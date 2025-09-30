Bi kịch của người vợ trẻ trước gã chồng 'cuồng kiểm soát'

Trung QuốcMất hơn 5 năm bị trói buộc trong cuộc hôn nhân dối lừa, Trần Vĩnh Kỳ quyết tâm ly dị nhưng bị người chồng "cuồng kiểm soát" sát hại.

Ngày 7/3/2024, Dương Dự Đông đặt mua 3 con dao trên mạng: một dao gọt hoa quả gấp màu đen, một con dao rọc giấy cỡ lớn và một con dao khắc. Anh ta nói "định dùng để tự tử".

Ba hôm trước, trước mặt bố mẹ hai bên, Đông hứa với vợ Trần Vĩnh Kỳ rằng họ sẽ có một tháng để lấy lại bình tĩnh, không can thiệp vào cuộc sống của nhau trong thời gian đó và sẽ làm thủ tục ly hôn vào ngày 3/4/2024.

Nhưng Đông không hề muốn ly hôn.

Mối tình dối lừa

Trần Vĩnh Kỳ gặp Dương Dự Đông tại một sự kiện của trường đại học vào năm 2019. Đông theo đuổi cô hơn nửa năm, luôn tỏ ra rất chu đáo và hào phóng.

Hè 2019, Kỳ đưa Đông về ra mắt gia đình ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Mỗi ngày anh ta sấy tóc, massage chân cho cô và giúp đỡ việc nhà.

Em gái Kỳ là Trần Vĩnh Tình, kém 4 tuổi, nhận xét Đông vâng lời chị mình răm rắp, đi đâu cũng dính như sam. Tuy nhiên, bố cô lại cho rằng Đông dường như không có việc riêng cần làm, lo lắng anh ta có động cơ thầm kín.

Trước khi tốt nghiệp đại học, một cô gái Đông từng theo đuổi cảnh báo Kỳ rằng "hình tượng bên ngoài" của Đông là giả tạo. Anh ta không giỏi giang, có điều kiện như lời khoe khoang. Khi Kỳ truy vấn, Đông nói sẵn sàng đối chất trực tiếp, đồng thời hỏi ngược lại rằng tại sao cô không tin tưởng mình.

Sau cuộc cãi vã căng thẳng, Kỳ lựa chọn tin tưởng Đông. Bạn thân của Kỳ cảm thấy cô ngây thơ, mềm lòng, còn Đông rất giỏi trong việc đẩy cô vào thế bị động. Anh ta thường nói rất để ý đến những mối tình trước đây của Kỳ, khiến cô cảm thấy "tội lỗi".

Trần Vĩnh Kỳ (trái) và Dương Dự Đông ở trường đại học. Ảnh: QQ

Tốt nghiệp đại học, cặp đôi sống chung ở Quảng Châu nhưng thường xuyên cãi vã. Vì bố mẹ Kỳ không đồng ý mối quan hệ này và cô cũng không vội vã kết hôn, Đông rất tức giận, thường "phát điên", dùng đủ cách quấy rầy, năn nỉ, đôi khi đe dọa.

Năm 2021, để xoa dịu bạn trai, Kỳ đành chấp nhận đăng ký kết hôn. Lúc này, cô mới biết năm sinh thực sự của Đông là 1992, chứ không phải 1995 như anh ta nói. Vì sợ bố mẹ phản đối, đăng ký xong xuôi Kỳ mới báo cho gia đình.

Nhưng Kỳ nhanh chóng vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện Đông nói dối về hoàn cảnh gia đình, khoác lác sẽ mua nhà riêng và tổ chức đám cưới hoành tráng. Cô vô cùng hối hận, tự trách mình "ngu ngốc, mềm lòng, bị dắt mũi", nhưng đồng thời cũng sợ ly hôn sẽ để lại vết nhơ. Khi Đông quỳ gối, tự tát vào mặt nhận sai, liên tục nhấn mạnh những tác hại của việc ly hôn, Kỳ chấp nhận số phận.

Cuộc hôn nhân ngạt thở

Sau khi tốt nghiệp, Đông đổi nhiều công việc, từng làm nhân viên bán hàng và shipper. Nếu Kỳ chuyển việc, anh ta cũng sẽ chuyển theo.

Năm 2022, Đông thất nghiệp, ở nhà chơi game, để mình Kỳ lo liệu phí sinh hoạt. Cuối năm đó, Kỳ chuyển công tác đến một doanh nghiệp nhà nước ở Phật Sơn, cả hai chuyển đến đó thuê nhà.

Sau khi thất nghiệp, Đông càng kiểm soát Kỳ chặt hơn. Anh ta cấm cô không được có bạn khác giới, thường xuyên cho rằng đàn ông khác có ý đồ xấu. Bất kể cô đi đâu làm gì, anh ta cũng đòi đi theo, nếu không sẽ liên tục gọi điện. Vì thế, số lần Kỳ ra ngoài ít dần, tan làm là về thẳng nhà.

Đông quê tỉnh Hà Nam, luôn nhấn mạnh rằng đã hy sinh rất nhiều khi theo Kỳ về Quảng Đông sống. Mỗi khi cãi nhau, Đông lại hỏi: "Tôi đã vì cô mà làm nhiều việc như vậy, sao cô còn muốn tranh cãi với tôi?". Đây là chiêu anh ta thường dùng.

Kỳ còn phải chật vật duy trì cân bằng giữa gia đình mình và Đông. Anh ta không thích cô thi thoảng biếu bố mẹ tiền, không thích làm việc khi đến nhà vợ, cảm thấy bản thân là con rể ngoại tỉnh nên bị coi thường.

Em gái Kỳ đã chứng kiến Đông vài lần mất kiểm soát, nghiêm trọng nhất là lần anh ta dọa lái xe xuống sông. Cô vô cùng tức giận, nhưng Kỳ lại khuyên: "Coi như vì chị, đừng chấp anh ta", và dặn không được nói với bố mẹ.

Từng chứng kiến Đông quát mắng vợ, bố Kỳ hỏi anh ta có bao giờ đánh vợ không, Kỳ phủ nhận.

Dịp Tết Nguyên đán 2024, cặp đôi cãi nhau nhiều lần. Ngày 6/2/2024, Kỳ gửi cho Đông một đường dẫn bài báo về vụ án giết vợ: "Đàn ông thật đáng sợ, thật khủng khiếp. Tôi không muốn lên báo". Đông đáp lại một chữ: "Cút".

Khi Kỳ đi ăn cưới bạn, Đông gọi cho cô 84 cuộc liên tiếp. Kỳ không nghe máy, chỉ nhắn tin báo đang trên đường về. "Tôi nên xử lý cô thế nào đây? 84 nhát dao, 84 cái tát... Hôm nay tôi phải chém cô 84 nhát", Đông trả lời trên WeChat. Kiểu kiểm soát này ngày càng khiến Kỳ không chịu nổi.

Một người bạn thân khuyên cô: "Nếu thực sự quá khổ sở trong mối quan hệ này, hãy nói chuyện rõ ràng với anh ta". Nhưng việc thoát ra khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Giọt nước tràn ly

Đối với Kỳ, "giọt nước tràn ly" vào tối 1/3/2024, cô đến thăm người chị thân thiết tên Hứa Mai đã hai năm không gặp. Tại nhà Mai, khi đang trò chuyện, Kỳ bỗng bật khóc. Kỳ kể Đông có tính khí bất ổn, một khi cô "không nghe lời" sẽ trừng phạt cô. Anh ta từng nói "sống hay chết đều phải cùng nhau".

Kỳ nói không muốn có con vì không nhìn thấy hy vọng trong cuộc hôn nhân này, sợ có ràng buộc sâu sắc hơn sẽ khiến việc thoát ra càng khó khăn.

Hai người tâm sự nhiều chuyện nên Mai giữ Kỳ ở lại qua đêm. Lúc này, Đông gọi điện tới. Anh ta nhắn trên WeChat: "Tôi ghét nhất là đi đêm không về nhà". Kỳ nói: "Chỉ có hai cô gái với nhau, tôi không thấy vấn đề gì".

Tối đó, Đông gọi cho Kỳ 13 lần. 20h25, anh ta nhắn tin đề nghị ly hôn. 20h51, anh ta đặt mua một con dao làm bếp trên ứng dụng.

3h ngày 2/3, Đông báo cảnh sát vợ mất tích. Trời vừa sáng, anh ta đến nhà bố mẹ vợ tìm Kỳ, rồi gọi điện và nhắn tin cho tất cả bạn bè của cô. Cả ngày hôm đó, Đông gọi cho Kỳ 107 lần.

Ngày hôm sau, Kỳ viết đơn ly hôn gửi Đông: "Tôi như con chim trong lồng của anh vậy. Khi tôi nghe lời, anh thấy vui vẻ thì đối xử tốt với tôi, nhưng khi tôi thoát khỏi sự kiểm soát của anh thì anh trở nên điên cuồng, thậm chí lấy tính mạng ra đe dọa. Tôi đã chịu đựng anh quá lâu rồi".

Ngày 4/3, hai gia đình gặp mặt bàn chuyện ly hôn. Kỳ khóc kể rằng trong một lần cãi vã trước đó, Đông rút dao dọa tự tử, uy hiếp "Tôi sẽ giết cô" và "giết cả nhà cô". Đông phủ nhận. Tuy nhiên, khi bị chỉ trích có tính cuồng kiểm soát, cảm xúc bất ổn, quấy rối bạn bè và gia đình vợ, Đông im lặng. Sau đó, anh ta liên tục nói yêu vợ, không muốn ly hôn.

Nhưng Kỳ quyết tâm ly dị. "Hơn 5 năm qua, những mâu thuẫn, cãi vã, thất hứa, thậm chí cả đe dọa và sỉ nhục không ngừng nghỉ đã bào mòn tình yêu của tôi. Nhưng tôi vẫn lo sợ anh sẽ phát điên nên hết lần này đến lần khác chọn cách tha thứ và thỏa hiệp. Tôi thực sự mệt mỏi và sợ hãi mối quan hệ này", cô nói.

Cuối cùng, Đông đề xuất cho cả hai một tháng để lấy lại bình tĩnh.

Bố mẹ Kỳ lúc này mới biết cô đã phải chịu đựng những gì, vô cùng phẫn nộ. Bố mẹ chồng đảm bảo rằng sẽ để mắt đến Đông và ngăn anh ta tiếp tục quấy rối cô.

Cuộc truy sát vợ

Trưa 8/3/2024, chị họ hẹn Kỳ đi tìm nhà trọ để tách khỏi Đông, nhưng đợi mãi không thấy Kỳ đến.

Hóa ra, Đông đã lái xe đứng chờ Kỳ bên ngoài công ty cô, bảo rằng "muốn nói chuyện tử tế, nếu không sẽ tự sát". Kỳ sợ anh ta làm điều ngu ngốc, gây ảnh hưởng tiêu cực nên đồng ý lên xe.

Từ 12h, điện thoại của Kỳ luôn không bắt máy. Khoảng một giờ sau, chị họ nhận được tin nhắn cầu cứu. Sau khi Kỳ chia sẻ vị trí, chị họ lập tức gọi cảnh sát. Kỳ nhắn rằng chính Đông đưa cô đi và anh ta mang theo dao.

14h58, Kỳ gửi tin nhắn nói đã thuyết phục Đông dừng lại. Ngay sau đó, Đông gọi điện, nói hai vợ chồng đang đi dạo tâm sự. Khi điện thoại được đưa cho Kỳ, cô nói sẽ sớm quay lại. Sau đó chị họ không liên lạc được với hai người nữa.

Theo hồ sơ lời khai, sau khi lên đường cao tốc, Đông gọi điện cho mẹ báo đã tìm thấy Kỳ, bà khuyên anh ta về nhà. Ra khỏi cao tốc, anh ta cho Kỳ xem bốn con dao cất trong cốp xe. Kỳ vứt hết dao đi. Trên đường, Đông nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, hỏi tại sao lại bắt cóc Kỳ, anh ta nói "chỉ muốn nói chuyện riêng với cô ấy". Anh ta lấy điện thoại của Kỳ xem lịch sử trò chuyện trên WeChat, cảm xúc bắt đầu kích động.

Đông van xin Kỳ đừng ly hôn, cô không đồng ý. Đông với tay xuống thảm trải sàn phía sau xe, rút ra một con dao gọt hoa quả - anh ta giải thích rằng từng dùng nó để cắt dây thừng ở nhà bố vợ. Đông dí dao vào cổ, dọa tự tử. Kỳ cố giật dao, bảo anh ta bỏ xuống, nói "có chết cũng phải ly hôn".

Đông khai rằng bị kích động sau khi nghe những lời này. Anh ta leo lên ghế phụ lái, đánh đập, bóp cổ Kỳ.

Chiếc xe dừng lại ở một con đường nhỏ trong khu dân cư ở thành phố Đông Hoản. 16h34, Kỳ thoát khỏi xe. Đông đuổi theo, nhặt một viên gạch đánh cô nhiều lần. Đông kéo Kỳ trở lại ghế sau xe, ngay khi anh ta trở lại ghế lái, Kỳ một lần nữa bỏ chạy.

Lúc đó là 16h46, Kỳ chạy ra giữa đường, định chặn một chiếc xe, nhưng không có ai đi ngang qua.

Hai phút sau, Đông lái xe tông vợ. Trong lần tông đầu tiên, Kỳ nép sau một cột điện, cú tông làm cong cột. Kỳ chạy vào trong một bãi phế liệu quây hàng rào tôn. Đông đạp ga tông đổ hàng rào, tiếp tục lao về phía trước, lần này tông trúng Kỳ. Thấy cô cố chạy, Đông xuống xe đuổi theo vào trạm phế liệu.

Theo lời khai của nhân chứng, sau khi nghe thấy tiếng động, anh đến bãi phế liệu hỏi Đông đang làm gì. Đông trả lời: "Vợ chồng cãi nhau". Nhân chứng định can thiệp, nhưng khi đến gần thì thấy Đông đang đâm vào ngực Kỳ bằng con dao vốn để trên bàn trà của trạm phế liệu.

Kỳ nằm trên ghế sofa, không còn sức chống cự. Đông đâm liền hai nhát, rồi quay lại trừng mắt nhìn. Nhân chứng hoảng sợ bỏ chạy và gọi cảnh sát.

16h53, Đông quay lại xe chuẩn bị lái đi thì bị cảnh sát chặn.

Đến 21h, sau khi Đông lấy lời khai xong, gia đình Kỳ mới biết tin dữ.

Căn phòng xảy ra án mạng trong trạm phế liệu. Ảnh: QQ

Sự thật hé lộ

Sau án mạng, Tình tìm thấy một chiếc máy tính bảng của Đông trong căn hộ thuê của hai vợ chồng. Cô mở xem lịch sử tìm kiếm, sốc và phẫn nộ đến mức "toàn thân run bần bật".

Trong ba ngày, từ 5 đến 7/3, Đông đã tìm kiếm: "Nếu không đi làm thủ tục một tháng sau khi ký thỏa thuận ly hôn thì có được coi là ly hôn không?", "Phụ nữ có hạnh phúc khi kết hôn lần hai không?", "Người có vấn đề tâm thần có phải chịu trách nhiệm pháp luật không?", "Thuốc nào thường dùng để tự tử?", "Cần bao nhiêu sức lực để bẻ gãy cổ?", "Hậu quả của việc chồng giết vợ"...

Tình giao nộp máy tính bảng cho cơ quan tư pháp.

Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy, không tính các vết trầy xước do ma sát với mặt đất, Kỳ bị nhiều vết thương trên khắp cơ thể do dao đâm, bao gồm hơn 100 vết ở đầu, mặt, cổ, ngực, bụng và chân tay.

Ngày 30/7, TAND trung cấp Đông Hoản ra phán quyết sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với Đông, nhưng được hoãn thi hành án hai năm và tước quyền chính trị suốt đời về tội Cố ý giết người. Theo phán quyết, qua giám định của tòa án, Đông mắc chứng trầm cảm, đang phát bệnh tại thời điểm gây án, do đó bị hạn chế năng lực trách nhiệm hình sự.

Nhiều "sự thật" dần hé lộ sau thảm kịch: em gái của Đông bị trầm cảm mức độ trung bình và lo âu nhẹ, bố Đông cũng có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Mẹ Đông khai rằng trong thời gian thất nghiệp, Đông bày tỏ căng thẳng và lo sợ vợ sẽ bỏ mình. Bà đã gửi cho anh ta thuốc mà con gái từng được kê tại bệnh viện.

Ngày 4/3/2024, ngày diễn ra buổi bàn bạc ly hôn, Đông nói với mẹ rằng cần gặp bác sĩ tâm thần. Ngày 6/3, họ đăng ký khám ngoại trú tại khoa tâm thần của Bệnh viện trực thuộc Đại học Tế Nam, nhưng Đông đã bỏ đi khi đang điền mẫu đánh giá. Ngày 10/3, cơ quan điều tra đưa Đông đến bệnh viện khám, kết quả chẩn đoán anh ta mắc chứng rối loạn tâm thần.

Gia đình Kỳ không đồng tình với phán quyết và đệ đơn kháng cáo lên Viện Kiểm sát.

Ngày 22/8, VKSND thành phố Đông Hoản bác đơn kháng cáo, cho rằng phán quyết sơ thẩm là chính xác và mức án phù hợp.

Hiện, Đông đã nộp đơn kháng cáo, gia đình Kỳ cũng nộp đơn kháng cáo dân sự liên quan đến vụ án hình sự. Vụ án chuyển sang giai đoạn phúc thẩm.

Tuệ Anh (theo China Digital Times)