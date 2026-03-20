Bi kịch hôn nhân tuổi xế chiều: vợ hồi xuân, chồng 'xuống cấp'

Trái với hình ảnh các bà vợ tuổi trung niên ngày càng chăm chút nhan sắc, nhiều ông chồng lại buông thả ngoại hình, trở nên luộm thuộm khiến hôn nhân nguội lạnh.

Simon, người đàn ông mà bà Carol Smith, 59 tuổi, ở London (Anh) từng say đắm, luôn xuất hiện tươm tất với áo sơ mi phẳng lì và mái tóc cắt tỉa gọn gàng. Nhưng mọi thứ thay đổi chóng mặt khi ông bước sang tuổi 50.

Simon ngừng cạo râu, bỏ tập thể dục, tăng cân vùn vụt và thường xuyên mặc đồ ngủ luộm thuộm dắt chó đi dạo. Ông cũng ngày càng lười đánh răng và bỏ dùng lăn khử mùi. Sự bệ rạc của Simon đối lập hoàn toàn với Carol - người luôn duy trì vóc dáng, chăm sóc da và thường được khen trẻ hơn tuổi.

"Đã hơn hai năm nay tôi không thể ép bản thân gần gũi chồng. Bạn bè tôi thậm chí nhầm anh ấy là người vô gia cư", Carol kể.

Sự ác cảm lấn át khiến cô quyết định đuổi chồng ra phòng khách ngủ cách đây 18 tháng. Hai người con cũng xấu hổ về bố đến mức không dám đưa người yêu về nhà.

Nhiều phụ nữ trung niên "mất hứng" với chồng vì những người chồng không còn trau chuốt ngoại hình. Ảnh minh họa: Dailymail

Nỗi lòng của bà Carol dường như là chuyện đang xảy ra ở nhiều gia đình hiện đại. Nếu trước đây, khủng hoảng tuổi trung niên của đàn ông thường gắn với việc sắm xe thể thao hay ngoại tình, thì nay, nó bộc lộ qua sự lười biếng, luộm thuộm và mặc kệ sự đời.

Bà Eleanor Mills, người sáng lập một cộng đồng dành cho phụ nữ trung niên Anh, lý giải hiện tượng này xuất phát từ sự "lệch pha" nhịp điệu cuộc sống. Từ 25 đến 50 tuổi, phụ nữ thường hy sinh lo cho gia đình. Khi con cái đã lớn, họ mới có thời gian tái tạo bản thân, làm đẹp và tận hưởng.

"Ngược lại, đàn ông đã chịu áp lực giữ gìn hình ảnh chốn công sở suốt nhiều thập niên. Đến tuổi 50, họ có tâm lý muốn buông thả, ngồi lỳ xem TV và bỏ mặc ngoại hình", bà Mills phân tích.

Hệ quả là, trong khi các quý bà đến dự tiệc sinh nhật tuổi 50, 60 trông ngày càng mặn mà, rạng rỡ, người chồng lại trở thành những "ông chú bụng phệ" khó nhận ra. Sự buông thả này không chỉ dừng lại ở ngoại hình còn kéo theo sự mục rũ về tinh thần. Đó cũng là một trong những lý do khiến 61% các vụ "ly hôn xám" đều do người vợ chủ động đệ đơn.

Theo góc nhìn y khoa, sự "xuống cấp" của nam giới tuổi trung niên không hoàn toàn do lười biếng mà còn xuất phát từ hội chứng mãn dục nam (suy giảm hormone testosterone). Bắt đầu từ tuổi 40, nồng độ nội tiết tố này giảm dần khiến phái mạnh dễ mất năng lượng, giảm khối lượng cơ, tích mỡ bụng và nảy sinh tâm lý chán nản, cáu gắt.

Trong giai đoạn biến động sinh lý và khủng hoảng tâm lý này, nếu thiếu sự thấu hiểu và chia sẻ từ bạn đời, hôn nhân dễ bị đẩy vào hố sâu bế tắc.

Sarah King, 45 tuổi, nha sĩ ở Durham cũng đang sống trong thất vọng với người chồng từng rất yêu thể thao. Từ khi bước vào tuổi 40, chồng cô lười vận động, chỉ ngồi một chỗ. "Trong khi tôi tập gym 5 buổi mỗi tuần, anh ấy chỉ ngấu nghiến khoai tây chiên và chocolate. Hậu quả là anh tăng hơn 10 kg, thức thì thở hổn hển, ngủ thì ngáy rung nhà", Sarah ngán ngẩm.

Tương tự, Amy Brooks, 52 tuổi, thừa nhận đang cạn kiệt sức chịu đựng khi người chồng bảnh bao ngày nào giờ biến thành một ông lão cáu bẳn, lười tắm rửa.

"Nếu anh ấy lạc quan và tích cực, dù có béo tôi vẫn thấy hấp dẫn. Nhưng với tình trạng lười cạo râu và không buồn tắm rửa như hiện tại, sự tôn trọng và ham muốn của tôi dành cho anh ấy đã hoàn toàn tắt lụi", Amy chia sẻ.

Bảo Nhiên (Theo Dailymail)