Bi kịch của người thợ lát gạch trúng số

Bồ Đào NhaLuís Lopes từng tin cuộc đời sang trang khi trúng số 8 triệu euro, nhưng sau 16 năm, anh trắng tay và đối mặt khoản nợ khổng lồ.

Năm 2009, Luís Lopes, 40 tuổi, làm nghề lát gạch tại Charneca da Caparica, khu dân cư ven Lisbon. Cuộc sống của anh là chuỗi ngày lặp lại: dậy sớm, làm việc và về nhà khi đã kiệt sức. Niềm vui duy nhất của Luís là hùn tiền mua vé số EuroMillions cùng nhóm bạn, dù chẳng mấy khi nuôi hy vọng đổi đời.

Tháng 6 năm đó, vận may bất ngờ mỉm cười. Nhóm của Luís trúng giải độc đắc 50 triệu euro. Phần chia của anh là gần 8 triệu euro. "Tôi mất ngủ suốt 15 ngày vì vừa lo âu, vừa hưng phấn", Luís nhớ lại. Hai tháng sau, anh bỏ nghề lát gạch.

Luís Lopes vào năm 2009. Ảnh: Mirror

Có tiền, người đàn ông 40 tuổi khi ấy bắt đầu cuộc sống vương giả. Năm 2010, anh mua biệt thự, tặng tiền cho các cháu, mua đất cho anh chị em. Là fan cuồng nhiệt của Benfica, Luís theo chân câu lạc bộ đến mọi sân đấu quốc tế. Nhưng sự giàu có cũng kéo theo phiền toái. Người lạ liên tục gõ cửa xin giúp đỡ khiến anh ngộp thở trong chính ngôi nhà mới.

"Nhà mới không mang lại bình yên vì nó quá gần nơi cũ, tôi không thể thoát khỏi những người xin tiền", Luís kể.

Bước ngoặt bi kịch đến khi Luís thuê Sónia Valente - một luật sư được bạn bè giới thiệu - để quản lý tài chính. Tin tưởng tuyệt đối, anh giao phó mọi vấn đề pháp lý và tiền bạc cho bà. Anh ký mọi giấy tờ Sónia đưa mà không cần đọc.

Luật sư liên tục yêu cầu Luís đưa tiền mặt với lý do nộp thuế hoặc đóng phạt. Mỗi lần chuyển tiền đều không dưới 50.000 euro (hơn 1,3 tỷ đồng). "Tôi chưa bao giờ đóng thuế nên không hiểu hệ thống vận hành thế nào. Tôi tin cô ấy hoàn toàn", anh nói.

Năm 2018, nghi ngờ nảy sinh. Luís kiểm tra và phát hiện số tiền thuế thực tế thấp hơn nhiều con số luật sư báo. Anh nộp đơn kiện Sónia lừa đảo. Đáp lại, nữ luật sư phủ nhận và kiện ngược Luís vì chưa thanh toán phí pháp lý.

Tòa án phán quyết có lợi cho luật sư. Tài sản của Luís bị phong tỏa, một phần ngôi nhà bị tịch thu, tài khoản ngân hàng đóng băng. Từ triệu phú, anh quay về vạch xuất phát, hôn nhân cũng tan vỡ. Hiện tại, Luís sống nhờ thu nhập từ một nhà hàng nhỏ ở Alentejo và vẫn mua vé số hai lần mỗi tuần với hy vọng vận may tái diễn.

"Tiền đến trong chớp mắt, nhưng nếu không tỉnh táo, nó cũng rời đi nhanh như vậy", cựu triệu phú chiêm nghiệm.

Ngọc Ngân (Theo Mirror)