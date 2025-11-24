Bi kịch không thể nghỉ hưu của người cao tuổi Mỹ

Bị ôtô tông khi đang điều tiết giao thông ở tuổi 80, ông Marc DuMoulin chỉ nghỉ vài ngày rồi quay lại làm việc, bởi đó là cách duy nhất để ông tồn tại.

Đứng giữa ngã tư trong bộ đồng phục màu vàng sáng tại Newton, bang Massachusetts, Marc DuMoulin cúi gập người mỗi khi cơn đau ở bả vai phải nhói lên.

Ông là nhân viên an toàn trường học, chuyên giúp học sinh qua đường. Mùa thu năm ngoái, một tài xế phớt lờ biển báo đỏ trên tay ông và tông thẳng vào người gác cổng già. Dù những cơn đau vẫn âm ỉ sau tai nạn, DuMoulin vẫn đi làm vì không có lựa chọn nào khác. "Tôi sẽ làm cho đến khi đôi chân không thể bước đi được nữa", cụ ông nói.

DuMoulin là một trong hàng nghìn người Mỹ trên 80 tuổi đang làm những công việc được xếp vào nhóm nguy hiểm nhất: gác đường, lái xe tải, thợ xây dựng hay thợ lợp mái.

Một người già làm việc ở công trường Gleneden Beach, bang Oregon, Mỹ, tháng 10/2025. Ảnh: Business Insider

Phân tích dữ liệu năm 2024 của Cục Điều tra Dân số cho thấy hàng chục nghìn người từ 80 tuổi trở lên đang làm trong 10 nghề nguy hiểm nhất, tính theo tổng số thương vong chết người. Ví dụ, hơn 15.000 người đang làm tài xế hoặc giao hàng, gần 4.600 người làm công nhân bảo trì mặt đất, hơn 3.100 người làm thợ xây và hàng trăm người khác đang đốn gỗ hoặc thu gom rác mỗi ngày.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, trong hai thập kỷ qua, tỷ lệ tử vong tại nơi làm việc ở nhóm lao động trên 65 tuổi ngày càng tăng. Từ năm 2020 đến nay, ít nhất 67 người trên 80 tuổi đã chết vì chấn thương liên quan đến công việc.

Các báo cáo ghi nhận những cái chết thương tâm: một cụ ông 91 tuổi ngã đập đầu khi dọn giường bệnh viện; một cụ bà 86 tuổi bị xe đẩy kẹp chết tại công ty vận tải, hay một người đàn ông 81 tuổi bị sát hại khi đang làm bảo vệ.

Nguyên nhân chính đẩy họ ra đường là áp lực tài chính. Monique Morrissey, chuyên gia tại Viện Chính sách Kinh tế, cho biết nhiều công việc lương thấp khiến người lao động không thể tích lũy đủ cho tuổi già. Khi lương hưu không đủ sống và các khoản trợ cấp xã hội bị cắt giảm, họ buộc phải bán sức lao động đến hơi thở cuối cùng.

Merle Heckman, 82 tuổi, ngày ngày vẫn lái chiếc xe ben chở 16 tấn đá trên xa lộ. Ông làm việc từ 7h30 sáng đến 18h30 tối, liên tục phải đạp phanh và xử lý các tình huống giao thông nguy hiểm.

Trước đây, Heckman từng là chủ doanh nghiệp và làm kế toán. Tuy nhiên, những quyết định đầu tư sai lầm khiến ông phá sản, mất nhà và trắng tay ở tuổi xế chiều. Không ai thuê một kế toán 80 tuổi, ông buộc phải thi lấy bằng lái xe thương mại. Mức lương 600-800 USD mỗi tuần giúp ông trả dần khoản nợ mua lại căn nhà nhỏ ở North Carolina.

Richard Smith ở Florida, Mỹ. Ảnh: Business Insider

Tương tự, Richard Smith, 81 tuổi, phải làm hai công việc cùng lúc: bảo vệ khu cắm trại và lái xe giao đồ ăn. Ông di chuyển như con thoi giữa New Hampshire và Florida theo mùa. "Tôi sẽ phải làm thêm vài năm nữa", Smith nói khi nhìn vào tài khoản hưu trí chỉ còn chưa đến 20.000 USD.

Siavash Radpour, nhà nghiên cứu về lão hóa tại Đại học Stockton, nhận định: "Trước đây, kinh nghiệm giúp người già được giữ lại làm cố vấn. Nhưng nay, họ buộc phải lao vào các công việc chân tay đòi hỏi thể lực, nơi rủi ro chấn thương luôn rình rập".

Với những người như George Pierce, 80 tuổi, rủi ro ấy đã thành hiện thực. Khi đang làm thợ cơ khí tại Maryland, ông vấp phải kích nâng ôtô và chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Hai năm sau tai nạn, Pierce trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, phải thay khớp gối và tập vật lý trị liệu đau đớn. Ông nhận được khoản bồi thường gần 83.000 USD, nhưng số tiền đó nhanh chóng "bốc hơi" vì chi phí y tế và sinh hoạt phí trong thời gian mất việc.

Từ một người tự chủ, Pierce rơi vào cảnh túng quẫn. "Bây giờ, tôi lại phải sống dựa vào con cháu", ông chua chát thừa nhận.

Ngọc Ngân (Theo Business Insider)