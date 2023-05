Bi kịch của nữ danh ca bị trợ lý 'yêu quá hóa hận'

MỹSelena Quintanilla, được mệnh danh là 'Madonna của Mexico', bị chính chủ tịch câu lạc bộ người hâm mộ của mình bắn chết vào tháng 3/1995 khi mới 23 tuổi, gây rúng động làng nhạc thế giới.

Selena Quintanilla, sinh năm 1971 ở Texas, thành danh trong làng nhạc Mỹ thập niên 1990 với tư cách là ca sĩ chính của ban nhạc Selena y Los Dinos. Ban nhạc được thành lập dưới sự cố vấn của bố cô, cựu nhạc sĩ Abraham Quintanilla, cùng với các anh chị em trong gia đình. Họ sản xuất các bài hát Tejano, một thể loại âm nhạc riêng biệt ở South Texas ra đời từ sự pha trộn giữa các yếu tố truyền thống Mexico và Mỹ.

Ở tuổi 15, Selena giành giải Nữ ca sĩ của năm tại Giải thưởng âm nhạc Tejano. Cô ra mắt album đầu tiên mang tên Selena vào năm 1989. Selena nhanh chóng trở thành hiện tượng quốc tế, lấn sân sang ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ Latinh với những bản hit như Como La Flor, Amor Prohibido và Bidi Bidi Bom Bom. Nữ ca sĩ cũng trở thành biểu tượng sắc đẹp vì từ chối tuân theo các chuẩn mực và tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên.

Năm 1994, album buổi hòa nhạc Selena Live! giành giải Grammy cho album Mỹ - Mexico hay nhất tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 36. Selena là niềm tự hào to lớn đối với nhiều người Mỹ gốc Mexico bởi đạt được những thành công mà nhiều người cho rằng phụ nữ da nâu sẽ không làm được.

Selena nhận giải Grammy năm 1994. Ảnh: Alamy

Thành công của Selena có bóng dáng của "trợ lý đắc lực nhất" Yolanda Saldívar, hơn cô 11 tuổi. Yolanda hâm mộ Selena cuồng nhiệt sau khi tham dự một buổi biểu diễn của nữ ca sĩ vào giữa năm 1991.

Ông Abraham, bố kiêm người quản lý của Selena, đồng ý cho Yolanda làm chủ tịch câu lạc bộ người hâm mộ của nữ ca sĩ vào tháng 6/1991 sau khi cô ta nhiều lần liên lạc để xin phép. Yolanda vốn là y tá ở San Antonio, Texas, nhưng sau đó quyết định bỏ việc để đầu tư toàn bộ thời gian vào việc điều hành câu lạc bộ những người hâm mộ Selena, dù kiếm được ít tiền hơn.

Câu lạc bộ nhanh chóng thu hút hơn 1.500 thành viên. Yolanda tận tâm quảng bá cho Selena, luôn ở bên cạnh nữ ca sĩ bất cứ khi nào cô đến thăm Texas. Đến năm 1994, Yolanda đã có hơn 8.000 người hâm mộ đăng ký.

Mối quan hệ giữa hai người ngày càng gắn bó. Đến tháng 1/1994, Yolanda được Selena và gia đình tin tưởng, đề bạt làm quản lý các cửa hàng thời trang mang thương hiệu riêng của ca sĩ. Yolanda còn được trao chìa khóa nhà Selena và thẻ tín dụng của cô.

Nhưng có một mặt tối đằng sau quan hệ thân thiết giữa họ. Những người xung quanh nhận thấy Yolanda ngày càng bị ám ảnh bởi Selena. Cô ta luôn muốn gây ấn tượng với Selena và có thể làm bất cứ điều gì nữ ca sĩ bảo. Một phụ nữ ở chung căn hộ với Yolanda cáo buộc rằng cô ta lập đền thờ cho thần tượng trong nhà.

Theo các đồng nghiệp, "người hâm mộ số một" của Selena có dấu hiệu đáng lo ngại. Martin Gomez, nhà thiết kế cho các cửa hàng của Selena, cho biết: "Yolanda rất chiếm hữu Selena. Cô ta sẽ công khai thù địch với những người mà cô ta coi là đối thủ cạnh tranh sự chú ý của Selena và cố gắng cướp công của mọi người". Martin nói những bộ quần áo anh làm cho cửa hàng từng bị xé toạc một cách bí ẩn. Cuối cùng, hành vi phá rối của Yolanda khiến Martin phải từ chức.

Các nhân viên khác cũng phàn nàn về cách quản lý của Yolanda, tố cáo cô ta không minh bạch trong thu chi. Tuy nhiên, Selena luôn bênh vực mỗi khi Yolanda bị chỉ trích về công việc.

Yolanda Saldívar (phải) từ người hâm mộ trở thành trợ lý đắc lực của thần tượng. Ảnh: AP

Selena và Yolanda bắt đầu rạn nứt khi gia đình nữ ca sĩ nghi ngờ Yolanda đang ăn cắp tiền của công ty. Tháng 1/1995, ông Abraham nhận được điện thoại và thư từ những người hâm mộ giận dữ, tố cáo đã gửi tiền nhưng không nhận được sản phẩm nào. Ông bắt đầu điều tra các khiếu nại và tìm thấy bằng chứng cho thấy Yolanda đã biển thủ 60.000 USD từ câu lạc bộ người hâm mộ và các cửa hàng bằng cách sử dụng séc giả mạo.

Ngày 9/3/1995, gia đình Selena đối chất với Yolanda về những nghi vấn. Cô ta phủ nhận các cáo buộc, bị ông Abraham dọa tống vào tù vì tội trộm cắp.

Ngày 13/3, Yolanda nhờ luật sư soạn thảo đơn từ chức, dù về cơ bản cô ta đã bị sa thải. Yolanda cũng mua một khẩu súng lục ổ quay.

Selena từng tin tưởng cấp cho Yolanda quyền truy cập vào các tài khoản tài chính, nhưng giờ cô phát hiện nhiều hồ sơ quan trọng bị mất và muốn Yolanda trả lại. Nữ ca sĩ gặp Yolanda vào ngày 15/3 để cố gắng lấy lại giấy tờ. Trong cuộc gặp diễn ra trên xe của Selena, Yolanda chỉ đưa một phần tài liệu. Sau đó, cô ta cho Selena thấy khẩu súng trong túi xách, nói là để tự vệ trước ông Abraham.

Nữ ca sĩ khuyên Yolanda trả lại khẩu súng, hứa bảo vệ cô ta. Yolanda dường như lắng nghe thần tượng và mang súng trở lại cửa hàng ngay sau đó.

Ngày 30/3, Yolanda gọi cho Selena, hẹn đến phòng 158 của khách sạn Days Inn ở Corpus Christi, nơi cô ta đang ở, để trả nốt tài liệu. Dù Yolanda yêu cầu đi một mình, chồng Selena chở cô đến và đứng chờ bên ngoài. Giống cuộc gặp trước, Selena không nhận được tất cả hồ sơ cô cần. Điều Selena không biết là Yolanda đã mua lại khẩu súng vào ngày 26/3.

Ngày 31/3, Selena một mình đến gặp Yolanda tại Days Inn để lấy phần tài liệu còn lại. Yolanda bỗng thổ lộ từng bị cưỡng hiếp khi ở Mexico. Nữ ca sĩ đưa cô ta đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng bệnh viện không thực hiện cuộc kiểm tra toàn diện vì Yolanda không phải là cư dân của Corpus Christi, và vụ tấn công mà cô ta nói xảy ra bên ngoài phạm vi quyền hạn của thành phố.

Theo y tá tiếp đãi hai người, Selena tỏ ra thất vọng khi Yolanda đưa ra thông tin mâu thuẫn về vụ cưỡng hiếp. Khi trở lại phòng 158, họ bắt đầu tranh cãi.

Một công nhân bảo trì tại Days Inn cho biết nghe thấy tiếng nổ lớn "như tiếng nổ lốp", sau đó nhìn thấy Selena mặc bộ đồ thể thao vừa chạy vừa la hét, Yolanda cầm súng đuổi theo.

Yolanda trông rất bình tĩnh, dừng lại trước khi đến sảnh và trở về phòng. Trong khi đó, Selena chạy vào trong sảnh để tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhân viên. Cô từ từ gục xuống sàn trên vũng máu từ vết đạn ở lưng. Nữ ca sĩ nói những lời cuối cùng để xác định tên của kẻ giết cô: "Yolanda Saldívar, phòng 158".

Nhân viên khách sạn gọi 911 lúc 11h50. Bác sĩ cho biết Selena đã bị chết não vì mất máu quá nhiều khi được đưa đến bệnh viện. Nữ ca sĩ được tuyên bố qua đời lúc 13h05 ngày 31/3, chỉ vài tuần trước sinh nhật lần thứ 24.

Sau vụ nổ súng, Yolanda đe dọa sẽ tự sát, dẫn đến cuộc giằng co kéo dài 9 giờ với cảnh sát. Cô ta "bày tỏ hối hận" về hành động của mình và gọi điện cho gia đình nhiều lần.

Cuối cùng, Yolanda đầu hàng cảnh sát. Cô ta khai rằng cái chết của Selena là một tai nạn và "khẩu súng đã tự nổ". Yolanda cho biết khi cô ta dí súng vào đầu mình, Selena cố gắng bảo cô ta đừng tự sát. Khi Selena mở cửa để rời đi, Yolanda bảo cô đóng cửa lại, sau đó súng nổ vào lưng nữ ca sĩ.

Thông tin về vụ sát hại Selena gây sốc trên truyền thông. Cuộc đối đầu giữa Yolanda và cảnh sát thống trị các bản tin trong vài giờ liên tục. Trong khi đó, rất đông người hâm mộ tập trung trước khách sạn.

Cái chết của Selena rúng động khắp bang Texas, Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Ước tính 30.000-40.000 người đã đến Corpus Christi dự lễ tang của cô, vào ngày 2/4/1995. Hai tuần sau khi cô qua đời, vào ngày 12/4/1995, thống đốc bang Texas lúc bấy giờ là George W. Bush tưởng nhớ ca sĩ quá cố bằng cách tuyên bố sinh nhật của cô là "Ngày Selena" ở bang Texas.

Báo chí đưa tin về cái chết của Selena năm 1995. Ảnh: Texas Monthly

Tháng 10/1995, Yolanda, 34 tuổi, bị kết tội Giết người cấp độ một và bị kết án tù chung thân. Cô ta sẽ đủ điều kiện để được ân xá vào năm 2025.

Trong một số cuộc phỏng vấn với báo chí trong thời gian bị giam giữ, Yolanda luôn khẳng định mình vô tội, đến nay cô ta vẫn khăng khăng rằng cái chết của Selena là một tai nạn khủng khiếp.

Tuy nhiên, gia đình và bạn bè Selena tin rằng vụ nổ súng là tội ác đã được tính toán trước bởi Yolanda.

Carlos Valdez, công tố viên chính trong phiên tòa xét xử Yolanda, giải thích động cơ gây án: "Yolanda muốn giết Selena vì Selena đã sa thải cô ta. Cô ta sẽ không tồn tại nếu không có Selena. Và nếu không làm việc cho Selena, cô ta cũng không muốn làm việc cho bất kỳ ai".

Năm 2002, theo lệnh của thẩm phán, khẩu súng sát hại Selena bị tiêu hủy và ném xuống vịnh Corpus Christi. Người hâm mộ và các nhà sử học không tán thành vì cho rằng sự kiện này mang tính lịch sử và khẩu súng lẽ ra phải được đưa vào viện bảo tàng.

Vụ sát hại Selena được coi là tổn thất lớn đối với ngành công nghiệp âm nhạc. Được mệnh danh "Madonna của Mexico" và "Nữ hoàng nhạc Tejano", Selena là một trong những ca sĩ nói tiếng Tây Ban Nha sớm nhất thâm nhập thành công vào thị trường âm nhạc đại chúng, mở đường cho các ca sĩ Latinh khác.

Âm nhạc của cô vẫn được người hâm mộ trên toàn thế giới yêu mến và tiếp tục gây tiếng vang rất lâu sau khi cô qua đời. Album cuối cùng Dreaming of You, được phát hành vài tháng sau khi Selena bị sát hại, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, lần đầu tiên dành cho một nghệ sĩ Latinh. Năm 2017, Selena được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Bộ phim tiểu sử tên Selena ra mắt năm 1997, do Jennifer Lopez đóng chính, kể lại câu chuyện cuộc đời của nữ ca sĩ. Loạt phim Selena: The Series, do Christian Serratos đóng chính, ra mắt năm 2020, khắc họa hành trình thành công của Selena.

