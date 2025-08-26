Bi kịch đòi của hồi môn khiến chồng thiêu vợ

Ấn ĐộDù nhận nhiều vàng, tiền mặt, xe hơi từ tục lệ "nhà gái trả tiền thách cưới cho nhà trai", Vipin vẫn chưa thỏa mãn, tưới xăng thiêu chết vợ sau 9 năm bạo hành.

Ngày 21/8, vụ việc xảy ra ở nhà riêng của họ tại Greater Noida, gần Delhi. Trong video được người dân quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội, người vợ tên Nikki, 28 tuổi, bị chồng và mẹ chồng đánh, kéo tóc lôi đi, đổ xăng lên người. Cô bị bỏng nặng, qua đời tại bệnh viện.

Cảnh sát đã bắt bố mẹ và anh trai chồng của Nikki. Chồng cô là Vipin bị bắt sau khi chạy trốn, bị bắn sượt gót chân. Tất cả bị cáo buộc tội Giết người, cảnh sát Delhi cho hay.

Nikki, 28 tuổi vừa qua đời sau khi bị nhà chồng thiêu sống để đòi tiền thách cưới. Ảnh: Telegraph

Theo Telegraph, cặp đôi cưới nhau năm 2016, trong một đám cưới vô cùng xa hoa. Nhà gái đã trao quà thách cưới cho nhà trai gồm một chiếc SUV, một chiếc xe máy Royal Enfield, vàng và tiền mặt làm, được gia đình cô dâu trả cho chú rể như một phần của thỏa thuận hôn nhân. Song yêu cầu của nhà trai ngày càng tăng.

Cha nạn nhân chia sẻ: "Họ liên tục đòi thêm tiền, đầu tiên là một ôtô, rồi đến chiếc Mercedes của chúng tôi. Khi tôi từ chối, họ đánh con bé. Họ đòi thêm 3,6 triệu rupee (một tỷ đồng). Họ giết con gái tôi vì chúng tôi không chịu trả thêm tiền".

Cậu bé 6 tuổi, con của cặp đôi, nói với người thân: "Họ đánh mẹ sau đó châm lửa đốt". Một số người chứng kiến vụ tấn công cho biết cũng bị đánh khi cố gắng can thiệp.

>>Thách cưới quá cao là vi phạm pháp luật

Nikki và chị gái được gả cùng một nhà, cưới hai anh em trai. Người địa phương cho hay hai ông chồng không có nghề nghiệp, sống nhờ cha mẹ. Hai con dâu do đó mở thêm spa và cửa hàng quần áo để kiếm tiền nhưng bị nhà chồng phản đối, đánh đập.

Chị gái nạn nhân cho hay cũng thường xuyên bị chồng và nhà chồng hành hạ vì tiền thách cưới những năm qua. Bi kịch kết thúc bằng cái chết của em gái cô.

Vipin, chồng nạn nhân, đang bị cáo buộc giết vợ. Ảnh: Telegraph

Hành vi cho và nhận đồ thách cưới, của hồi môn đều là bất hợp pháp ở Ấn Độ kể từ năm 1961, nhưng theo một nghiên cứu gần đây, 90% các cuộc hôn nhân ở Ấn Độ vẫn có hình thức này.

Dữ liệu Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ ghi nhận cho thấy 35.493 cô dâu đã bị sát hại ở Ấn Độ trong giai đoạn 2017-2022 (trung bình gần 20 phụ nữ mỗi ngày) vì mang theo của hồi môn không đủ về nhà chồng. Những nhà hoạt động xã hội cho biết số người chết thực sự còn cao hơn vì nhiều gia đình tránh trình báo tội phạm vì sợ bị kỳ thị hoặc trả thù.

Hai ngày trước khi Nikki bị sát hại, cảnh sát ở Modinagar, Uttar Pradesh, đã tìm thấy thi thể của một cô dâu 27 tuổi tại nhà riêng của cô với nhiều vết thương. Chồng và gia đình chồng cô đã bỏ trốn sau vụ giết người, cũng vì trả thiếu tiền thách cưới cho nhà chồng.

Ngày 28/7, một cô dâu trẻ khác, 25 tuổi, cũng bị chồng ném thi thể xuống sông ở Bihar do nhà chồng thách cưới 500.000 nhưng gia đình cô mới đưa 200.000 rupee.

Hải Thư (Theo Hindustan Times, Telegraph)