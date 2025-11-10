Bi kịch của người vợ nhiều lần tha thứ bị bạo hành

Trung QuốcĐòi ly hôn người chồng bạo hành, Miêu Lan bị đánh đến hôn mê bất tỉnh rồi ném xuống vực sâu hàng chục mét, tử vong.

Mới đây, người chồng tên Trương Quân bị Viện kiểm sát truy tố vì tội giết người. Vụ án đã được chuyển hồ sơ lên tòa án chờ xét xử.

Miêu Lan sinh năm 1993, kém Trương Quân 3 tuổi. Cả hai đều đến từ huyện Vĩnh Thọ, thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, ở hai thôn cách nhau chưa đầy 4 km. Quân còn là bạn học cũ của anh trai Lan.

Lan chỉ học hết tiểu học, còn Quân học hết cấp hai. Hai người nên duyên qua mai mối, đăng ký kết hôn vào ngày 27/4/2015, có hai con trai.

Cặp đôi thường xuyên cãi vã sau khi kết hôn. Lan nhiều lần bày tỏ bất mãn trên mạng xã hội. Từ ngày 24/5/2015, cô viết: "Một bước sai, cả đời hối hận", "Sống được thì sống, sống không nổi thì đường ai nấy đi".

Gia đình ban đầu nghĩ vợ chồng trẻ cãi nhau là chuyện bình thường nên liên tục khuyên nhủ, hòa giải.

Vài năm trước, Quân đi làm ở tỉnh khác, Lan ở quê nhà chăm con. Thu nhập của gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào Quân. Trong khoảng thời gian này, những cuộc cãi vã giảm bớt.

Tuy nhiên, sau khi Quân về nhà vào năm 2024, hai người lại cãi nhau vì tiền bạc và những nghi ngờ vô căn cứ của Quân. Quân thường xuyên đánh vợ, sau đó lại tỏ ra hối hận.

Ngày 2/7/2024, Quân gửi tin nhắn cho Lan: "Tất cả là lỗi của anh, đánh em là lỗi của anh, anh sẽ sửa chữa lỗi lầm. Quay về đi, chúng ta bình tĩnh nói chuyện... Hãy cho anh một cơ hội. Anh hứa không bao giờ động đến một ngón tay của em. Nếu anh làm như vậy nữa, em muốn sao cũng được. Vợ ơi, tha thứ cho anh. Giờ anh biết sai rồi".

Người thân cho biết Lan từng nghĩ đến ly hôn, nhưng do dự vì Quân luôn nhận lỗi rất thành khẩn và cô cũng không muốn hai con phải chịu cảnh gia đình tan vỡ.

Tuy nhiên, sau khi xin lỗi không lâu, Quân lại đánh vợ. Tối 20/8/2024, Lan gửi tin nhắn và ảnh cho người thân, cho thấy những vết thương rõ ràng ở chân, đùi, đầu gối và cánh tay do Quân đánh. Cô cũng gọi cảnh sát lúc 19h hôm đó.

Miêu Lan nộp bằng chứng bị bạo hành lên tòa án. Ảnh: Shangyou

Sau đó, Lan đến bệnh viện khám. Ngày 27/9/2024, bệnh viện cấp giấy chứng nhận chẩn đoán, xác định cô mắc chứng lo âu, trầm cảm và ám ảnh sợ hãi.

Lan nói với người thân rằng quyết tâm ly hôn Quân.

Bi kịch sau khi bị bác đơn ly hôn

Ngày 6/11/2024, Lan đệ đơn ly hôn lên tòa án địa phương với lý do tình cảm rạn nứt không thể hòa giải. Ngày 11/12/2024, tòa ra phán quyết bác đơn ly hôn của cô.

Sau đó, Lan không chịu về nhà Quân mà thuê phòng trọ tại một thôn gần thành phố Tây An, Thiểm Tây.

Sáng 22/12/2024, Quân tìm được địa chỉ nhà trọ của Lan qua thông tin nhận hàng chuyển phát, dùng bạo lực lôi kéo cô về nhà. Gia đình Quân nói đưa Lan về với hy vọng cả hai làm lành.

Tối 22/12, Lan kể qua tin nhắn với người thân: "Họ bảo về chăm sóc bọn trẻ. Hồi sáng suýt bị siết cổ chết". Cô nói đã gọi cảnh sát và được hộ tống rời khỏi nhà Quân.

Không ai ngờ rằng thảm kịch xảy ra chỉ 13 ngày sau khi đơn kiện ly hôn bị bác.

Sáng 24/12/2024, Quân lái xe từ huyện Vĩnh Thọ đến nhà trọ của Lan ở Tây An, xin cô đừng ly hôn. Hai người cãi nhau bên ngoài nhà trọ.

Gia đình Lan kể rằng Quân hành hung vợ đến khi cô hôn mê bất tỉnh. Tại hiện trường có một vũng máu khô trên mặt đất, nhiều vết máu trên chiếc ghế gãy ở gần đó và các khối đá ven đường.

Sau đó, anh ta kéo Lan vào xe. Thay vì đưa vợ đến bệnh viện, Quân lái xe lòng vòng từ Tây An đến huyện Vĩnh Thọ, liên tục gọi điện cho gia đình trong thời gian này.

Sau khi biết chuyện, người thân khuyên Quân đưa Lan đến bệnh viện ngay lập tức. Anh ta cũng lái xe đưa Lan đến một bệnh viện ở Hàm Dương, nhưng bác sĩ ở đó cho rằng vết thương của cô quá nặng, cần chuyển viện. Quân đưa Lan trở lại xe và lái về nhà.

Gia đình Lan cho biết trên đường về, Quân nghĩ Lan đã chết nên bế cô ra khỏi xe, ném xuống vực sâu hàng chục mét ở ven đường. Chị gái Quân cũng có mặt tại thời điểm đó.

Kết quả giám định pháp y cho thấy Lan tử vong do chấn thương ở đầu, ngực và nhiều cơ quan nội tạng do ngã từ trên cao.

Gia đình đứng bên vực, nhìn xuống nơi Lan bị chồng ném xuống. Nạn nhân được cơ quan chức năng dùng dây thừng kéo lên nhưng đã tử vong. Ảnh: Shangyou

"Con gái tôi lúc đó chưa chết, là do anh ta ném nó xuống vực nên mới chết", bố Lan nói. Ông kể hôm đó, Quân còn đến nhà thúc giục ông gọi Lan về càng sớm càng tốt. "Anh ta nói 'Nếu ông tìm cô ấy về, chúng tôi sẽ ly hôn'", bố Lan nhớ lại. Lúc đó đã gần sang năm mới nên ông nói đợi qua Tết Dương lịch rồi bàn tiếp.

Sau vụ việc, bố Lan mới biết lúc đó con gái đã bị Quân ném xuống vực.

Sau khi được bố và chị kéo đi khỏi nhà bố vợ, Quân trình báo cảnh sát. Nhưng anh ta không khai báo sự thật ngay mà nói rằng Lan tự nhảy xuống vực. Bố và chị gái Quân cũng nói dối cảnh sát trong lời khai ban đầu.

Tuy nhiên, trước những bằng chứng cảnh sát điều tra được, Quân thú nhận mọi chuyện.

Bên thông gia xin tha thứ

Một ngày sau vụ việc, cảnh sát tạm giữ hình sự Quân với cáo buộc cố ý giết người. Vụ án sau đó trải qua nhiều lần điều tra bổ sung.

Sau khi biết Lan phải cảnh chịu bạo hành, gia đình cô căm hận Quân, không cần bồi thường dân sự, chỉ mong tòa tuyên án tử hình Quân và xử phạt những người thân bao che cho anh ta.

Bố Quân đã chỉ đạo con trai gọi cảnh sát, báo tin giả. Sau đó, bố và chị gái Quân cung cấp lời khai gian dối cho cảnh sát, ảnh hưởng đến việc điều tra. Theo quy định, cảnh sát đã tạm giữ hành chính 10 ngày và phạt 500 nhân dân tệ đối với bố và chị gái Quân.

Liên quan đến việc Quân bị cáo buộc giết vợ, bố Quân cho biết con trai thiếu học thức và kiến thức pháp luật nên mới dẫn đến thảm kịch. Giờ đây, ông mất con dâu, con trai bị bắt. "Tôi gần 70 tuổi, muốn ra ngoài làm việc cũng không ai thuê. Còn hai đứa cháu nhỏ phải chăm lo, tôi biết làm sao?", ông nói.

Bố Quân cho biết sau sự việc đã nhiều lần đến nhà thông gia hoặc nhờ người cầu xin tha thứ, nhưng đều bị từ chối. Ông nói chỉ mong tòa án tha mạng cho con trai.

"Anh ta đánh con tôi thậm tệ, không tha cho nó một con đường sống, sao chúng tôi phải tha cho anh ta?", bố mẹ Lan đáp lại.

Tuệ Anh (theo Shangyou News, iNewsweek)