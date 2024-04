Bi kịch gia đình khi không vượt qua được cám dỗ mua dâm

Trung QuốcTrần Tứ Hải âm mưu trả thù bạn vì rủ mình đi mua dâm khiến lây bệnh tình dục, gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt.

Hơn 6h ngày 28/4/2002, Quách Thúy, sống ở thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc, chuẩn bị bữa sáng cho gia đình như thường lệ. Chồng cô là Chu Minh Sinh, mở cửa hàng thuốc thú y tại nhà. Họ có hai con trai tên Chu Phương Diệu 10 tuổi và Chu Phương Quân 8 tuổi.

Thúy dùng cơm thừa tối qua chiên hai bát cơm trứng cho con ăn. Vừa được mấy miếng, Quân bỗng ngã vật ra đất, sùi bọt mép, cơ thể không ngừng co giật. Chốc lát sau, Diệu cũng gặp tình trạng tương tự. Vợ chồng Thúy hốt hoảng gọi xe đưa con đến trạm y tế gần nhất.

Đến nơi, Diệu đã ngừng thở. Bác sĩ vừa cấp cứu cho Quân vừa đề nghị gia đình nhanh chóng chuyển cậu bé lên bệnh viện thành phố.

Sau khi nhận tin hai con trai của Sinh bị trúng độc, con trai lớn đã tử vong, con trai nhỏ đang được cấp cứu, cảnh sát địa phương lập tức đến nhà Sinh để bảo vệ hiện trường. Qua điều tra sơ bộ, nhà chức trách bước đầu xác định hai cậu bé rất có thể bị trúng độc từ thực phẩm. Cảnh sát thu thập dụng cụ nấu ăn nhà Sinh sử dụng vào sáng hôm đó cùng cơm thừa và mẫu trong dạ dày của nạn nhân để xét nghiệm.

Kết quả là trong cơm hai cậu bé ăn có chứa lượng lớn thuốc diệt chuột kịch độc. Cảnh sát nhận định đây là vụ đầu độc giết người có chủ đích.

Con phố xảy ra vụ đầu độc chết người. Ảnh: Toutiao

Khi hai đứa trẻ nhà Sinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các hộ gia đình trong khu phố quyên góp hơn 2.700 nhân dân tệ để hỗ trợ. Một hàng xóm còn giúp đóng cửa bếp, ngồi trước nhà trông coi hiện trường.

Do mấy ngày qua trời mưa liên miên, sàn bếp nhà Sinh rất ẩm ướt. Sau khi so sánh kỹ những dấu giày trong nhà Sinh, cảnh sát phát hiện hai dấu giày thể thao đáng ngờ, rất có thể do người ngoài để lại.

Thúy 32 tuổi, là bà nội trợ nông thôn điển hình, hàng ngày chăm lo nhà cửa và hai con, quan hệ giữa hai vợ chồng khá hòa thuận. Sinh 34 tuổi, thích đánh bài nhưng không nợ nần, không có hận thù sâu sắc nào với ai.

Đội điều tra xác định vào ngày 27/4, một ngày trước vụ việc, hai cậu bé ăn xong cơm chiều vào khoảng 17h30, xem phim hoạt hình đến 19h. Sau đó, Thúy đóng cửa đi ngủ, cho đến sáng hôm sau cũng không có người ngoài đến. Vì vậy, cảnh sát cho rằng thời điểm đầu độc xảy ra trong khoảng từ 17h30 đến 19h ngày 27/4. Thời gian này, trước cửa nhà đối diện có người đang chơi mạt chược nhưng không hề phát giác điều gì khác thường, vì vậy cảnh sát nhận định kẻ đầu độc rất quen thuộc với hoàn cảnh của gia đình Sinh, có thể đang ẩn mình trong 63 hộ gia đình trong khu phố hoặc các thôn xóm xung quanh.

Việc sử dụng lượng lớn thuốc độc có độc tính cao cho thấy thủ phạm muốn giết cả nhà Sinh, ắt hẳn hắn có mâu thuẫn lớn với các nạn nhân nhưng không biểu lộ ra ngoài nên không ai hay biết.

Kiểm tra hoạt động của từng người trong mỗi hộ gia đình vào ngày 27/4, cảnh sát thu được manh mối về hai hàng xóm từng có mâu thuẫn với Sinh.

Cách đây vài năm, Sinh cãi vã, đánh nhau với Châu, sống bên kia đường. Năm trước, khi hai người cùng đánh bạc, Châu nghi ngờ Sinh gian lận nên tức giận tuyên bố cắt đứt qua lại. Đáng chú ý là vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, con trai Châu xảy ra tranh chấp với con trai cả của Sinh và dọa đầu độc cả nhà hàng xóm bằng thuốc diệt chuột.

Một số người khác phản ánh về Trần Tứ Hải, sống cạnh nhà Sinh, cả hai từng mua dâm trong một tiệm làm tóc trá hình ở thị trấn vào tháng 3 năm ngoái. Sau đó, Hải mắc bệnh lây qua đường tình dục, phải tiêu tốn rất nhiều tiền chữa trị mà chưa khỏi. Hải từng bày tỏ trách móc, đổ lỗi cho Sinh khi nhắc đến việc này với người khác.

Qua điều tra, chiều 27/4, Châu chỉ ở nhà đánh bài, có vợ và những người khác làm chứng. Con trai Châu đang học nội trú, không về nhà vào hôm đó, không có thời gian phạm tội.

Trong khi đó, Hải và Sinh luôn giữ mối quan hệ khá tốt. Sau khi hai cậu bé bị trúng độc, Hải nhiệt tình giúp vợ chồng Sinh đưa con đi cấp cứu, đến giờ vẫn đang ở cùng Sinh trong bệnh viện thành phố. Khi mọi người quyên góp tiền cho gia đình Sinh, Hải cũng đưa 100 nhân dân tệ. Khi bị thẩm vấn, Hải giải thích rõ các hoạt động vào ngày 27/4, không thấy điểm nào đáng ngờ.

Khoảng 22h ngày 29/4, bác sĩ thông báo Quân không qua khỏi.

Trong nỗ lực nhanh chóng đưa hung thủ ra ánh sáng, cảnh sát một lần nữa thẩm vấn từng người trong khu phố, đồng thời điều tra chi tiết về các hoạt động của Hải từ 17h30 đến 19h ngày 27/4. Có người báo cáo rằng Hải rời khỏi nhà vào khoảng 17h30 để đi cắt kính. Từ nhà Hải đến cửa hàng phải đi qua nhà Sinh, bếp nhà Sinh lại ở ngay bên đường, nếu muốn đầu độc thì chỉ mất vài giây. Tuy nhiên, không ai có thể xác nhận nhìn thấy Hải vào bếp nhà Sinh.

Đêm 29/4, khi Hải trở về nhà từ bệnh viện thành phố, cảnh sát đến tìm anh ta với lý do tìm hiểu quy trình cấp cứu của bệnh viện. Qua quan sát, họ phát hiện một đôi giày thể thao màu trắng dưới gầm giường nên bí mật thu thập dấu giày để đối chiếu với hai dấu giày thể thao đáng ngờ tại hiện trường.

Sáng 30/4, sau khi so sánh tỉ mỉ, chuyên gia giám định dấu chân của Công an tỉnh Hồ Bắc xác định dấu giày tại hiện trường trùng khớp với dấu giày của Hải. Ngày 1/5, Hải bị cảnh sát bắt.

Bếp nhà nạn nhân là hiện trường đầu độc. Ảnh: Toutiao

Sau hơn năm giờ thẩm vấn, Hải thú nhận tội ác, tiết lộ động cơ gây án hèn hạ và quá trình đầu độc.

Hải 37 tuổi, vốn là thợ nề, có vẻ bề ngoài khá thật thà chất phác. Vài năm trước, anh ta chi hơn 10.000 nhân dân tệ mua hai căn nhà ở khu phố này, mở một cửa hàng tạp hóa bán đồ nhựa, đồ kim khí và nhu yếu phẩm hàng ngày. Hải có xe máy và tiền tiết kiệm hàng chục nghìn nhân dân tệ, được coi là người khá giả. Anh ta còn nở mày nở mặt vì con trai luôn đứng đầu lớp.

Nhà Hải chỉ cách nhà Sinh hơn chục bước chân, hai người thường xuyên chơi bài cùng nhau. Tuy nhiên, một lần lệch khỏi quỹ đạo đã chôn mầm mồng tai họa cho cả hai.

Ngày 26/3/2001, Hải định đến đồn cảnh sát ở thị trấn để đăng ký hộ khẩu, rủ Sinh đi cùng. Sinh nói sau khi xong việc muốn đến tiệm làm tóc "vui vẻ", Hải đồng ý trả tiền cho bạn chơi bời.

Để giữ lời hẹn, Hải lái xe máy chở Sinh đến tiệm làm tóc. Sau khi gội đầu xong, Hải không cưỡng lại được cám dỗ, theo chân Sinh quan hệ với gái bán dâm.

Vài ngày sau, Hải phát hiện mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, mất vài tháng điều trị chuyên khoa vẫn chưa hết bệnh. Đến tháng 9/2001, Hải đã chi hơn 20.000 nhân dân tệ, tiền tiết kiệm của gia đình cạn kiệt, phải gánh khoản nợ hơn 5.000 nhân dân tệ. Cũng vì bệnh, vợ chồng Hải bất hòa, thường xuyên cãi vã. Nhà hết tiền nên con trai Hải phải bỏ học đến Vũ Hán làm thuê.

Gánh nặng về thể chất lẫn tâm lý khiến Hải suy sụp, mua thuốc diệt chuột định tự tử. Gia đình kịp thời phát hiện, thuyết phục Hải từ bỏ ý định. Thay vào đó, anh ta dần nảy sinh oán hận với Sinh, kẻ đã "dụ dỗ" anh ta đi mua dâm. Hải giấu kín tâm tư, chưa bao giờ thổ lộ với ai.

Đầu tháng 4/2002, bệnh tái phát, Hải tuyệt vọng vì đã hết sạch tiền, muốn buông xuôi. Sau mấy ngày nằm trên giường, Hải cảm thấy cảnh ngộ hiện tại đều do Sinh gây ra, nhất là khi nhìn thấy Sinh nhàn nhã chơi mạt chược trên phố, oán hận tích tụ trong lòng anh ta bùng nổ, muốn giết Sinh rồi tự sát.

Ban đầu Hải định dùng dao gây án, nhưng lo không thành công nên quyết định đầu độc. Anh ta tìm thấy bốn gói thuốc diệt chuột từng giấu khi định tự tử vào năm ngoái, hòa tan nó trong một chai thủy tinh nhỏ rồi luôn giữ bên mình chờ cơ hội phạm tội.

Trong vài ngày liên tiếp, hôm nào Hải cũng đến nhà Sinh hai hoặc ba lần nhưng không tìm được cơ hội thích hợp. Sinh không bao giờ nghĩ rằng Hải căm hận mình đến vậy nên không để tâm.

Chiều 27/4, Hải ngồi xem vợ chơi bài với vài người bạn, thi thoảng đi ra cửa nhà Sinh để quan sát. Lúc 17h30, Hải nhìn thấy Thúy và hai con đang ăn ở cửa. Anh ta nghĩ Sinh ra ngoài đánh bài còn chưa về, Thúy nhất định sẽ để phần đồ ăn cho chồng nên định bỏ thuốc độc vào cơm hại Sinh.

Sau khi ăn xong, Thúy sang nhà đối diện xem người khác chơi mạt chược, hai con xem tivi trong phòng. Lúc này, Hải nói với vợ đang nấu cơm rằng phải ra ngoài cắt kính, sau đó lẻn vào bếp nhà Sinh nhân lúc trên đường không có ai, đổ thuốc độc vào cơm trong nồi rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đêm đó, Hải nằm lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng thất vọng vì không thấy gì, thậm chí nghi ngờ thuốc diệt chuột không đủ độc.

Sáng sớm hôm sau, Hải nghe tin hai con trai của Sinh trúng độc, còn Sinh không bị làm sao. Để tránh nghi ngờ, anh ta vờ tỏ ra quan tâm, trợ giúp nhiệt tình, nhưng cuối cùng vẫn lộ tội ác.

Dựa trên lời thú nhận của Hải, cảnh sát tìm thấy chai đựng thuốc diệt chuột trong đống củi ở bếp nhà anh ta, bên trong vẫn còn chất độc.

Trên phiên tòa xét xử diễn ra vài tháng sau, Hải bị kết án tử hình, lập tức thi hành.

Tuệ Anh (Theo Toutiao)