Bi kịch hôn nhân của triệu phú và cô vợ 'đào mỏ'

AnhQuen nhau qua web hẹn hò, Harold Landry chiều chuộng người vợ kém 25 tuổi hết mực nhưng cuộc hôn nhân xây dựng bằng tiền bạc đã kết thúc trong cơn thịnh nộ.

Harold Landry lớn lên trong gia đình đông con nghèo khó ở thị trấn Berwick, bang Louisiana (Mỹ). Bằng tài năng và sự kiên trì, ông tạo dựng sự nghiệp nhờ thiết kế cần cẩu cho các giàn khoan dầu ngoài khơi, trở thành triệu phú tự thân nổi tiếng ở thành phố Covington, Louisiana.

Năm 1999, ở tuổi 53, Harold, giàu có nhưng cô đơn sau hai cuộc hôn nhân thất bại, quyết định tìm kiếm tình yêu theo cách hiện đại: hẹn hò trực tuyến.

Mối tình lệch tuổi bất ổn

Người phụ nữ lọt vào mắt xanh của Harold là Lucy Davies, sinh viên âm nhạc 28 tuổi sống ở Anh cùng con trai 4 tuổi.

Bạn bè của Harold ban đầu hoài nghi về khoảng cách 25 tuổi giữa họ. Tuy nhiên, Harold yêu thích vẻ tươi đẹp, sống động ở Lucy và rất hạnh phúc bên cô.

Lucy tận hưởng việc được người tình lớn tuổi cưng chiều. Cô yêu thích quần áo đẹp và trang sức đắt tiền, còn Harold sẵn lòng chi trả mọi thứ. Thậm chí, khi Harold cầu hôn bằng một chiếc nhẫn kim cương, Lucy muốn nhận viên kim cương nhưng lại không muốn gắn kết với Harold.

Mối quan hệ của họ, theo bạn của Harold, không phải là câu chuyện lãng mạn mà giống thỏa thuận kinh doanh hơn. "Lucy yêu tiền của Harold, còn Harold yêu vẻ ngoài của Lucy", người bạn nhận xét.

Cặp đôi kết hôn sau khi Lucy mang thai vào năm 2002. Harold mua một trang viên ở miền quê Pershore, Worcestershire (Anh), tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu cùng cô vợ trẻ và con gái mới sinh.

Tuy nhiên, hồ sơ cá nhân của Harold có một vết nhơ nguy hiểm mà những người hàng xóm ở Anh không hề hay biết. Năm 1994, tại Louisiana, Harold suýt bắn chết người giữa ban ngày.

Khi đó, ông ta hẹn hò với vợ của người đàn ông tên Chris Price. Ngày 6/2/1994, bị Chris lái xe theo dõi, Harold rút súng bắn thẳng vào cổ tình địch. May mắn, vụ việc xảy ra ngay trước cổng bệnh viện nên Chris được cấp cứu kịp thời.

Khi cảnh sát đến, Harold vẫn đứng đó và liên tục thú nhận: "Tôi đã bắn hắn. Tôi là người các anh đang tìm".

Harold bị bắt vì tội cố ý giết người. Luật sư của Harold bào chữa rằng ông ta chỉ cố tự vệ khi quá sợ hãi trước một người đàn ông trẻ khỏe hơn và hành xử hung hăng, dù chính Harold mới là người chĩa súng. Cuối cùng, Harold bị kết tội nhẹ hơn là hành hung nghiêm trọng và chỉ phải chịu án treo, cùng khoản tiền phạt 500 USD và lao động công ích. Dù vậy, ông ta vẫn nghĩ đáng lẽ phải được trắng án.

Thời điểm đó, bản án có vẻ hơi đáng ngờ, vì một trong những thẩm phán tham gia vụ án của Harold đã nhận được khoản đóng góp chiến dịch đáng kể dưới tên một thành viên trong gia đình Landry.

Harold kể Lucy biết rõ quá khứ của ông ta nhưng vẫn quyết định kết hôn.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Harold Landry và Lucy Davies. Ảnh: CBS

Tuy nhiên, sau vài năm chung sống, cuộc hôn nhân tan vỡ. Lucy đề nghị ly dị, khiến Harold rơi vào trạng thái tồi tệ.

Cuộc cãi vã dẫn đến truy sát

Harold kể rằng đã bị vợ sỉ nhục không ngừng trong suốt nhiều tháng. Lucy gọi chồng là "kẻ bệnh hoạn tình dục" và công khai khoe khoang về việc nối lại tình xưa với bạn trai quen từ hồi trung học.

Cứu vãn hôn nhân không thành, Harold quyết định rời khỏi Anh, đến Mexico ở một thời gian để mọi chuyện lắng xuống. Khi biết Lucy đưa bạn trai về nhà sống chung, Harold vô cùng tức giận, trở về Anh vào mùa thu 2009 để chấm dứt mọi chuyện.

Hôn nhân giữa họ trên thực tế đã kết thúc, nhưng cuộc chiến phân chia tài sản mới chỉ bắt đầu.

Harold nói Lucy biến thành "kẻ đào mỏ thực sự", liên tục đưa ra những yêu cầu tài chính không hồi kết. Cô lừa chồng trả tiền thuê nhà cho mình để dọn ra ngoài, nhưng dùng tiền đó để mua căn hộ và thuê luật sư ly hôn giỏi nhất có thể.

Tối 1/2/2010, căng thẳng đạt đến đỉnh điểm. Lucy đăng dòng trạng thái cuối cùng lên Facebook: "Tôi chưa bao giờ căm ghét ai nhiều như bây giờ". Chưa đầy một giờ sau, cuộc cãi vã giữa cặp đôi bùng nổ từ việc Lucy muốn lấy một số đồ nội thất khi chuyển đi.

Harold nói: "Đến một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy quá đủ rồi. Và tôi đã đạt đến điểm mà tôi không thể chịu đựng thêm nữa".

Cuộc giằng co diễn ra quanh ngôi nhà. Harold đuổi theo Lucy để giành lấy chiếc điện thoại di động chứa những tin nhắn riêng tư của cô. Bạo lực xảy ra khi Harold nói xuống tầng để tránh mặt vợ, nhưng Lucy đuổi theo la hét, chửi rủa: "Tôi ghét anh!".

Theo lời khai, Lucy đẩy Harold vào bếp. Ông ta va vào một chiếc kệ và chộp lấy thứ đầu tiên ngay cạnh tay mình: một cây cán bột bằng đá granit. Harold quăng nó và đập trúng đầu Lucy.

Lucy hét lên, ôm đầu chạy ra ngoài, cố trốn đến nhà hàng xóm để xin giúp đỡ. Hàng xóm nghe thấy tiếng hét của Lucy, vội chạy ra nhưng đã quá muộn.

Harold tóm được Lucy, đâm nhiều nhát bằng dao phay. Vụ tấn công tàn bạo khiến Lucy tử vong tại chỗ.

Một trong những cảnh sát đầu tiên có mặt tại hiện trường miêu tả Lucy bị đâm hơn 20 nhát, chảy rất nhiều máu, có vết rạch rất lớn ở má trái, con dao vẫn cắm trên người.

Hai đứa trẻ (7 tuổi và 14 tuổi) được tìm thấy ở sân sau, không hề hay biết mẹ mình đang hấp hối. Harold đã bỏ trốn.

Cảnh sát tìm thấy Harold ngay sau đó trên một con đường nông thôn tối tăm. Ông ta không hề phản kháng và thú nhận hành vi phạm tội.

'Nước mắt cá sấu' trên tòa

Tại phiên tòa ở Wolverhampton (Anh), Harold bị buộc tội giết người. Luật sư bào chữa rằng Harold phạm tội ngộ sát trong tình huống bị kích động.

Đội bào chữa đạt thành công bước đầu là được thẩm phán cấm tiết lộ vụ Harold nổ súng năm 1994 ở Louisiana cho bồi thẩm đoàn. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng bào chữa cho quá khứ bạo lực của Harold.

Harold tự ra làm chứng ngay trước sinh nhật thứ 65. Ông ta khai rằng chính Lucy cầm dao trước, khiến cuộc cãi vã trở nên căng thẳng. Trong suốt lời khai, Harold khóc 3-4 lần và nói yêu vợ ít nhất ba lần. Tuy nhiên, ông ta không bày tỏ hối hận hay nói xin lỗi vì gây ra cái chết của vợ.

Vấn đề lớn nhất của Harold là "không thể nhớ" những chi tiết chính của vụ tấn công. Ông ta nói không nhớ đã đâm vợ, nhưng bên công tố đưa ra hình ảnh mô tả chi tiết hơn 20 vết đâm trên cơ thể nạn nhân.

Sau phiên tòa kéo dài 8 ngày, bồi thẩm đoàn chỉ mất gần 4 giờ để đưa ra phán quyết Harold phạm tội giết người. Tháng 2/2011, ông ta bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 16 năm.

Khi đọc phán quyết, thẩm phán gọi vụ đâm dao là "không thể diễn tả và không thể tha thứ". Ông nói Harold đã bịa chuyện Lucy cầm dao trước và chỉ trích "nước mắt cá sấu" của bị cáo.

Harold đổ lỗi cho các luật sư bào chữa tệ hại. Khi phóng viên hỏi, Harold khẳng định vẫn yêu Lucy, lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra, nhưng nói rằng nếu phải đối mặt với tình huống tương tự, ông ta vẫn sẽ làm như vậy.

Tuệ Anh (theo CBS, BBC, Independent)