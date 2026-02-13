Mỗi lần yêu sai người, tôi lại không muốn mở lòng

Tôi 26 tuổi. Trong các mối quan hệ, tôi thường hiểu lầm người khác, từ tình bạn đến tình yêu. Chính những điều đó khiến tôi mệt mỏi và áp lực. Tôi từng chơi với những người không xứng đáng, họ nói xấu sau lưng mà tôi không hề hay biết. Tôi cũng không biết mọi chuyện bắt đầu từ đâu. Có lẽ vì tôi quá ngây thơ, quá khờ dại khi đặt niềm tin và cái tôi của mình sai người. Tôi trao tình bạn, tình yêu cho những người không tốt với mình, còn những người thật lòng quan tâm thì tôi lại không biết trân trọng. Tôi cứ mãi đi tìm những hình bóng xa vời, chạy theo những tình yêu không đúng, để rồi người ta nói gì tôi cũng nghe theo, sống bị động theo miệng lưỡi thiên hạ.

Vì những tổn thương đó, tôi dần rơi vào trạng thái khép mình, thậm chí tự kỷ. Tôi chưa va chạm nhiều nên giao tiếp còn khó khăn, ít nói và thiếu tự tin. Có những ngày tôi nói chuyện với mọi người rất bình thường, hôm sau họ lại không nói chuyện với tôi nữa, coi tôi như người xa lạ. Điều đó khiến tôi rất buồn và dần dần chọn cách tránh xa các mối quan hệ. Tôi cảm thấy sợ những bộ mặt giả tạo ngoài xã hội. Họ có thể nói chuyện với nhau rất thân thiết, nhưng với tôi thì lạnh nhạt. Họ nói xấu, chê bai tôi không biết làm việc, không biết giao tiếp. Tôi không biết phải làm sao để mọi thứ trở nên đơn giản hơn, cũng không biết làm thế nào để người khác ngừng nói xấu mình. Tôi cũng hiểu rằng cuộc sống này không thể làm hài lòng mọi người.

Mỗi lần yêu sai người, tôi lại rơi vào bế tắc, thu mình lại, không muốn mở lòng thêm một lần nào nữa. Tôi biết đôi khi chính mình tự làm khổ mình, tự chuốc đau khổ vào thân vì đặt niềm tin sai chỗ. Tôi vẫn loay hoay tìm cách để mạnh mẽ hơn, sống đơn giản và yêu thương bản thân nhiều hơn. Mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn và anh chị.

Huyền Nga