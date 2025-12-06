Bi kịch của người độc thân

Trung QuốcCa xuất huyết não đẩy Jiang, 46 tuổi ở Thượng Hải, vào tình thế sinh tử mà không ai đủ thẩm quyền ký giấy phẫu thuật, dù cô có tiền.

Ngày 14/10 vừa qua, cô Jiang ở quận Dương Phố, Thượng Hải xin nghỉ phép vì thấy chóng mặt. Khi đồng nghiệp đến nhà kiểm tra, họ phát hiện cô đã nguy kịch. Bác sĩ chẩn đoán cô bị xuất huyết não, cần phẫu thuật gấp.

Phẫu thuật cần người nhà ký cam kết. Nhưng Jiang là con một, cha mẹ qua đời từ lâu. Người cô họ ở cách hơn 2.000 km cũng vừa qua đời. Trong danh bạ, người duy nhất có chút liên hệ huyết thống là anh Wu - cháu nội của em trai bà nội cô. Hai người là họ hàng xa, hiếm khi gặp gỡ.

Nhận tin, anh Wu vội vã đến bệnh viện ký tên và cùng công ty ứng trước 30.000 tệ đóng viện phí. Ca phẫu thuật thành công giữ lại mạng sống cho Jiang, nhưng cô rơi vào hôn mê sâu, phải duy trì sự sống bằng máy thở.

Đến ngày 11/11, viện phí đã lên hơn 210.000 tệ và không ngừng tăng thêm 5.000 - 10.000 tệ mỗi ngày. Anh Wu nhiệt tình cũng không đủ sức gánh vác.

Cô Jiang đang nằm phòng ICU tại Bệnh viện Tân Hoa. Ảnh: QQ

Cô Jiang có nhà, có tiền tiết kiệm và bảo hiểm trị giá cả triệu tệ. Nhưng khi anh Wu cầm giấy tờ đến ngân hàng và công ty bảo hiểm để xin rút tiền cứu người đều không được giải quyết, vì không phải chính chủ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Anh Wu chạy đến đồn cảnh sát xin giấy chứng nhận "không còn người thân" cũng không được cấp. Cách duy nhất là nộp đơn ra tòa xin tuyên bố Jiang mất năng lực hành vi dân sự và chỉ định người giám hộ. Nhưng quy trình này mất tới nửa năm.

"Cô ấy đã chuẩn bị tiết kiệm và bảo hiểm để an yên nửa đời sau. Nhưng cô ấy sẽ không ngờ tiền lại không cứu được mạng mình chỉ vì thiếu một chữ ký", anh nói.

May mắn sau khi truyền thông vào cuộc, Ủy ban cư dân địa phương đã đứng ra làm thủ tục bảo lãnh. Hiện cô Jiang hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng hành trình hồi phục và vấn đề pháp lý tài sản vẫn còn nan giải.

Câu chuyện của cô Jiang đã gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc, gióng lên hồi chuông cảnh báo cho xu hướng sống độc thân ngày càng phổ biến.

Nhiều người trẻ hiện đại quan niệm: "Một mình vẫn ổn, chỉ cần có tiền là vào viện dưỡng lão cao cấp". Nhưng thực tế tàn khốc chứng minh: Tiền chỉ là sự bảo đảm khi bạn còn tỉnh táo. Còn khi mất ý thức, tiền của bạn không còn thuộc về bạn nữa, mà phụ thuộc vào lương tâm của người giám hộ hoặc sự can thiệp của pháp luật.

Bí thư chi bộ khu dân cư Bưu Điện, quận Dương Phố cho biết sẽ đứng ra bảo lãnh cho cô Jiang. Ảnh: QQ

Nữ ngôi sao Đài Loan Luo Peiying từng nổi tiếng vì quan điểm không muốn bị hôn nhân trói cuộc. Cô lên kế hoạch năm 70 tuổi sẽ bán bất động sản để ăn chơi, thuê người phục vụ. Nhưng không ngờ tháng 8/2020, cô được phát hiện tử vong tại nhà riêng, qua đời hai ngày sau mới được phát hiện. Cuộc đời dừng ở tuổi 59.

Nhà từ thiện nổi tiếng Lý Xuân Bình, người từng quyên góp trung bình 70.000 tệ mỗi ngày, nhưng cuối đời mắc bệnh Alzheimer, không vợ con, khối tài sản khổng lồ bị người giúp việc và những kẻ xung quanh xâu xé, thao túng. Theo tiết lộ của truyền thông, mỗi ngày ông đều bị ép uống thuốc ngủ, tuổi già thê lương và qua đời trong cô độc hồi tháng 10 vừa qua.

Giới luật sư khuyến cáo, với những người chọn lối sống độc thân hoặc DINK (thu nhập đôi, không con cái), việc chuẩn bị tài chính là chưa đủ. Họ cần thực hiện "Giám hộ theo ý nguyện". Đây là văn bản pháp lý chỉ định trước người sẽ làm giám hộ cho mình (có thể là bạn bè, luật sư, hoặc tổ chức xã hội) trong trường hợp mất năng lực hành vi.

"Cô đơn có lẽ là một sự lựa chọn, nhưng sinh mệnh cần một sự bảo đảm chu toàn hơn. Sự tự do thực sự, không phải là muốn làm gì thì làm, mà là bất luận xảy ra chuyện gì, đều có thể ung dung đối phó", một luật sư nói.

Bảo Nhiên (Theo QQ/Aboluowang)