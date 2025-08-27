Bi kịch người đàn ông mất ngủ suốt hai năm

AnhOliver Alvis, 32 tuổi, lái tàu của công ty đường sắt Great Western ở Coventry đã không ngủ được phút nào suốt hai năm qua, khiến sức khỏe và cuộc sống như sụp đổ.

"Các khớp xương đau đớn liên tục", Oliver nói. "Tôi đấu tranh để tồn tại trong cơ thể như đang bốc cháy". Anh đã thử nhiều phương pháp điều trị, thậm chí dùng đến thuốc gây mê mạnh (dùng trong phẫu thuật) tình hình vẫn không thay đổi.

"Giấc ngủ biến mất hoàn toàn", Alvis nói. Anh cảm thấy cuộc sống như một cuộc tra tấn, cơ thể không thể đứng thẳng, thị lực giảm nghiêm trọng, hệ tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng.

Oliver Alvis, 32 tuổi, đã không thể ngủ phút nào suốt hai năm qua. Ảnh: Weirddarkness

Oliver Alvis bán nhà, chuyển về sống với mẹ rồi dùng toàn bộ số tiền mình có đi khắp thế giới tìm người chữa bệnh. Trong 21 tháng, anh đã đến Ấn Độ, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và Colombia, tìm đến hơn 50 chuyên gia y tế, thử nhiều liệu pháp như thảo dược, thôi miên, tắm âm thanh, châm cứu và khóa thiền, nhưng tất cả đều thất bại. Các bác sĩ đưa ra đủ loại chẩn đoán như rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) và hội chứng mệt mỏi mạn tính, nhưng không phương pháp nào hiệu quả. Thậm chí có người còn cho rằng anh bị hoang tưởng.

Mỗi đêm, Oliver Alvis đi lang thang và ghen tị với những người vô gia cư có thể ngủ trên hiên cửa hàng. "Tôi sẵn sàng đổi tất cả tài sản để được ngủ", anh nói.

Câu chuyện của Oliver Alvis lan truyền mạnh trên mạng sau khi được chia sẻ hồi giữa tháng 8, gây tranh cãi về việc liệu cơ thể có thể chịu đựng việc không ngủ suốt nhiều năm. Về mặt khoa học, tình trạng của Oliver gần như là không thể. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc mất ngủ hoàn toàn có thể gây tử vong ở động vật chỉ trong vài tuần.

Các bác sĩ nghi ngờ anh mắc chứng mất ngủ nghịch lý, tức người bệnh tưởng thức nhưng não vẫn ngủ nhẹ. Hiện, Oliver sống trong căn hộ thuê ở Ấn Độ và đang cố tìm thêm phương pháp chữa bệnh mới.

Ngọc Ngân (Theo Odditycentral, Daily Mail)