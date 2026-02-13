Bi kịch của mối quan hệ 'yêu không danh phận'

SingaporeDành 5 năm thanh xuân cho một mối quan hệ không tên, Zanariah thừa nhận bản thân kiệt quệ vì cảm giác được quan tâm nhưng không bao giờ có danh phận.

Thời sinh viên, Zanariah Abdul từng bước vào một mối quan hệ kéo dài 5 năm. "Chúng tôi không là gì của nhau nhưng tôi thích cảm giác được quan tâm, ít áp lực và không cần cân nhắc quá nhiều cho đối phương", cô nhớ lại.

Hiện tại, ở tuổi 31, cô biết chính xác tên gọi của nó: Situationship - mối quan hệ mập mờ.

Anisa Hassan, một chuyên gia về tình yêu và hôn nhân, mô tả đây là kết nối lãng mạn, mang lại cảm giác như tình yêu nhưng thiếu sự rõ ràng. "Không nhãn dán, không định hướng, dù hai người vẫn gắn kết về thể xác hoặc cảm xúc", bà Anisa nói. Tình trạng này có thể xuất hiện giữa bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả người đã kết hôn.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là hiện tượng của Gen Z, gây bối rối trong văn hóa hẹn hò hiện đại. Willynn Ng, Giám đốc khu vực ứng dụng hẹn hò Tantan, phản bác quan điểm này. Bà cho biết các thế hệ trước gọi đó là "đang tìm hiểu" hoặc "bạn đặc biệt". Điểm khác biệt ở Gen Z là quy mô và sự phổ biến do mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò thúc đẩy.

Hầu hết mọi người đều muốn một mối quan hệ ổn định và lành mạnh, nhưng việc mắc kẹt trong một mối quan hệ không rõ ràng (situationship) khiến việc thực hiện trở nên khó khăn. Ảnh: iStock/Ridofranz

Ban đầu, sự mập mờ thường mang lại cảm giác dễ chịu. Zanariah từng thấy thú vị vì được chú ý mà không phải chịu trách nhiệm như khi có người yêu. Jane Tan (32 tuổi) cũng từng hài lòng vì được quan tâm đặc biệt mà không cần lo nghĩ về tương lai.

Nhưng sự tạm bợ luôn đi kèm những bất an. Zanariah bắt đầu thấy kỳ quặc khi muốn đòi hỏi sự quan tâm lúc buồn vui, bởi giữa họ không có sự ràng buộc chính thức. Cô nhận những tín hiệu trái ngược: lúc được khen xinh đẹp, thông minh, ngay sau đó đối phương lại thản nhiên hỏi ý kiến về một cô gái khác.

"Tôi tổn thương dù không phải người yêu. Trạng thái lửng lơ khiến tôi liên tục nghi ngờ giá trị bản thân", cô kể. Khi cô muốn dừng lại, anh ta níu kéo bằng danh nghĩa "bạn bè" nhưng lại đối xử ngọt ngào, gieo hy vọng rồi biến mất tùy hứng.

Chuyên gia Anisa phân tích, nhiều người tìm đến các mối quan hệ mập mờ để giải tỏa cô đơn nhưng vẫn muốn tự do. Tuy nhiên, cái giá phải trả là sự thiếu vắng yếu tố cốt lõi của tình cảm bền vững: Lòng tin. "Bạn luôn đứng trước nguy cơ đối phương bỏ đi, cắt đứt liên lạc bất cứ lúc nào mà không cần lời giải thích", bà nói.

Sự mơ hồ dần bào mòn lòng tự trọng. Zanariah ví mình như chú chó con chỉ biết chờ đợi chủ ban phát tình thương. Còn Tan thừa nhận đã vô thức thay đổi bản thân để hy vọng được chọn: "Tôi luôn tự hỏi tại sao mình không đủ tốt để anh ấy yêu".

Cái kết của những mối quan hệ này thường đến mà không có báo trước. Sau 5 năm, Zanariah sốc khi biết qua mạng xã hội tin người kia sắp cưới. Mối quan hệ kết thúc trong im lặng, không một cuộc đối thoại thẳng thắn. Cô rơi vào trầm cảm, còn Tan cũng mất nhiều tháng mới nguôi ngoai.

Theo chuyên gia, vì không được xã hội công nhận là người yêu, nỗi đau của người trong cuộc thường bị xem nhẹ, khiến việc chữa lành càng khó khăn hơn.

Để thoát ra, bà Anisa nhấn mạnh 3 bước: Sự rõ ràng, Lòng can đảm và Thiết lập giới hạn. Đầu tiên, cần trung thực tự vấn mối quan hệ này đang đi về đâu, hay chỉ là trạm dừng chân trốn tránh cô đơn. Tiếp theo, cần can đảm thừa nhận bản thân xứng đáng với một cam kết rõ ràng. Cuối cùng, phải dứt khoát không chấp nhận kiểu "để xem mọi chuyện tới đâu".

Zanariah mất một năm để vượt qua và chọn tha thứ cho bản thân. Hiện tại, cô đã tìm thấy bình yên bên người chồng - người đã cầu hôn cô một cách đàng hoàng và trân trọng.

"Tôi biết ơn vì chuyện cũ đã qua, để tôi học được thế nào là một tình yêu chân thành", cô nói.

Minh Phương (Theo CNA)