Thị Như Lan thông qua cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 với tư cách là thành viên ban giám khảo. Ban tổ chức đã thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ của mình, hợp đồng đã phát sinh hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Công ty Nam An và bà Lan biết rõ tính pháp lý của cuộc thi trước khi giao kết hợp đồng và đã sử dụng các quyền lợi từ ban tổ chức. Bà Lan cũng đã đồng ý với hợp đồng và hài lòng với các chia sẻ của mình với tư cách thành viên ban giám khảo nên đã thanh toán hai đợt 400 triệu đồng.

"Việc Nam An đòi lại số tiền trên là trái quy định của pháp luật, đi ngược lại với giao kết giữa hai bên. Quyền lợi của Công ty Nam An đã được đảm bảo đầy đủ theo các điều khoản quy định trong hợp đồng, Nam An đã sử dụng toàn bộ dịch vụ nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nhưng lại đi kiện ngược", đại diện bị đơn nêu quan điểm và cho biết sẽ phản tố yêu cầu tòa án buộc Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An phải thanh toán số tiền 2,6 tỷ đồng còn thiếu theo thỏa thuận.

Luật sư Nguyễn Quốc Cường, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn, cho rằng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, thì việc giao kết hợp đồng không bắt buộc phải thể hiện bằng văn bản, không bắt buộc phải có chữ ký của các chủ thể hợp đồng. Hai bên có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói hay bằng một hình thức khác.

Phía bị đơn đã chuyển hợp động cho nguyên đơn xem và phía bà Lan cũng đã đồng ý với các điều khoản đó nên đã thanh toán một phần tiền. Hợp đồng cũng đã hoàn tất về mặt thực tế, khi bà Lan đã tham gia với tư cách là thành viên ban giám khảo và hưởng các quyền lợi từ ban tổ chức trong suốt cuộc thi.

"Việc nguyên đơn giữ, không hoàn trả lại bản giấy hợp đồng không có nghĩa hợp đồng chưa được giao kết thực hiện", luật sư Cường nêu quan điểm.

Hồi cuối năm ngoái, Bệnh viện Nam An cũng kiện Công ty Sen Vàng với tư cách là công ty quản lý Miss Grand 2023 Lê Hoàng Phương. Lý do, Lê Hoàng Phương là đại xứ thương hiệu của bệnh viện nhưng lại xác nhận nội dung và quảng bá thương hiệu cho phía công ty của bác sĩ khác cũng ngành nghề lĩnh vực.

Hai công ty này ký hợp đồng quảng bá thương hiệu trị giá 10 tỷ đồng. Theo đó, người đăng quang Miss Grand 2023 sẽ là đại sứ thương hiệu của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An - đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi trong hai năm. Người đẹp Lê Hoàng Phương sau đó trở thành Hoa hậu Miss Grand 2023, cô đương nhiên là đại sứ thương hiệu nhằm quảng bá của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An.

Tuy nhiên, ngày 7/11/2023, phía bà Lan phát hiện Lê Hoàng Phương đã bày tỏ cảm xúc về bài viết, đồng thời công khai bình luận trong một bài viết trên Facebook của nam bác sĩ (Giám đốc một bệnh viện thẩm mỹ ở TP HCM). Theo nguyên đơn, bình luận này "có nội dung và quảng bá thương hiệu" cho phía công ty của bác sĩ kia. Hồi cuối năm ngoái, Bệnh viện Nam An cho rằng việc này là vi phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình nên đã khởi kiện Công ty Sen Vàng hoàn trả 10 tỷ đồng đã thanh toán.

Vụ kiện này cũng đang trong quá trình giải quyết. Phía bị đơn bác bỏ toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn.

Hải Duyên