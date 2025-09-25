Bi kịch vì trúng độc đắc

AnhVợ chồng Lara và Roger Griffiths không ngờ giải độc đắc 1,8 triệu bảng lại mở đầu cho chuỗi bi kịch: hôn nhân tan vỡ, nhà cháy, phá sản và nợ nần.

Cặp vợ chồng ở hạt Yorkshire từng có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Lara là giáo viên nghệ thuật, chồng cô, Roger, là quản lý IT. Tháng 10/2005, họ trúng giải độc đắc 1,8 triệu bảng.

Có khoản tiền "từ trên trời rơi xuống", cặp vợ chồng chi tiêu không kiểm soát. Họ mua một căn biệt thự, xe thể thao Porsche, đồng hồ Rolex, túi xách hàng hiệu và 30 ôtô cũ. Vợ chồng thường xuyên có những chuyến du lịch tới Dubai, Monaco, New York.

Lara còn mở một thẩm mỹ viện trị giá 150.000 bảng, còn Roger chi 25.000 bảng để tái hợp ban nhạc thời đại học. Họ cho hai con gái theo học trường tư với chi phí 10.000 bảng một năm.

Lara và chồng Roger Griffiths ở hạt Yorkshire (phía bắc nước Anh), ăn mừng khi trúng giải độc đắc 1,8 triệu bảng Anh, tháng 10/2005. Ảnh: SWNS

Chỉ vài tháng sau khi trúng số, bất đồng tài chính xuất hiện. Lara muốn dùng tiền trả hết khoản vay thế chấp nhà và đầu tư an toàn. Ngược lại, Roger muốn dùng những tài sản đó để thế chấp vay thêm, đầu tư vào bất động sản và các dự án kinh doanh.

"Tiền bạc đã phơi bày những khác biệt. Chúng tôi trở thành những con người khác và mất kết nối", Lara nói.

Năm 2010, hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà cùng nhiều tài sản có giá trị của họ. Vài tháng sau, Roger đột ngột bỏ đi, để lại cho vợ những khoản nợ khổng lồ. Anh cho biết các khoản đầu tư và việc kinh doanh thua lỗ do khủng hoảng tài chính năm 2008.

Khi hoàn tất thủ tục ly hôn năm 2013, cả hai chính thức trắng tay.

Những năm tháng sau đó, Lara liên tục bị nhân viên thu hồi nợ tìm đến. Cô phải bán mọi thứ, từ chiếc Rolex, túi xách hàng hiệu cho đến thẩm mỹ viện và cuối cùng là ngôi nhà.

Vượt qua giai đoạn khó khăn, Lara học nghề xăm thẩm mỹ và mất tròn 10 năm để trả hết nợ.

Lara Griffiths, hiện 50 tuổi, có cuộc sống ổn định bên cạnh gia đình và tiệm xăm hình của mình ở Anh. Ảnh: Glen Minikin

Nhìn lại quá khứ, cả Lara và Roger đều có những chiêm nghiệm cay đắng. Lara thừa nhận, cả hai đều không biết cách quản lý một số tiền lớn. Cô khẳng định cuộc sống của mình sau khi trúng số là "địa ngục trần gian".

Roger xấu hổ khi nhận ra mình không đủ thông minh để gây dựng sự nghiệp. "Câu chuyện của chúng tôi là một lời cảnh báo", người đàn ông 53 tuổi nói.

Theo Lara, trúng số không hề tuyệt vời như mọi người nghĩ. "Hầu hết mọi người đều chịu thiệt thòi theo cách nào đó và không ai thông cảm vì bạn có tiền mà không phải tự kiếm ra", cô nói. "Tiền không tạo ra hạnh phúc, nó chỉ tạo điều kiện cho hạnh phúc mà thôi".

Ở tuổi 50, Lara đã mua lại được nhà riêng, sống cùng mẹ và hai con gái. Cô cũng tìm thấy tình yêu mới.

"Bây giờ tôi đã có mọi thứ mình thực sự cần thay vì khoản tiền kếch xù từ trúng số", Lara nói.

Minh Phương (Theo Daily Mail, The Sun)