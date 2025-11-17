Bi kịch nữ quản giáo sa lưới tình tù nhân

AnhMất việc, đối mặt án tù và danh dự sụp đổ khi mối tình vụng trộm với tù nhân bị phơi bày là bi kịch của nữ quản giáo 26 tuổi Austin-Saddington.

Dù được hoãn thi hành án vì sức khỏe, cô vẫn mang thân phận tội phạm. "Tôi sẽ hối hận suốt đời", Austin nói.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng tháng 7/2022. Khi đang làm nhiệm vụ, Austin-Saddington nhận từ tù nhân nguy hiểm Bradley Trengrove một tờ tạp chí. Kẹp giữa các trang giấy là số điện thoại di động của anh ta, một vật cấm trong nhà tù The Verne, hạt Dorset.

Thay vì báo cáo hành vi vi phạm của tù nhân, nữ quản giáo đã bỏ qua. Đây là bước khởi đầu cho chuỗi sai lầm: nhắn tin, quan hệ tình dục, tuồn đồ cấm vào tù và cuối cùng bị truy tố vì hành vi sai trái trong công vụ.

Cherrie-Ann Austin-Saddington ở hiện tại, phải ngồi xe lăn. Ảnh: Abbie Trayler-Smith/The Guardian

Austin-Saddington lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Cô làm mẹ đơn thân từ năm 16 tuổi và là nạn nhân bạo hành trong các mối quan hệ. Sau nhiều năm làm việc trong ngành chăm sóc xã hội, cô chọn nghề quản giáo với mong muốn làm điều có ích.

Năm 2019, cô được tuyển vào The Verne, nhà tù loại C, nơi giam giữ nhiều phạm nhân cao tuổi và tội phạm tình dục. Môi trường thực tế khác xa mong đợi. Nhiều nhân viên thân mật quá mức với tù nhân, trao đổi ân huệ hoặc thiên vị người này, ghét bỏ người kia.

Vào thời điểm Trengrove được chuyển đến, cuối năm 2021, cuộc sống của Austin-Saddington đang rối loạn. Cô và ba con phải sống trong phòng tạm cho người vô gia cư. Bạn đời cũ bạo hành cô đến mức phải phẫu thuật hàm. "Tôi chỉ cố tồn tại mỗi ngày", cô kể.

Trengrove xuất hiện, ban đầu chỉ hỏi mượn một cuốn tạp chí. Sau đó, anh ta luôn tìm cách bắt chuyện, pha trò, hỏi han. Sự ràng buộc về cảm xúc còn mạnh hơn khi Trengrove nhờ người thân nhắn tin hỏi thăm nữ quản giáo, khiến cô cảm thấy được quan tâm sâu sắc.

"Anh ta có cách khiến bạn thấy mình đặc biệt. Tôi quên mất đó là kẻ cực kỳ nguy hiểm", cô kể.

Trengrove xuất hiện đúng lúc, tạo cảm giác "cần" cô. Dần dần, Austin-Saddington đáp lại, lén nhắn tin, quan hệ tình dục và giúp anh ta thực hiện các yêu cầu vi phạm quy định. Những hành vi vi phạm tưởng chừng nhỏ nhặt ngày càng leo thang. Cô bị cảnh cáo và buộc rời khỏi khu giam.

Khi Trengrove bị phát hiện giữ điện thoại lén lút, Austin-Saddington xin nghỉ việc nhưng vẫn giữ liên lạc qua gia đình anh ta.

Tháng 5/2023, Austin-Saddington bị bắt tại cổng nhà tù khi đang cố đưa vào một lọ Calpol (siro giảm đau trẻ em). Trengrove muốn dùng chiếc lọ này để đựng tinh trùng, với ý định nhờ cô thụ tinh nhân tạo.

Đầu năm 2024, ngay trước ngày xét xử, Austin-Saddington bị đột quỵ, dẫn đến bị liệt từ ngực trở xuống. Thẩm phán sau đó đã hoãn thi hành án vì tình trạng sức khỏe của cô.

Cherri-Ann Austin-Saddington và Bradley Trengrove. Ảnh:Telegraph

Hiện tại, Austin-Saddington sống trong căn nhà nhỏ ở Weymouth, di chuyển bằng xe lăn và chăm sóc ba con. Cô tham gia trị liệu và làm việc với tổ chức Refuge, nơi hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Cơ quan Công tố Hoàng gia cũng truy tố Trengrove vì khuyến khích hành vi sai trái, khiến hắn bị kết án thêm hơn hai năm tù. "Ban đầu tôi thấy tội lỗi vì anh ta phải chịu mức án dài hơn. Nhưng sau đó, tôi mừng. Tôi biết anh ta cực kỳ nguy hiểm", Austin-Saddington nói.

Cô cho rằng mối quan hệ này không chỉ là lỗi cá nhân mà còn là bài học về sự cô đơn và nguy cơ bị thao túng cảm xúc. "Tôi bị mắc kẹt trong lưới tình và cái giá phải trả là cả cuộc đời", cô nói.

Theo Bộ Tư pháp Anh, từ năm 2019 đến 2024, 64 nhân viên trại giam bị đề nghị sa thải vì quan hệ không phù hợp với tù nhân. Con số thực tế được cho là cao hơn, do thống kê không bao gồm nhân viên đã nghỉ việc. Chỉ trong năm qua, ít nhất 10 nữ quản giáo ở nước này phải ra tòa vì quan hệ với tù nhân.

Nhật Minh (Theo Guardian)