Bi kịch của người vợ bị tình địch ghen ngược

"Cô ấy đã thể hiện sự hối hận và đau buồn thực sự về những gì đã làm", Mary nói trước tòa. Quay sang Amy, Mary nói thêm: "Em đang được trao cơ hội thứ hai trong đời, và tôi cầu mong em sẽ nắm lấy nó và tạo ra điều gì đó tích cực từ tất cả thảm kịch này".

Kết quả, Amy được toà chấp nhận ân xá, trả tự do ngay sau phiên điều trần.

Vì vụ nổ súng, Mary bị điếc trong một năm và những tổn thương vẫn kéo dài khi bị liệt một bên mặt. Nhưng việc phẫu thuật sẽ quá nguy hiểm, viên đạn vẫn nằm trong cổ của cô.

Sự sống sót của Mary là một kỳ tích nhưng một số dây thần kinh của cô mất chức năng, khiến mất khả năng khóc, cười suốt 25 năm. Năm 2017, sau nhiều cuộc phẫu thuật, Mary cuối cùng đã có thể cười.

Mary tha thứ cho chồng, gia đình họ chuyển đến California. Nhưng Joey một lần nữa phản bội lòng tin của vợ, khi chỉ ba năm sau, anh ta lại bị bắt vì gạ gẫm tình dục một nữ cảnh sát chìm. Sau sự việc, phải đến năm 2003, Mary mới ly hôn.

Vợ chồng Mary và Joey tới phiên toà, đầu năm 1993. Ảnh: Good House Keeping

Trong những năm sau đó, Mary đã suy nghĩ về cả chồng và kẻ bắn mình. Năm 2009, cô xuất bản cuốn tự truyện, nói về mối quan hệ của cô với Joey và sự việc năm 1992.

"Joey mới thực sự là kẻ sát nhân. Người đàn ông đã đánh cắp trái tim tôi thời trung học, đã chia sẻ hàng triệu khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc lại là kẻ sát nhân", cô nói.

Amy Fisher cũng kiếm được tiền từ sai lầm tuổi trẻ. Cô xuất bản tự truyện ngay khi ra tù, If I Knew Then... trở thành sách bán chạy nhất năm 2004 của New York Times. Hai năm sau, cô ta công khai tái hợp tình cũ, Joey.

Khi nổi tiếng và có tiền, Amy quay sang nói xấu người phụ nữ năm xưa mình đã cầu xin sự tha thứ. "Nói thật, tôi không có cảm tình với Mary", Amy thể hiện quan điểm và không đưa ra lời giải thích nào.

Cô ta kết hôn với Joey và có ba con. Họ cùng quay phim khiêu dâm và bán cho các hãng giải trí. Sau ly hôn năm 2015, Amy vẫn tiếp tục kiếm sống bằng con đường này.