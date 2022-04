Bi kịch của cô gái trở thành triệu phú sau một đêm

Trung QuốcTín Tiểu Ngai tin rằng việc trúng độc đắc 100 triệu tệ bốn năm trước không chỉ hủy hoại tài chính cá nhân mà khiến cô khủng hoảng tinh thần.

Năm 2018, Tín Tiểu Ngai, 26 tuổi, nhân viên công nghệ thông tin ở Nam Kinh trúng số 100 triệu tệ (360 tỷ đồng).

Tuy nhiên, thay vì nhận tiền mặt, giải thưởng được trao dưới dạng quà tặng miễn phí như đồ tiêu dùng, bữa ăn, vé máy bay, khách sạn, thậm chí là trải nghiệm đặc biệt như được huấn luyện làm phi công tại Mỹ. Hầu hết các giải thưởng là tiêu dùng một lần và có giá trị trong vòng một năm.

Đây là giải độc đắc của cuộc thi do Alipay, nền tảng thanh toán di động lớn nhất Trung Quốc, tổ chức. Nó đi kèm với tiêu đề "Cá koi may mắn của Trung Quốc", một từ thông dụng thịnh hành lúc bấy giờ liên quan đến vận may.

Tín Tiểu Ngai trong ngày nhận thưởng 100 triệu tệ, tháng 10 năm 2018. Ảnh: 163.com

Vì giá trị các mặt hàng miễn phí lên tới 100 triệu tệ, lúc đầu cô gái này mua rất nhiều quần áo, túi xách và giày dép. Sau đó, Tín xin nghỉ việc để chu du khắp nơi bằng vé máy bay miễn phí. Cô bay đến Thái Lan, Đài Loan, Canada... và những vùng xa xôi hơn như Alaska, Maldives để thưởng thức những món ăn cũng như cảnh đẹp. Trung bình mỗi tháng, Tín đều đến một vài quốc gia để sử dụng giải thưởng của mình.

Lúc đầu, Tín Tiểu Ngai bị thu hút bởi những điều mới lạ. Đến một vùng đất mới, cô đăng tải hình ảnh và video lên các nền tảng xã hội. Số lượng người hâm mộ vì thế không ngừng tăng lên. Có thời điểm, tài khoản cá nhân của cô tăng lên 800.000 người theo dõi chỉ sau một đêm.

Sự nổi tiếng của Tín đã khiến nhiều doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội. Các thương hiệu lớn đánh tiếng muốn hợp tác kinh doanh với cô. Theo các phương tiện truyền thông, một bài đăng quảng cáo trên trang cá nhân của Tín khi đó chi phí lên tới 100.000 tệ (khoảng 360 triệu đồng).

Tuy nhiên, ngay sau đó, cô gái này phải đối mặt với một loạt vấn đề.

Giải thưởng của Alipay chỉ miễn phí và giảm giá ở một số mặt hàng, chẳng hạn như vé vào các điểm tham quan, phí lưu trú và đặc sản địa phương. Tuy nhiên có những chuyến đi, chi phí đi lại và ăn uống lại không nằm trong phạm vi được miễn trừ. Ví dụ khi sang Mỹ, Tín chỉ được miễn phí tiền phòng và tiền ăn trong một đêm, trong khi cô gái này phải ở lại ít nhất 3-4 ngày. Ngoài phần nhỏ được hưởng từ giải thưởng, số tiền còn lại cô phải tự chi trả.

Một năm từ khi nhận thưởng, Tín đã tiêu hết 200.000 tệ (718 triệu đồng) cho các chuyến đi của mình. Số tiền tiết kiệm được cũng dần cạn kiệt.

Không chỉ vậy, hầu hết các giải thưởng trong danh sách trúng giải đều có thời hạn quy đổi nhất định. Để không lãng phí, Tín Tiểu Ngai chỉ có thể chạy đua với thời gian. Trong một năm, cô đã tích lũy hàng chục vé máy bay. Thời cao điểm, thậm chí cô đến bốn quốc gia trong một tháng.

Tín Tiểu Ngai không muốn đi nhiều như vậy, cũng không còn cảm thấy hạnh phúc với những chuyến đi nữa. Cô chia sẻ: "Tôi khá sợ đi máy bay, nhưng phải bay mọi lúc trong thời điểm này". Để đổi được giải thưởng, Tín chỉ có thể vượt qua sự sợ hãi trong lòng. Khi miêu tả tâm trạng, cô thậm chí còn dùng từ "tuyệt vọng".

Sức khỏe của Tín Tiểu Ngai cũng xuất hiện nhiều vấn đề. Cô thường bị đau lưng, đau họng, thậm chí sốt cao. Việc đi lại liên tục giữa những quốc gia khác nhau khiến cô chỉ ngủ được 2-3 tiếng mỗi ngày. Mất ngủ, căng thẳng, có thời điểm bác sĩ chẩn đoán cô bị suy nhược thần kinh trầm trọng.

Để tiếp tục trang trải cho các chuyến du lịch, Tín phải nghĩ cách kiếm tiền. Cô chọn trở thành một blogger du lịch và ẩm thực. Ngoại trừ tập đầu tiên đạt 600.000 lượt xem, các video còn lại lượng theo dõi rất ít. Nguyên nhân là Tín làm nội dung nhàm chán, thiếu đặc sắc nên không thu hút.

Muốn gầy dựng lại tên tuổi, tháng 9/2020, Tín chuyển nhượng giải thưởng năm triệu tệ với hình thức bốc thăm may mắn. Tuy nhiên hành động này của cô bị xác định là bất hợp pháp. Ngay sau đó, các nhà tài trợ, nhãn hàng hủy hợp tác khi Tín bị cáo buộc gian lận. Hơn thế nữa, tài khoản của cô bị cấm đăng bài trong ba tháng.

Sau đó, Tín rất cố gắng để trở lại công việc KOL (người ảnh hưởng tới công chúng). Tuy nhiên, có rất nhiều ý kiến phản đối. "Thành thật mà nói, chúng tôi nhận thấy những nỗ lực lặp đi lặp lại của bạn để trở thành người nổi tiếng. Song, bạn không cung cấp bất kỳ giá trị nào ngoài danh hiệu 'Cá koi may mắn'", một người dùng mạng bình luận.

Tháng 6/2021, sau nhiều tháng vắng bóng, Tín Tiểu Ngai bất ngờ đăng một video lên mạng xã hội, chia sẻ cuộc sống của mình. Cô tiết lộ: "Nhiều người có thể tò mò cuộc sống của tôi như thế nào sau khi trúng số 100 triệu tệ. Thành thật mà nói, nó không diễn ra tốt như vậy. Năm sau tôi tròn 30 tuổi và cho đến giờ vẫn đang thất nghiệp. Gần đây, tôi được chẩn đoán trầm cảm".

Tuy nhiên, video này nhận vô số chỉ trích. Nhiều người cho rằng, Tín muốn thu hút sự chú ý với mục đích cuối cùng là sự nổi tiếng. Nhìn thấy những lời chỉ trích, cô rất đau khổ và đăng một video khác, giải thích bản thân hiện tại không cần sự nổi tiếng. "Giờ tôi chỉ muốn có một công việc, như thế chẳng lẽ là sai", Tín nói giọng mỉa mai.

Tín Tiểu Ngai sau đó cũng thử sức livestream bán hàng nhưng không hiệu quả. Gần đây, cô thi chứng chỉ giáo viên, mong trở thành một giáo viên dạy công nghệ, có cuộc sống ổn định.

Trong một cuộc phỏng vấn, Tín chia sẻ: "Có một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống không phải là điều xấu nhưng nó khiến tôi mắc nghẹn. Tiền kiếm từ công sức của bản thân vẫn an toàn hơn là người khác tự dưng cho mình".

Vy Trang (Theo 163.com)