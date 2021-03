Bi kịch khi kết hôn với những đồng tính nam

Trung QuốcMắc kẹt trong hôn nhân, bị ghẻ lạnh, ngược đãi hay mắc bệnh xã hội từ chồng là bi kịch chung của nhiều "đồng thê" - vợ của những người đồng tính nam.

Theo thống kê của chuyên gia nghiên cứu đồng tính Trương Bắc Xuyên, Trung Quốc có khoảng 20 triệu người đồng tính nam và 80% trong số đó sẽ kết hôn hoặc đã kết hôn.

Nhân vật Lưu Tam Liên trong bộ phim điện ảnh Trung Quốc "Ai là người yêu anh đầu tiên" phải trải qua đủ cung bậc cảm xúc và sự uất nghẹn trong đời sống tinh thần khi phát hiện chồng là người đồng tính. Ảnh: Chinanews.

Cô Lưu Lãm Khí xuất thân trong gia đình trung lưu, có cuộc hôn nhân được nhiều người mơ ước bởi chồng vừa giàu có, vừa đẹp trai. Tháng thứ hai sau khi kết hôn ở tuổi 34, cô mang thai. Nhưng mọi sự chấm dứt khi cô phát hiện chồng vội vàng tắt máy tính mỗi khi cô tỉnh dậy cho con bú. Một lần tình cờ đọc được tin nhắn trên máy tính của chồng, cô phát hiện anh là người đồng tính.

Đến một ngày không chịu nổi nữa, người phụ nữ này "đánh bài ngửa" với chồng rồi đăng một bức thư tuyệt mệnh lên diễn đàn dành cho người đồng tính. "Anh ta đã lừa dối tôi nhiều năm, kể từ ngày yêu. Nếu không có cuộc điện thoại của bố giục về cho con bú, chắc tôi đã nhảy lầu chết rồi", Lưu kể lại.

Lá thư tuyệt mệnh của Lưu gây náo loạn diễn đàn đồng tính khiến cô được nhiều "đồng thê" khác biết đến. Người mẹ một con này lập nên nhóm "đồng thê" đầu tiên tại Trung Quốc, là nơi tâm sự, giãy bày cho những người phụ nữ có hoàn cảnh giống mình.

Cô Lưu phát hiện, những "đồng thê" trên diễn đàn cô phụ trách đang phải đối mặt với những vấn đề giống nhau: Cuộc sống không tình yêu, tình dục, chồng công khai ngoại tình và cuối cùng là bạo hành gia đình.

Trong mắt nhiều người đồng tính nam Trung Quốc, vợ là một thứ đáng ghét và việc sinh con chỉ là nghĩa vụ. Sau khi có con, họ viện nhiều lý do từ chối quan hệ với vợ và tìm kiếm bạn tình theo đúng xu hướng tình dục của mình. Lạnh nhạt trong hôn nhân là một dạng bạo lực với các "đồng thê".

Vương Ngọc Mai, ở Chiết Giang cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt khi kể về cuộc hôn nhân của mình. Trong suốt 15 năm, chồng không thèm động đến cô. Họ liên tục cãi vã, xô xát, thậm chí anh ta còn đập đầu vợ vào tường và kề dao vào cổ cô. Có những trường hợp còn tệ hại hơn Vương, khi người phụ nữ bị cả gia đình chồng lừa dối.

Chuyện tình của Trần Tiểu Mỹ vốn đẹp như bộ phim. Chồng cô xuất thân từ gia đình gia giáo, kinh tế tốt. Chỉ sau vài lần gặp gỡ, hai bên gia đình hối thúc chuyện kết hôn. Điều khiến cô gái 27 tuổi hạnh phúc hơn cả là mẹ chồng đối xử với cô rất đúng mực, không khác gì mẹ ruột. Nhưng sau khi sinh con, mọi thứ đã dần thay đổi.

Một người đàn ông bình thường chắc chắn sẽ chọn cách đồng hành cùng vợ sau sinh, nhưng con được 23 ngày là từng đó thời gian chồng cô biến mất. Gọi điện không được, hỏi mẹ chồng thì bà nói không biết. Cuối cùng sau gần một tháng người chồng mới xuất hiện. Anh ta dịu dàng chạm tay vào mặt đứa trẻ nhưng khi vợ nắm tay chồng lại phũ phàng hất ra, khuôn mặt thể hiện sự chán ghét.

Từ ngày đó, cô bắt đầu chú ý đến hành tung của chồng. Một lần khi anh ta quên điện thoại, Trần nhìn thấy dòng tin nhắn: "Chồng ơi, em muốn tối nay anh đến đây". Cô âm thầm thuê thám tử và phát hiện ra "người tình" của chồng hóa ra là một người đàn ông.

Không thể mãi im lặng, Trần đưa hết chứng cứ ra cho chồng nhưng anh ta chỉ cười khẩy rồi lặng lẽ bỏ đi. Ngay hôm đó, mẹ chồng cô cũng bế con cô đi đâu không ai rõ. Hoảng loạn tìm con nhiều ngày khắp hang cùng ngõ hẻm nhưng cả gia đình chồng đều "bốc hơi" không dấu vết.

Sau này Trần mới hiểu, mẹ chồng vốn biết con trai mình là người đồng tính nhưng vì tài sản thừa kế nên cô trở thành kẻ bị lường gạt. Họ chỉ cần đứa cháu nối dõi tông đường và khi mọi việc hoàn thành cũng là lúc cô bị "đá" không thương tiếc. "Tôi phải sống cả một cuộc đời đầy dằn vặt vì mất con", Trần chua xót nói.

Mặc dù mất cả gia đình nhưng Trần còn may mắn hơn Mã - cô gái bị nhiễm HIV mà không rõ lây nhiễm từ đâu. Cho đến khi đang nằm viện điều trị, cô tình cờ gặp lại chồng cũ – một người đồng tính - và phát hiện anh ta cũng nhiễm HIV.

Theo giáo sư Trương Bắc Xuyên, đồng tính nam là nhóm có nguy cơ mắc HIV cao và "hơn 30% đồng thê có thể lây nhiễm những bệnh lây qua đường tình dục do người chồng đồng tính". Không chỉ vậy, cũng theo vị giáo sư này, 90% "đồng thê" mắc bệnh trầm cảm và 10% tự vẫn khi phát hiện sự thật về chồng.

La Hồng Linh đã tự vẫn sau khi mắc chứng trầm cảm bởi phát hiện chồng đồng tính. Ảnh: sina.

La Hồng Linh là giảng viên Đại học Tứ Xuyên. Cô xinh đẹp, quyết đoán và yêu đời. Sau khi hẹn hò với bạn trai họ Trình được 6 tháng, cô nhanh chóng kết hôn. Vốn dĩ cô gái này luôn nghĩ cuộc sống sau hôn nhân sẽ toàn màu hồng, nhưng chồng cô dường như trở thành con người khác. Anh thường trở về nhà lúc 22h với lý do tập thể hình. Ngay sau tuần trăng mật, La cảm thấy cuộc hôn nhân của mình là sai lầm.

Vào tháng thứ 4, cô phát hiện tin nhắn từ một người không rõ họ tên gửi chồng cô, thể hiện sự yêu đương nồng cháy. Âm thầm dò hỏi, La phát hiện đó là một người đàn ông và Trình là một người đồng tính. Cô tra hỏi nhưng chồng không thừa nhận và cũng không đồng ý chia tay. Suy sụp, La tìm tới bác sĩ tâm lý nhưng cô vẫn không thoát khỏi bị trầm cảm. Rạng sáng 15/6/2012, La Hồng Linh nhảy từ tầng 12 chung cư xuống đất, để lại thư tuyệt mệnh gửi chồng: "Anh có nhiều cơ hội để em ra đi, sao lại nhẫn tâm kéo em vào vũng lầy. Thậm chí sau khi kết hôn, anh nhìn thấy em đau đớn, cầu cứu khắp nơi, tư vấn chuyên gia tâm lý. Em làm hết cách rồi cũng không làm anh bỏ em. Anh chỉ đứng đó lạnh lùng và tiếp tục lừa gạt người con gái khổ sở này".

Ngoài trầm cảm và tự vẫn, theo số liệu điều tra tại Trung Quốc năm 2015, hơn 90% "đồng thê" ở nước này từng bị bạo hành gia đình. Trong đó 38,7% từng bị hành hung, 37,6% đối mặt với sự lạnh nhạt và 15% bị bạo hành nghiêm trọng.

Về phía những người đồng tính nam, họ cho rằng bản thân lấy vợ sinh con bởi sức ép từ dư luận, gia đình. Đây chính là nguyên nhân không cho phép họ "là chính mình". "Chúng tôi cũng muốn ở chung với người mình yêu, nhưng không thể tiến tới hôn nhân. Có thể làm được gì đây?", một người đặt câu hỏi trên diễn đàn dành cho người đồng tính tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, dư luận nước này cho rằng dù phải đối mặt với áp lực lớn như thế nào thì đó cũng không phải lý do để lừa dối người khác. "Mọi người đều có quyền tự do về xu hướng tình dục, nhưng không ai có quyền tự do làm hại người khác", một độc giả bình luận.

Vy Trang (Theo sohu)