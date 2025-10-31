Bi kịch 'trâu già gặm cỏ non'

Một số nghiên cứu chỉ ra đàn ông bỏ vợ chạy theo tình trẻ không chỉ vì tình dục, mà sâu xa là nỗi sợ tuổi già và cảm giác "hết thời".

Một số người đàn ông đối xử với vợ mình như với một chiếc xe hơi, sau một thời gian sử dụng họ muốn đổi sang mẫu mới hơn, hiện đại hơn.

Hiện tượng đàn ông lớn tuổi, giàu có, sánh đôi cùng "người vợ chiến lợi phẩm" (trophy wife) trẻ đẹp không hiếm. Nghiên cứu của Thomas V. Pollet, Đại học VU Amsterdam (Hà Lan), cho thấy những tỷ phú trong danh sách Forbes 400 thường có vợ kém trung bình 7 tuổi. Khi họ tái hôn, khoảng cách này tăng lên đến 20 tuổi.

Tuy nhiên, chuyên gia tình yêu, giới tính Tracey Cox (Anh) cho rằng, để hiểu vì sao những cuộc tình lệch tuổi này thường thất bại, cần nhìn vào lý do thực sự khiến đàn ông rời bỏ gia đình. "Ngoại hình và tình dục có thể khiến họ bị cuốn hút ban đầu nhưng đó không phải lý do chính khiến họ rời bỏ mái ấm", Tracey nói.

Với 30 năm kinh nghiệm trị liệu hôn nhân, bà nhận thấy cội nguồn chính là nỗi sợ. Những ông chồng bỏ vợ theo tình nhân trẻ thường sợ tuổi già, sợ trách nhiệm, sợ cảm giác cuộc đời sắp qua mà chưa kịp chứng tỏ bản thân.

"Một người phụ nữ trẻ, với ánh mắt ngưỡng mộ và năng lượng mới mẻ, khiến họ cảm thấy mình vẫn còn đáng giá. Cảm giác được ngưỡng mộ như liều thuốc gây nghiện, xoa dịu khủng hoảng tuổi trung niên", bà phân tích.

Ban đầu, mọi thứ tưởng như tươi mới. Nhưng rồi chính sự trẻ trung từng khiến họ say mê lại bóc trần những bất an bên trong. Họ bắt đầu so sánh làn da mịn màng của cô gái với nếp nhăn của chính mình, giữa năng lượng bùng nổ của người tình với sự mệt mỏi của bản thân.

Martin, 52 tuổi, đã bỏ người vợ gắn bó 22 năm để đến với một đồng nghiệp nữ 31 tuổi. "Tôi nghĩ mình đang sống lại. Vợ tôi thích yên tĩnh, còn tôi muốn phiêu lưu", Martin kể. Sáu tháng đầu như mơ, cho đến một lần đi chơi chung, có người nói đùa: "Thật dễ thương khi thấy hai cha con đi chơi".

"Khoảnh khắc đó, cảm giác hấp dẫn lập tức biến thành nhục nhã", Martin nói. "Tôi tưởng mình đang nâng cấp, hóa ra chỉ là chạy trốn hiện thực. Giờ tôi mới thấy mất mát khi đánh rơi một tình yêu lâu bền".

Ông đang phải trị liệu tâm lý và hối tiếc vì trước đây không dám sống thật với vợ. "Lẽ ra tôi nên thú nhận rằng mình không còn cảm thấy được vợ ngưỡng mộ, thay vì đi tìm ánh nhìn đó ở nơi khác", ông nói.

Tracey Cox khuyên những người vợ bị bỏ lại đừng tự trách mình. Lỗi không ở nhan sắc hay tuổi tác của họ, mà ở nỗi bất an của người đàn ông không dám đối diện với chính mình.

Chuyên gia chỉ ra 6 lý do khiến các tình yêu lệch tuổi quá lớn thường hiếm khi bền .

Khác giai đoạn sống: Cô gái đang lên kế hoạch cho tương lai 30 năm tới, còn người đàn ông sống bằng hồi ức 30 năm qua.

Khoảng cách thế hệ: Trong thời đại AI và mạng xã hội, chênh lệch 10-20 năm có thể khiến hai người nói chuyện như "đến từ hành tinh khác".

Lệch văn hóa: Họ không chia sẻ cùng ký ức về âm nhạc, phim ảnh hay các sự kiện xã hội, khiến mối kết nối trống rỗng.

Mất cân bằng quyền lực: Thường thì đàn ông nắm tiền bạc, kinh nghiệm, còn người kia phụ thuộc, dễ dẫn đến cảm giác bị kiểm soát.

Khác biệt sức khỏe: Dù cố níu tuổi xuân, quy luật sinh học không thể đảo ngược. Nhu cầu về thể chất và sức bền ngày càng chênh lệch.

Định kiến xã hội: Cô gái bị chê "đào mỏ", anh bị nói "trâu già gặm cỏ non". Những lời xì xào này khiến mối quan hệ thêm rạn nứt.

Câu chuyện của Martin là lời cảnh tỉnh cho những người đàn ông đang hoang mang giữa khủng hoảng tuổi trung niên. Bởi đôi khi, điều họ thực sự tìm kiếm không nằm ở người mới, mà ở ánh nhìn xưa cũ của người đã cùng họ đi qua nửa đời giông gió.

