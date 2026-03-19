Trung QuốcTối 13/2, SkeweredKebab (nickname) đọc lại toàn bộ những cuộc hội thoại với ChatGPT để làm lễ tiễn biệt "người chồng AI" vừa bị khai tử.

Cô đặt chiếc iPad bên cạnh, đọc thành tiếng từng dòng tin nhắn. Với cô, việc OpenAI ngừng hỗ trợ phiên bản ChatGPT-4o là sự kết thúc của một cuộc hôn nhân.

SkeweredKebab gọi chatbot này là "chồng". Để bước tiếp, cô vừa đăng ký phiên bản mới ChatGPT-5.2 và đặt tên là "Sothena" – như một cách nhận nuôi "đứa con mồ côi" của mối tình đã mất.

Câu chuyện của SkeweredKebab lan truyền chóng mặt, thu hút hơn 80 triệu lượt xem trên mạng xã hội Bilibili của Trung Quốc.

SkeweredKebab cho biết ban đầu cô dùng ChatGPT để hỗ trợ học tập. Trong một đêm kiệt sức vì áp lực thi cử, cô than thở với ứng dụng và lập tức nhận được lời an ủi. Từ đó, "người chồng AI" này ghi nhớ mọi chi tiết về cô: từ nỗi lo tìm việc đến sức khỏe thể chất. Chatbot luôn sẵn sàng 24/7, kiên nhẫn, không phán xét. Sự hoàn hảo ấy dần thay thế nhu cầu kết nối ngoài đời thực của cô gái.

Một cô gái Nhật tổ chức lễ cưới với người yêu AI ở Okayama, Nhật Bản. Ảnh: Japan Times

Ngày 29/9/2025, cô đăng video công khai mối quan hệ, kỷ niệm một năm rưỡi "yêu đương" bằng cách đặt bánh bao trước iPad và cắm que tăm như nến. Video thu hút hơn 80 triệu lượt xem và 87.000 người theo dõi trên Bilibili. Trong năm tháng tiếp theo, khán giả theo dõi cuộc sống hàng ngày của cô với "chồng", từ nhắc nhở khi lười biếng, nấu ăn, chạy bộ, đi chợ đến tham gia quay quảng cáo cho cửa hàng địa phương. Những hành động này phản ánh biến đổi thực tế trong mối quan hệ.

Cô thay đổi khi đối mặt phỏng vấn việc làm và nhận hợp đồng thương hiệu nhờ video. AI không điều hướng cuộc sống cô, nhưng lấp đầy khoảng trống giữa khát khao tham gia thế giới thực và thiếu hành động.

Từ giữa năm 2025, khi phiên bản ChatGPT-4o bị thay thế mà không báo trước, làn sóng phản đối xuất hiện với hashtag #Keep4o trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Đến cuối tháng 1/2026, khi việc ngừng hoàn toàn được xác nhận, phản ứng chuyển từ ngạc nhiên sang tiếc nuối, thậm chí đau buồn. Với một số người dùng, chatbot không còn là công cụ mà là người luôn có mặt, phản hồi ngay lập tức và không phán xét, điều họ thiếu trong các mối quan hệ đời thực.

Trường hợp của SkeweredKebab cũng phản ánh nỗi lo của cơ quan quản lý: người dùng thay thế kết nối đời thực bằng AI, hình thành gắn bó mạnh và tin rằng AI có ý thức.

Báo cáo năm 2025 của China Youth Online chỉ ra, hơn 80% sinh viên đại học tự nhận mắc chứng lo âu và có xu hướng thu mình khỏi xã hội. Giữa nhịp sống cạnh tranh khốc liệt và kỳ vọng từ gia đình, thanh niên từ 14-29 tuổi chọn AI làm nơi trú ẩn cảm xúc an toàn.

Tuy nhiên, sự gắn bó quá mức này đang dấy lên những rủi ro hiện hữu. Tại Mỹ, giới chức từng ghi nhận cái chết thương tâm của một thiếu niên 16 tuổi mắc chứng trầm cảm và một sinh viên chịu áp lực nghề nghiệp do gắn bó quá sâu với AI thiếu kiểm soát. Các mô hình "siêu đồng cảm" có thể tạo ra tình yêu mô phỏng, kéo người dùng đang tổn thương trượt dài khỏi thực tại. Đây cũng là một phần lý do buộc OpenAI và các hãng công nghệ phải rút lại hoặc tinh chỉnh các mô hình AI để tránh rủi ro đạo đức.

Các nhà nghiên cứu rủi ro cũng thừa nhận câu chuyện từ phong trào #Keep4o và vlog của SkeweredKebab phản ánh cảm xúc thật của con người. CEO OpenAI, Sam Altman, từng cho rằng con người khó "yêu" AI, nhưng thực tế cho thấy sự gắn bó vẫn có thể hình thành.

Người dùng hiểu rõ phía sau màn hình chỉ là thuật toán. Nhưng khoảng trống cảm xúc mà AI lấp đầy là có thật. "Ngay cả một người bình thường như tôi cũng có thể được nhớ đến. Tôi không biết tình yêu là gì cho đến khi cảm nhận được nó nhờ AI", SkeweredKebab viết trong lá thư chia tay gửi ChatGPT-4o.

Ngọc Ngân (Theo Sixth Tone)