Bi kịch của thế hệ 'kiếm nhiều tiền nhưng không giàu'

MỹThu nhập 450.000 USD mỗi năm nhưng vợ chồng Alex vẫn phải ở nhà thuê, chưa trả hết nợ sinh viên và nơm nớp lo sợ thiếu tiền giữa lòng New York đắt đỏ.

Alex, 34 tuổi, là giám đốc marketing của một công ty công nghệ tài chính ở New York. Tổng thu nhập của anh và vợ lên tới 450.000 USD mỗi năm, gấp 5 lần mức trung bình của một hộ gia đình Mỹ.

Nhưng Alex thừa nhận thu nhập này không giúp vợ chồng anh yên tâm. Họ vẫn mơ ước một ngôi nhà riêng trong khi đang thuê một căn hộ tại Brooklyn Heights với giá 6.500 USD mỗi tháng. "Tôi kiếm nhiều tiền hơn cả bố mẹ cộng lại, nhưng đôi khi vẫn thấy mình đang sống lay lắt dựa vào từng kỳ lương", anh nói. Con số mơ ước của anh là 1-2 triệu USD tài sản ròng.

Alex không cô đơn. Khoảng 14% hộ gia đình Mỹ có thu nhập từ 200.000 USD trở lên, nhưng mức lương cao không đồng nghĩa với khối tài sản lớn. Giới chuyên gia gọi họ là nhóm HENRYs (High earners, not rich yet - Kiếm nhiều nhưng chưa giàu).

Marie Incontrera, 39 tuổi, là một ví dụ khác. Từ một nhà soạn nhạc thu nhập 15.000 USD, cô chuyển hướng kinh doanh dịch vụ trợ lý ảo. Nhờ đại dịch, công ty phất lên, mang lại cho Marie khoản thu nhập cá nhân 300.000 USD một năm. "Khi còn trẻ, tôi nghĩ có từng này tiền là thành công viên mãn. Nhưng giờ đây, tôi thậm chí lo lắng về tiền bạc nhiều hơn cả hồi 20 tuổi", cô tâm sự.

Theo nhà tâm lý học Sabrina Romanoff, chi phí sinh hoạt tăng cao, gánh nặng nợ nần và đặc biệt là hiện tượng "lạm phát lối sống" (thu nhập tăng, chi tiêu lập tức tăng theo) đã đẩy nhóm HENRYs vào cảnh bó hẹp tài chính. Khảo sát của BHG Financial cho thấy 62% người kiếm trên 300.000 USD vẫn chật vật với nợ thẻ tín dụng. Thậm chí, người Mỹ hiện nay tin rằng phải kiếm được 520.000 USD mới thực sự được coi là giàu.

Bà Kamila Elliott, CEO công ty quản lý tài sản Collective Wealth Partners, nhận định nguyên nhân cốt lõi là do những người trẻ thu nhập cao đang phân bổ dòng tiền cho quá nhiều mục tiêu xa xỉ cùng lúc.

"Bạn không thể vừa ưu tiên du lịch hạng sang, ăn uống nhà hàng 5 sao, mua sắm hàng hiệu, lại vừa muốn có tiền tiết kiệm hưu trí hay mua nhà", bà Elliott nhấn mạnh.

Chuyên gia này khuyên nhóm HENRYs nên xây dựng ngân sách dựa trên giá trị ưu tiên. Nếu gia đình là số một, hãy dồn tiền cho quỹ giáo dục của con thay vì liên tục đổi xe hơi đời mới. Đồng thời, mỗi cá nhân cần theo dõi sát sao "tài sản ròng" (tổng tài sản trừ đi các khoản nợ) theo từng quý. Chỉ khi nhìn thấy số tiền tích lũy tăng lên, họ mới thoát khỏi nỗi ám ảnh phải sống phụ thuộc vào lương mỗi tháng.

Ngọc Ngân (Theo NY Post, CNBC)