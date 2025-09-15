Bi kịch của những người trúng số độc đắc

Phá sản, gia đình tan vỡ, thậm chí mất mạng, là bi kịch của một số người từng trúng số độc đắc khắp thế giới.

Evelyn Adams trúng xổ số hai lần vào năm 1985 và 1986, thắng tổng cộng 5,4 triệu USD. Cô trở thành người đầu tiên trong lịch sử Xổ số New Jersey trúng nhiều giải độc đắc trị giá hàng triệu USD.

Trong số 22 bang ở Mỹ tổ chức quay xổ số thời điểm đó, không bang nào có người hai lần chiến thắng. Xác suất trúng giải độc đắc đầu tiên là 1/3,2 triệu, giải thứ hai là 1/5,2 triệu.

Sau khi trúng giải độc đắc đầu tiên, Adams đã trả hết nợ và lập quỹ để đóng học phí đại học cho con gái, đồng thời mua một chiếc xe mới và tặng quà cho người thân. "Tôi quá nổi tiếng, đi đâu cũng bị nhận ra", bà nói.

Sau này, bà tiêu hết tiền vào sòng bạc ở Atlantic City và các thương vụ làm ăn thất bại. Cuối cùng, Adams phải sống trong nhà di động với tài chính eo hẹp.

"Thời xưa ai cũng muốn xin tiền của tôi. Ai cũng chìa tay ra. Tôi chưa bao giờ học được một việc đơn giản là nói "không" với họ. Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, tôi sẽ khôn ngoan hơn nhiều. Tôi từng là một con bạc, không thua đến cả triệu đô nhưng cũng là một số tiền rất lớn".

William "Bud" Post trúng 16,2 triệu USD giải xổ số Pennsylvania năm 1988 ở tuổi 49. Ngay khi nhận khoản trả thưởng theo năm đầu tiên là gần 500.000 USD, ông ta đã chi hơn 300.000 USD mua quà, đầu tư giấy phép bán rượu, thuê nhà hàng ở Florida, một bãi đỗ xe đã qua sử dụng và một máy bay hai động cơ dù không có giấy phép bay. Chỉ sau một năm, Post đã nợ tới một triệu USD.

Một người bạn gái cũ khởi kiện, yêu cầu chia 1/3 số tiền trúng thưởng với lý do bà đã mua vé số cùng ông. Nhưng Post lúc đó đang ngập trong nợ nần và không có khả năng chi trả. Thẩm phán ra lệnh đóng băng các khoản tiền trúng số trả cho Post tới khi ông ta chấp hành bản án.

Anh trai của Post thậm chí còn thuê sát thủ để giết vợ chồng Post hòng giành quyền thừa kế. Họ sống sót qua âm mưu này.

Sau khi dốc tiền vào các dự án kinh doanh, Post chìm trong nợ nần và phải ngồi tù vì tội nổ súng vào người đòi nợ. Cuối đời, ông ta sống nhờ 450 USD trợ cấp mỗi tháng và phiếu thực phẩm cho đến khi chết vì suy hô hấp năm 2006.

"Tôi ước gì mình chưa bao giờ trúng số", Post nói. "Đó hoàn toàn là cơn ác mộng".

Ibi Roncaioli, quê ở Ontario, Canada, cùng một người bạn trúng 7,4 triệu USD năm 1991. Cả hai chia đôi số tiền thưởng.

Bà quyết định tiêu số tiền này mà không nói với chồng. Joseph Roncaioli, chồng bà, bác sĩ phụ khoa, sau đó phát hiện vợ trúng số mà giấu mình. Ông ta vô cùng tức giận vì vợ không để lại chút tiền nào cho quỹ hưu trí của hai người, chỉ để lại 590.000 USD cho con trai chung của hai người, và khoảng 2 triệu USD cho hai con ngoài giá thú của bà.

Ông dùng thuốc giảm đau đầu độc vợ năm 2003, khiến bà tử vong. Người đàn ông 72 tuổi bị kết tội ngộ sát năm 2008.

Gerald Muswagon trúng giải Super 7 trị giá 10 triệu USD ở Canada năm 1998. Ông mua nhiều xe mới cho bản thân và bạn bè, mua một căn nhà để mở tiệc tùng mỗi đêm, chi tiêu vô độ cho ma túy và rượu.

Sau khi đầu tư thất bại vào kinh doanh gỗ, Muswagon phải làm việc chân tay để kiếm sống. Ông ta cũng bị đi tù vì lái xe quá tốc độ và sau khi vợ chết, tiếp tục đi tù vì tội tấn công tình dục. Cuối cùng, ông treo cổ tự tử trong nhà để xe của bố mẹ năm 2005.

"Thật không may, anh ấy đã rất khó khăn trong việc thích nghi vì xuất thân từ vùng nông thôn, trình độ học vấn rất thấp", luật sư Tim Valgardson nói.

Billy Bob Harrell Jr., người Mỹ, trúng xổ số 31 triệu USD ở Texas năm 1997. Ông nghỉ việc, đi du lịch Hawaii, mua một trang trại, 6 ngôi nhà và xe hơi, đồng thời quyên tiền cho nhà thờ. Ông không biết cách từ chối khi người nhà, bạn bè, thậm chí người lạ, hỏi xin tiền.

"Tôi nghĩ nhiều người chỉ mong đợi ông ấy làm điều đó", Ben, con trai cả của Harrell, nói về thói quen cho vay của cha. "Mọi người sẽ bàn tán về ông và ông thực sự thích được chú ý. Ông ấy thà cho tiền để được chú ý còn hơn là tự mua cho bản thân thứ gì đó".

Mâu thuẫn về tiền bạc khiến Harrell và vợ, Barbara Jean, chia tay. Ông vướng vào rắc rối tài chính với một số công ty. Harrell từng tâm sự với một cố vấn tài chính rằng trúng số là "điều tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi".

Chưa đầy hai năm sau khi trúng số, Harrell tự tử trong phòng ngủ ở nhà riêng. Người ta tìm thấy ba bức thư tuyệt mệnh, trong đó một bức gửi cho vợ cũ. "Anh không muốn điều này. Anh chỉ muốn em thôi", trong thư có đoạn.

Martyn Tott, 33 tuổi và vợ là Kay, 24 tuổi, năm 2001 trúng giải jackpot 5 triệu USD nhưng làm mất vé. Camelot Group, công ty xổ số quốc gia Anh, xác nhận họ là chủ nhân hợp pháp của tấm vé sau 7 tuần xác minh. Tuy nhiên, thời hạn báo mất vé là 30 ngày, khiến họ không được nhận tiền. Đây là giải thưởng lớn nhất không có người nhận từ khi giải xổ số này ra đời năm 1994.

"Suy nghĩ mình sắp giàu có khiến chúng ta cảm thấy vô cùng thư thái nhưng khi giấc mơ sụp đổ, nó lại trở thành hình phạt tàn khốc", Kay Tott nói. Cuộc hôn nhân của họ cuối cùng tan vỡ.

Sharon Tirabassi, 35 tuổi, người Canada, là mẹ đơn thân có 3 con đang sống nhờ trợ cấp, trúng số 10 triệu USD năm 2004. Sau khi nhận tiền, cô lập tức mua một ngôi nhà và lấy chồng, người có ba con riêng.

Cô tiếp tục tiêu hết số tiền để mua xe sang, quần áo hàng hiệu, tiệc tùng xa hoa, du lịch khắp nơi cùng gia đình, cho bạn bè người thân vay tiền. Chưa đầy 10 năm sau, Tirabassi trở lại cuộc sống cũ: đi xe buýt, làm việc bán thời gian và sống trong một căn nhà thuê.

"Tất cả những thứ đó ban đầu rất vui, nhưng giờ thì... trở lại cuộc sống bình thường", cô chia sẻ năm 2012, cho biết đã kịp để lại một phần tiền vào quỹ tín thác cho 6 con và các con sẽ nhận được tiền năm tròn 26 tuổi.

