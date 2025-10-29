Bi kịch từ mối quan hệ mập mờ với kẻ si tình

Trung QuốcSau cuộc cãi vã, Trình Khiết dùng còng tay khống chế, bịt miệng rồi siết cổ kẻ theo đuổi cô suốt 10 năm bằng dây thừng, phi tang xác.

Khoảng 7h ngày 3/9/2014, khi dắt chó đi dạo, người dân phát hiện một thi thể không toàn vẹn giữa đống đất đá bên đường. Nạn nhân là Trương Huy, 35 tuổi.

Qua điều tra hiện trường, thẩm vấn người dân xung quanh và xem camera giám sát, cảnh sát quận Môn Đầu Câu (Bắc Kinh) đã truy ra chiếc ôtô vứt thi thể, từ đó xác định nghi phạm là Trình Khiết, nghiên cứu sinh 31 tuổi. 10h ngày 4/9, Khiết bị bắt.

Vì Huy đã chết, Khiết trở thành người chứng kiến duy nhất ở hiện trường.

Án mạng sau cuộc cãi vã trên xe

Theo lời khai, Khiết quen Huy qua ứng dụng chat QQ nhiều năm trước. Trong thời gian cô đi du học, hai người vẫn gửi email thăm hỏi. Sau khi Khiết trở về Trung Quốc vào năm 2009, Huy ngỏ ý muốn theo đuổi cô nhưng bị từ chối do anh ta đã kết hôn năm 2007 và có một đứa con.

Tháng 2/2014, Huy bất ngờ liên lạc với Khiết, nói muốn ly hôn vợ và tiếp tục theo đuổi cô. Huy mua quần áo, mỹ phẩm và các quà tặng khác cho Khiết, còn nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của cô, số tiền cuối cùng là 570.000 nhân dân tệ. Khiết dùng tiền mua các sản phẩm tài chính.

Tháng 6/2014, Huy ly hôn. Khiết kể rằng: "Mỗi lần khuyên tái hợp với vợ cũ là anh ta lại nổi nóng, đánh đập, mắng chửi tôi, còn đe dọa bố mẹ và bạn trai tôi".

Chiều 1/9/2014, Khiết và Huy hẹn gặp tại bãi đậu xe ngầm của một khách sạn ở quận Tây Thành, Bắc Kinh. Khiết hứa trả lại số tiền đã tiêu, "nhưng anh ta nói không cần tiền, chỉ muốn có được tôi". Sau đó, hai người cãi vã, xô xát trong xe của Khiết.

Theo lời khai, khi ngồi ở ghế sau, Huy đè hai tay lên vai Khiết cố cưỡng hôn, thậm chí còn cởi quần áo của cô. Thấy Khiết không ngừng khóc lóc cự tuyệt, Huy vội vàng xin lỗi. Khiết đề nghị còng tay Huy để anh ta không thể làm hại cô, Huy đồng ý. Khiết sau đó lấy một chiếc còng từ hộp đựng đồ trên xe và còng tay Huy ra sau lưng.

"Sau đó, anh ta húc đầu vào vai tôi, khoảng chục lần, đập đầu vào trần xe. Có lẽ thấy tôi quá sợ hãi, anh ta lại xin lỗi và bảo tôi cứ trừng phạt thế nào cũng được", Khiết kể.

Sau đó, Khiết lấy bình xịt hơi cay và xịt vào mắt Huy, anh ta lại húc đầu vào người cô, nói rằng không thể kiểm soát bản thân. Khiết tìm thấy một sợi dây thừng trong hộp, đề nghị trói để ngăn Huy nổi cơn và được đồng ý. Sau đó, Khiết thắt nút một đầu dây vào tay nắm cửa phía trong ghế phụ lái, quấn đầu còn lại quanh cổ Huy và dùng băng dính bịt miệng.

Khiết kể rằng Huy bắt đầu đá cô, khiến cô lùi về phía cửa sau, ôm đầu tránh né. Sau đó, cô nghe thấy tiếng tay nắm cửa xe bị kéo mạnh đến mức tưởng như sắp rơi ra. Chẳng mấy chốc, Huy im bặt. Khiết phát hiện anh ta không còn phản ứng và không còn nhịp tim.

Quỳ xin mẹ giúp phi tang xác

Khiết đến một quán cà phê trong trung tâm thương mại, uống một tách cà phê và ăn hai ổ bánh mì, rồi trở về nhà lấy valy và quay lại xe. Trên xe, cô ta cố nhét Huy vào valy, nhưng mất gần hai tiếng vẫn không nhét được.

Thấy nhiều cư dân khác tan làm về nhà, Khiết đành lái ôtô đến bãi đậu xe bên dưới nhà mẹ. Vì thi thể quá nặng, cô ta quyết định dùng dao phân xác.

Do không thể di chuyển chiếc valy chứa thi thể, Khiết tìm mẹ cầu cứu. "Khi gặp mẹ, tôi quỳ xuống nói đã làm một điều rất sai trái...", Khiết kể.

Mẹ Khiết, bà Hà, khai rằng: "Nó nói 'Con giết người rồi', xin tôi giúp di chuyển valy vào cốp xe. Nó nói có người theo đuổi nó suốt 10 năm qua, hiện đã kết hôn sinh con nhưng vẫn quấy rầy, đe dọa nó". Bà Hà thấy trên cơ thể con có vết thương, đầu gối và bắp chân bầm tím, Khiết nói bị người nọ đánh đập.

Sau đó, hai mẹ con đến một căn nhà do Khiết mượn của bạn học, xử lý một số bộ phận thi thể bằng bếp từ, cho vào bao tải, rồi mang đi phi tang nhiều nơi ở khu vực đồi núi của quận Môn Đầu Câu. Tối hôm sau, hai mẹ con lái xe ra đường cao tốc, Khiết một mình xuống xe thiêu hủy bằng chứng. Sáng 3/9, cô ta dùng nước khoáng và chất khử trùng để lau rửa xe, bà Hà cũng hỗ trợ.

Tối 3/9, Khiết hẹn bạn trai họ Tiền đi xem phim, Tiền không phát hiện bạn gái có gì bất thường.

Tiền khai rằng đã biết về mối quan hệ mập mờ giữa bạn gái mình và Huy từ 2-3 năm trước, thấy Huy rất quan tâm đến Khiết, giúp cô tìm việc làm và trao đổi thông tin về lĩnh vực kinh doanh. Tiền thấy Khiết để gậy bóng chày, bình xịt hơi cay và thiết bị giật điện trong xe, nhưng cô thường để còng tay ở nhà, từng mang theo trong valy khi đi du lịch.

Lời khai trái ngược của vợ cũ

Vợ cũ của Huy, cô Ngụy, cũng biết về mối quan hệ giữa Huy và Khiết. Lời khai của Ngụy phần lớn trái ngược với Khiết.

Người vợ cũ nói: "Đầu tháng 2/2014, tôi nhận thấy họ liên lạc ngày càng nhiều. Sau đó, Huy nói muốn ly hôn để tiếp nối tình duyên với Khiết".

Huy kể với vợ cũ rằng Khiết có gia cảnh giàu có, đang học lấy bằng tiến sĩ, không có công việc. Nhưng khoảng 2-3 tháng trước án mạng, Khiết dùng nhiều lý do đòi tiền Huy. Anh ta chuyển từ 150.000 đến 160.000 nhân dân tệ mỗi lần, nhưng dần hết khả năng đáp ứng yêu cầu của Khiết. Từ đó, mối quan hệ của họ trục trặc, thường xuyên cãi vã, Khiết còn có khuynh hướng bạo lực. Ngụy từng nhìn thấy trên người Huy có dấu vết bị đánh, anh ta nói là do Khiết gây ra.

"Huy kể với tôi rằng Khiết liên tục nói anh ấy có lỗi với cô ta, sau đó anh ấy như bị tẩy não, cũng cảm thấy có lỗi. Khiết còn đe dọa tiết lộ chuyện của họ với cấp trên của Huy", Ngụy kể. Khi Huy muốn chia tay, Khiết ép Huy viết giấy cam kết không đòi lại tiền. Theo lời Ngụy, dù đã đạt thỏa thuận chia tay, Khiết vẫn tiếp tục quấy rầy, ép Huy viết thư xin lỗi.

Hồ sơ giao dịch ngân hàng cho thấy từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2014, tài khoản của Khiết đã nhận được nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản của Huy, tổng cộng hơn 1,49 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,5 tỷ đồng).

Vào tối xảy ra vụ án, vợ cũ gọi điện cho Huy nhưng Khiết là người nghe máy. "Cô ta nói Huy không muốn nghe điện thoại, vì vậy tôi đã nhắn tin cho anh ấy, sau đó cũng nhận được hồi âm, nhưng tôi cảm thấy thói quen nhắn tin và giọng điệu của anh ấy không giống bình thường", Ngụy cho biết.

Sau khi tòa án hòa giải, Khiết và gia đình nạn nhân đã đạt được thỏa thuận về bồi thường dân sự, với số tiền 3,5 triệu nhân dân tệ. Gia đình nạn nhân bày tỏ tha thứ cho hành vi phạm tội của Khiết và đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt.

Khiết giải thích không cố ý giết Huy. Luật sư bào chữa lập luận rằng Khiết không có động cơ giết nạn nhân, hành vi của cô cấu thành tội vô ý làm chết người, và Huy có lỗi lớn trong vụ việc.

Trong phiên xét xử, tòa án nêu rõ: "Việc xác định sự thật của một vụ án không nên chỉ dựa vào lời thú tội của bị cáo, mà phải dựa trên việc phân tích toàn diện về tất cả bằng chứng trong vụ án".

Tòa án cho rằng sau khi cãi nhau trên xe, Khiết đã còng tay Huy ra sau lưng, siết cổ anh ta bằng dây thừng và bịt miệng bằng băng dính. Báo cáo khám nghiệm tử thi và các chứng cứ khác cho thấy có nhiều vết hằn của dây thừng trên cổ Huy, phù hợp với nguyên nhân tử vong do ngạt thở vì bị siết cổ bằng vật cứng như dây thừng. Từ đó có thể xác định Khiết có ý định giết người, và hành vi của cô ta nên được đánh giá là cố ý giết người.

Tháng 8/2016, tòa sơ thẩm tuyên án tử hình Khiết vì tội Cố ý giết người, nhưng hoãn thi hành án hai năm, sau đó được chuyển thành án chung thân.

Mẹ Khiết được xét xử trong phiên tòa khác.

Tuệ Anh (theo Beijing Youth Daily, Beijing Times, Beijing News)