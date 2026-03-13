Bi kịch sau hai lần mở cửa cho người lạ của nữ doanh nhân thành đạt

AnhKhi mở cửa nhận bó hoa từ một phụ nữ lạ mặt, Sadie Hartley không hề biết rằng đang tham gia buổi diễn tập để lấy mạng chính mình.

Tháng 1/2016, Sadie Hartley, 60 tuổi, vô cùng ngạc nhiên khi mở cửa trước của ngôi nhà ở Helmshore, Lancashire. Bà nhận được bó hoa tươi từ một phụ nữ chưa từng gặp mặt. Trước khi bà kịp nói lời nào, người này đã biến mất.

Chỉ một tuần sau, một phụ nữ lạ mặt khác gõ cửa nhà Sadie. Bà vẫn mở cửa, nhưng thay vì hoa, người này cầm súng điện và dao, đâm bà 41 nhát.

Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: PA

Sadie là nữ doanh nhân thành đạt, điều hành công ty riêng về lĩnh vực truyền thông y tế cùng một người bạn. Bà có hai con, chồng là cựu lính cứu hỏa Ian Johnston, 57 tuổi. Cuộc sống được nhận xét là hạnh phúc viên mãn của Sadie đã kết thúc sau âm mưu máu lạnh của hai phụ nữ, cũng chính là những người đã mua hoa, Sarah Williams và đồng phạm Katrina Walsh.

Đôi bạn này đã dành 18 tháng để lên kế hoạch cho "vụ giết người hoàn hảo" nhắm đến Sadie. Katrina tặng hoa cho bà Sadie trước để thăm dò, sau đó đến lượt Sarah thực hiện tội ác vào một tuần sau.

Tình nhân 'ghen ngược'

Sarah, huấn luyện viên trượt tuyết 35 tuổi, coi Sadie là chướng ngại vật trong cuộc tình bí mật với chồng nạn nhân - Ian Johnston.

Ian thừa nhận từng có mối tình thoáng qua với Sarah nhưng đã chấm dứt vì không muốn ly dị. Họ gặp nhau lần đầu tại một khu trượt tuyết trong nhà vào năm 2011 rồi trở thành tình nhân hai năm sau. Ian đã cố gắng rời bỏ Sarah vài tháng sau đó, nói rằng cô ta ngày càng "chiếm hữu và ghen tuông".

Mối quan hệ giữa Sarah và Ian "về cơ bản đã tan vỡ" vào năm 2014, nhưng cô ta vẫn bị ám ảnh bởi người tình hơn 20 tuổi. Tháng 9 năm đó, Sarah gửi một bức thư nặc danh cho Sadie, khoe khoang rằng đã có "quan hệ tình dục tuyệt vời" với Ian sau lưng bà. Vợ chồng Sadie ly thân một thời gian ngắn rồi quyết định chuyển đến sống chung tại ngôi nhà mới ở Helmshore.

Sarah tiếp tục gửi tin nhắn cho Ian mà không bị chặn. Tháng 12/2015, họ trao đổi những tin nhắn và hình ảnh khiêu dâm cho đến vài ngày trước khi án mạng xảy ra.

Sarah vốn có quan hệ trao đổi tình - tiền với một "sugar daddy" giàu có 75 tuổi, đồng thời vẫn lăng nhăng với những người đàn ông khác. Tuy nhiên, cô ta dường như si mê và ám ảnh với Ian đến mức quyết tâm diệt trừ người vợ vô tội của tình nhân cũ.

Hai lần gõ cửa

Sarah rủ bạn thân Katrina, huấn luyện viên cưỡi ngựa 56 tuổi, cùng lên kế hoạch. Cảnh sát tìm thấy những đoạn nhật ký do Katrina viết về âm mưu tội ác, trong đó có đoạn: "Có lẽ tôi sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp loại bỏ người phụ nữ tồi tệ đó".

Bộ đôi đã đến Đức vào tháng 12/2015 để mua súng điện, một chiếc xe hơi làm phương tiện tẩu thoát và mua giày quá cỡ nhằm đánh lạc hướng các điều tra viên.

Sau lần tặng hoa thử nghiệm, họ nhận thấy Sadie sẽ mở cửa cho người lạ cả khi ở nhà một mình nên quyết định tiếp tục thực hiện theo cách này.

Bó hoa Katrina Walsh mang đến nhà Sadie Hartley một tuần trước án mạng. Ảnh: PA

Ngày 14/1/2016, sau khi chăm sóc ngựa, Sadie trở về nhà, chỉ có một mình vì Ian đã đi trượt tuyết ở dãy Alps của Thụy Sĩ. Sarah và Katrina đều biết điều này vì sử dụng thiết bị theo dõi để xác định vị trí của Ian.

Khoảng 20h tối đó, Sadie nghe có tiếng gõ cửa. Bà ra mở cửa thì bị Sarah lao tới dí súng điện vào đầu gây tê liệt và không thể tự vệ.

Sarah sau đó dùng dao đâm tình địch tổng cộng 41 nhát rồi bỏ mặc nạn nhân nằm úp mặt trong vũng máu, không quên đóng cửa lại trước khi rời khỏi hiện trường. Katrina tiêu hủy quần áo và giày dính máu, giấu các bằng chứng khác, bao gồm con dao và súng điện, tại một trang trại.

Cảnh sát phát hiện án mạng vào ngày hôm sau khi các đồng nghiệp báo cáo Sadie mất tích.

Sarah bị bắt ba ngày sau vụ giết người. Máu có chứa ADN của nạn nhân được tìm thấy trong chiếc xe dùng để tẩu thoát và trong bồn tắm ở nhà Sarah. Hình ảnh từ camera giám sát cũng ghi lại quá trình "diễn tập" một tuần trước án mạng.

Katrina Walsh (trái) và Sarah Williams. Ảnh: PA

Trong phiên tòa, Ian bật khóc, nói hối hận vì vẫn chia sẻ những tin nhắn có nội dung khiêu dâm với Sarah sau khi hai người kết thúc cuộc tình ngoài luồng. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vài tin nhắn bâng quơ, vô nghĩa lại có thể dẫn đến sự việc khủng khiếp và mất mát không thể tưởng tượng nổi như vậy", Ian bày tỏ.

Tháng 8/2016, Sarah và Katrina đều bị kết tội giết người. Sarah bị tuyên án tù chung thân với thời hạn tối thiểu là 30 năm. Katrina cũng bị kết án tù chung thân nhưng với thời hạn tối thiểu là 25 năm.

Thẩm phán cho rằng vụ án không phải là "tội ác do cảm xúc nhất thời" mà do "sự ám ảnh, tàn nhẫn và độc ác tột cùng", toàn bộ vụ việc "được lên kế hoạch và diễn tập đến từng chi tiết nhỏ nhất".

Phát biểu bên ngoài tòa án, thanh tra Paul Withers cho biết vụ giết người này không khác gì một vụ ám sát máu lạnh, có chủ ý và được lên kế hoạch cẩn thận nhằm vào một phụ nữ hoàn toàn vô tội. Sarah là người trực tiếp sát hại Sadie, nhưng Katrina đã giúp đỡ cô ta từng bước và tham gia sâu vào việc lên kế hoạch cho hành vi tàn bạo này. Cả hai đều có tội như nhau.

Tuệ Anh (theo Mirror, BBC, The Guardian)