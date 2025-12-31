Bi kịch hôn nhân giúp người phụ nữ thành danh hài

Trung QuốcTừ người vợ bị bạo hành ở vùng quê Sơn Đông, Feng Shaoli đổi đời ở tuổi 50 nhờ mang chính cuộc đời nhiều nước mắt của mình lên sân khấu hài độc thoại.

Mùa hè 2025, Feng Shaoli vụt sáng trở thành hiện tượng của làng giải trí Trung Quốc sau khi xuất hiện trong chương trình "Vua Hài kịch". Những video ghi lại cảnh người phụ nữ 50 tuổi, dáng người đậm, tóc cắt ngắn, đứng trên sân khấu kể chuyện đời mình thu hút hàng triệu lượt xem.

Vé các buổi diễn của bà bán hết sạch tại nhiều thành phố lớn. Thậm chí, vé chợ đen bị đẩy lên mức 1.000 tệ (khoảng 3,5 triệu đồng), biến người phụ nữ nông thôn từng làm đủ nghề tay chân để kiếm sống thành gương mặt được săn đón bậc nhất.

Nhưng để chọc cười khán giả, Feng Shaoli đã phải dùng chính những vết sẹo trong cuộc đời mình làm chất liệu.

Feng Shaoli trong buổi biểu diễn hài độc thoại ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: Sixth Tone

Feng lớn lên ở vùng nông thôn Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông. Bà kết hôn năm 20 tuổi và bắt đầu chuỗi ngày tăm tối. Sau khi sinh con gái đầu lòng, Feng chịu áp lực khủng khiếp từ gia đình chồng và hàng xóm về việc phải sinh con trai nối dõi. Bà từng lặn lội đến thị trấn lân cận tìm "thần y" bán thuốc sinh con trai, để rồi sau đó phát hiện kẻ này thực chất là một bác sĩ thú y. Đứa con thứ hai ra đời vẫn là con gái.

"Những lời chế giễu của họ như dao cứa vào lòng tôi", Feng nhớ lại.

Bi kịch không dừng lại ở đó. Chồng Feng nghiện cờ bạc, lười lao động, đẩy gánh nặng kinh tế lên vai vợ. Bà từng bị gán mác "đàn bà chua ngoa" khi xông vào sòng bạc lôi chồng về và nhận lại là những trận đòn roi của chồng và cả bố chồng.

Giọt nước tràn ly là vào một ngày bà đi làm về, thấy chồng đang vục muôi ăn cháo thẳng từ trong nồi - điều bà đã nhiều lần can ngăn. Hình ảnh người mẹ chồng từng ngã quỵ và qua đời trong một cuộc cãi vã hiện về. Sợ hãi mình sẽ có kết cục tương tự, Feng quyết định ly hôn, dắt con ra đi với một khoản tiết kiệm ít ỏi.

Đầu năm 2023, cuộc đời Feng rẽ sang hướng khác khi Li Bo - một nữ diễn viên hài nổi tiếng Trung Quốc - đến Lâm Nghi biểu diễn. Feng mua vé và bất ngờ bị cuốn hút hoàn toàn.

Vốn là người nhút nhát, hay run rẩy khi phải phát biểu trong các cuộc họp thôn, nhưng đêm đó, Feng lấy hết can đảm liên lạc với Li Bo, bày tỏ mong muốn thử sức. Li Bo, người cũng từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và nuôi con một mình, đã nhìn thấy ngọn lửa trong mắt người phụ nữ nông thôn ấy. Cô mời Feng đến Trung tâm Diễn xuất tỉnh Liêu Ninh, đài thọ toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở.

Khi các con đã trưởng thành, Feng nhận ra mình không còn bị ràng buộc. Bà quyết định nắm lấy cơ hội này.

"Để khiến người ta cười, trước hết tôi phải tự đối mặt với nỗi buồn của chính mình", Feng nói về bí quyết viết kịch bản.

Thời gian đầu tập luyện đầy gian khổ. Feng đang ở giai đoạn sức khỏe suy giảm với chứng thoát vị đĩa đệm và huyết áp cao. Có những đêm bà khóc ướt gối vì áp lực và nỗi nhớ nhà. Có những buổi ghi hình, xe cứu thương phải đậu sẵn bên ngoài vì huyết áp của bà tăng vọt. Trên sân khấu open mic (sân khấu thử nghiệm), bà từng lo lắng đến mức quên lời, phải giả vờ nấc cụt để che giấu.

Nhưng sự chân thật đã cứu rỗi tất cả. Những câu chuyện về người chồng mê cờ bạc, về áp lực sinh con trai, về sự nghèo khó được bà kể lại bằng giọng điệu hài hước nhưng chua chát, chạm đúng vào "huyệt" của hàng triệu phụ nữ.

Trong một buổi diễn, Zhao - một khán giả là mẹ của ba con gái - đã khóc suốt ba ngày sau khi xem Feng biểu diễn. Zhao nói bà đã từ bỏ ý định tự tử vì nhận ra mình không cô đơn: "Cô ấy cuối cùng đã nói hộ nỗi lòng của chúng tôi".

Nhưng các tiết mục dần mượt mà, cuối cùng Feng khiến cả khán phòng vỡ òa. Ngay sau đó, Nhà hát Hài Bobo chọn cô làm gương mặt chính của show, và chỉ trong hai tháng, cô lưu diễn hơn 20 thành phố.

Chỉ trong hai tháng sau khi ra mắt chính thức, Feng Shaoli đã lưu diễn qua hơn 20 thành phố. Lần đầu tiên trong đời, bà có căn hộ riêng ở Thẩm Dương, không còn phải đắn đo từng đồng khi đi chợ hay mua quà cho con.

Dẫu vậy, khi bước xuống sân khấu, Feng vẫn giữ nếp sống giản dị của người đàn bà bước ra từ ruộng đồng. "Một người rời làng đi diễn hài độc thoại cũng chẳng cao quý hơn người ở lại cày ruộng hay nuôi con", bà nói.

Ngọc Ngân (Theo Sixth Tone)