Bi kịch của nạn nhân chịu 6 tiếng thẩm vấn với hai viên đạn trong đầu

MỹBị coi là nghi phạm giết bạn gái, Ryan Waller phải chịu đựng hơn 6 tiếng thẩm vấn dù bị đạn găm trong não, để lại di chứng nặng nề.

Ngày 24/12/2006, bố mẹ Ryan Waller gọi cho cảnh sát địa phương nhờ đến nhà kiểm tra Ryan và bạn gái Heather Quan. Họ thấy lo lắng vì cặp đôi trẻ không đến dự bữa tiệc Giáng sinh như đã hẹn và không trả lời điện thoại của gia đình.

Ryan 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học, còn Heather 21 tuổi, đang học đại học. Họ đã hẹn hò được gần 8 tháng, thuê một căn hộ tại thành phố Phoenix, bang Arizona để sống chung.

Ryan Waller (trái) và bạn gái Heather Quan. Ảnh: PKBnews

Khi cảnh sát gõ cửa nhà cặp đôi vào 23h đêm Giáng sinh, phải mất một lúc Ryan mới từ từ mở cửa. Các sĩ quan nhìn thấy một vết bầm tím lớn trên mắt trái và một vết cắt trên mũi anh.

Ryan có vẻ mất phương hướng, nói không biết mình bị thương ở mặt như thế nào khi được hỏi. Nhưng sự chú ý của cảnh sát đổ dồn vào người phụ nữ nằm trên ghế dài trong căn phòng tối. Ryan nói rằng cô đã "ngủ" trên ghế được vài ngày. Khi bước vào trong để kiểm tra, cảnh sát nhận thấy người phụ nữ đã chết do một viên đạn bắn vào đầu.

Cảnh sát lập tức bắt giữ Ryan đang trong trạng thái hoang mang, nhét anh ta vào phía sau xe tuần tra trong khi đợi các sĩ quan khác đến hiện trường.

Vài tiếng sau, Ryan được chuyển đến phòng thẩm vấn tại đồn cảnh sát Phoenix. Điều tra viên suy đoán Ryan và Heather có mâu thuẫn trước khi cô bị giết. Họ coi án mạng này là một vụ bạo hành gia đình gây tử vong.

Vật lộn với cuộc thẩm vấn

Trong suốt quá trình thẩm vấn kéo dài một tiếng, hành vi của Ryan ngày càng kỳ lạ. Đầu tiên, người thẩm vấn, sĩ quan Paul Dalton, đọc cho Ryan nghe các quyền của anh nhưng sau đó nhận ra Ryan không biết những quyền này là gì. Ryan cũng không thể nói với cảnh sát mình đã tốt nghiệp trung học hay chưa, khi nào tốt nghiệp, có bạn gái không, họ của bạn gái là gì.

Trong buổi thẩm vấn, Ryan tỏ ra đau đớn, nhiều lần cố gắng tựa đầu và chân lên bàn. Anh thỉnh thoảng rên rỉ, lặp lại: "Trời ơi, tôi chỉ muốn ngủ thôi". Hầu hết câu trả lời cho các câu hỏi của cảnh sát đều là: "Tôi không biết".

Ryan Waller có bên mắt trái bầm tím, kêu đau đầu, gục xuống bàn trong buổi thẩm vấn. Ảnh: Unilad

Gương mặt Ryan đầy vết bầm tím nghiêm trọng đến mức chuyển sang màu đen. Khi được hỏi tại sao bị thương, Ryan ban đầu bảo "không biết", sau đó nói "đã cãi nhau" với Heather, cuối cùng đính chính rằng bị bắn vào mặt.

Ryan trở nên bối rối, kích động và đau khổ khi nghe thông báo Heather đã chết trên ghế dài. Anh đột nhiên bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra với họ.

Ryan nói: "Những người này đã đến - Richie và bố anh ta - họ bắt đầu bắn cung và phi tiêu - anh hiểu tôi đang nói gì chứ?". Sau đó, Ryan sửa lời khai, nói rằng bố con Richie có súng lục. Ryan tiếp tục dùng cách diễn đạt kỳ quặc khác khi nói: "Tôi không biết tại sao, nhưng họ đưa tôi vào trạng thái ngủ với cung tên và mấy thứ chết tiệt khác".

Chàng trai 18 tuổi nói đã "cố gắng đứng dậy nhưng không được". Khi được hỏi chuyện gì xảy ra sau khi cô gái bị bắn, Ryan nói không gọi 911 vì "cô ấy đang ngủ, tôi để cô ấy ngủ".

Sĩ quan Dalton nhận định không lý nào Ryan có thể sống sót nếu bị bắn vào mặt, nên bác bỏ lời khai này như một lời nói dối khác. Câu chuyện của Ryan cũng đầy mâu thuẫn và bị thay đổi nhiều lần, khiến cảnh sát không mấy tin tưởng.

Hai lỗ đạn trên mũi

Đến 5h52, sĩ quan Dalton nói Ryan nên kiểm tra vết thương sau khi thẩm vấn. Lúc này, cảnh sát mới nhận thấy có gì đó trên mũi Ryan. Đó là hai lỗ đạn. Nhưng thật khó tin là Ryan dường như không nhận thức được tình trạng vết thương của mình, anh hỏi: "Có nghiêm trọng không?".

Ryan được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Một viên đạn đã xuyên qua mũi Ryan ở cả hai bên và sau đó dội ngược trở lại não, găm vào đó. Bốn mảnh xương sọ vỡ ra cũng găm vào não. Viên đạn thứ hai bật ra khỏi hộp sọ, làm vỡ một mảnh sọ khác.

Cảnh sát thông báo cho gia đình rằng Ryan đang trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ cho biết việc không được chăm sóc y tế kịp thời đã khiến Ryan bị nhiễm trùng, đe dọa tính mạng. Ryan mất 35 ngày để hồi phục; trong quá trình đó, anh đã mất mắt trái và một phần não.

Cuộc tấn công trả thù

Qua điều tra, ngày 23/12/2006, Richie Lee Carver và bố là Larry Lloyd Carver cầm súng đến nhà cặp tình nhân, bắn vào đầu Ryan qua mắt trái khi anh ra mở cửa. Tin rằng Ryan đã chết, họ sang phòng bên cạnh bắn chết Heather trên ghế dài.

Trước đó, Richie sống cùng cặp đôi này, nhưng bị Ryan đuổi khỏi nhà do tấn công Heather. Hắn vô cùng tức giận nên quyết định giết họ. Hai cha con Richie lấy trộm một số vũ khí và một máy tính trước khi chạy khỏi hiện trường, bỏ mặc Ryan nằm đó chờ chết.

Có vẻ như Ryan đã tỉnh lại vào cuối ngày hôm đó với tổn thương não nghiêm trọng và lang thang quanh nhà trong trạng thái trống rỗng. Sau khi cảnh sát đến và vội vàng kết luận Ryan là nghi phạm giết người trước khi kiểm tra tình trạng sức khỏe của anh, Ryan phải chờ thêm 6 tiếng nữa mới được đưa đến bệnh viện. Mỗi giây trôi qua đều dẫn đến tổn thương não không thể phục hồi.

Hậu quả là Ryan không còn khả năng tự chăm sóc bản thân, phải dựa vào bố mẹ hỗ trợ suốt đời. 10 năm sau, vào ngày 20/1/2016, Ryan qua đời ở tuổi 27 do một cơn động kinh, biến chứng từ chấn thương sọ não.

Richie Carver (trái) và bố Larry Carver. Ảnh: OkayBliss

Richie và Larry Carver bị bắt sau lời khai của Ryan với cảnh sát. Richie bị buộc tội giết người, hành hung nghiêm trọng, hành vi sai trái liên quan đến vũ khí và trộm cắp. Tháng 6/2008, hắn bị tuyên án tù chung thân không ân xá.

Năm 2013, Larry Carver cũng phải nhận án chung thân vì tội mưu sát cấp độ một, giết người cấp độ một, hành hung nghiêm trọng và trộm cắp.

Gia đình Ryan đệ đơn kiện Sở Cảnh sát Phoenix và chính quyền thành phố Phoenix, yêu cầu bồi thường 15 triệu USD vì đã xử lý sai vụ án của Ryan.

Dù bị chấn thương sọ não do trúng đạn, Ryan vẫn bị giữ trong xe cảnh sát bốn tiếng và sau đó bị thẩm vấn thêm hai tiếng nữa. Đoạn video thẩm vấn, sau đó thu hút sự chú ý lớn, cho thấy Ryan không thể trả lời mạch lạc những câu hỏi đơn giản do điều tra viên đặt ra.

Gia đình Ryan dành bốn năm chuẩn bị cho vụ kiện, tìm kiếm công lý cho hành vi ngược đãi con trai họ trong quá trình điều tra. Nhưng vụ kiện bị bác bỏ đột ngột chỉ ba tuần trước phiên tòa, khiến gia đình không còn cơ hội theo đuổi hành động pháp lý chống lại những người chịu trách nhiệm cho bi kịch của Ryan.

Tuệ Anh (theo Mirror, Medium)