Bi kịch của chàng trai quyết 'đẹp bằng mọi giá'

MỹTừ một cậu bé tự ti, Braden Peters bước vào cuộc đua "tối ưu hóa ngoại hình" với thuốc cấm và búa đập xương mặt, rồi nhận ra đánh mất cơ hội sống một cuộc đời bình thường.

Braden Peters, hay còn được biết đến với biệt danh Clavicular trên mạng xã hội, sống tại bang New Jersey, là một cái tên gây tranh cãi lớn trên toàn cầu. Ở tuổi 20, anh sở hữu vẻ ngoài thu hút với những chỉ số cơ thể được xem là "tỷ lệ vàng". Nhưng để có được diện mạo ấy, Peters đã bắt đầu một hành trình tự ngược đãi bản thân từ năm 14 tuổi.

Braden Peters sở hữu nhan sắc thu hút nhưng không hạnh phúc. Ảnh: @clavicular0/Instagram

Thay vì tham gia các hoạt động ngoại khóa như bạn bè đồng trang lứa, Peters đặt mua testosterone và các loại thuốc hỗ trợ tăng cơ, giảm mỡ bất hợp pháp trên mạng. Sự ám ảnh về một khuôn mặt góc cạnh nam tính khiến anh không ngần ngại thực hiện "bone smashing" (đập xương). Đây là một phương pháp rùng rợn thuộc trào lưu "looksmaxxing" (tối ưu hóa ngoại hình) lan truyền trên TikTok, trong đó người tham gia dùng vật cứng, thậm chí là búa, đập vào xương mặt với niềm tin sai lệch rằng khi xương lành lại sẽ tạo ra các góc cạnh sắc nét hơn.

Khi cha mẹ phát hiện và ra sức ngăn cản, Peters không dừng lại mà càng lún sâu. Anh coi việc thay đổi ngoại hình là một cuộc "thăng tiến" sống còn, nơi vẻ đẹp hình thể quyết định tất cả giá trị của một con người.

Nhờ các nội dung gây sốc và cực đoan, Peters nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội, thu về tới 100.000 USD mỗi tháng. Nhưng đi kèm với sự giàu sang chớp nhoáng là những bi kịch về sức khỏe và tinh thần không thể cứu vãn.

Braden Peters khoe cơ thể cân đối, nam tính. Ảnh: @clavicular0/Instagram

Peters thừa nhận đã bị vô sinh do nhiều năm lạm dụng steroid. Để duy trì cân nặng và sự tỉnh táo trong những buổi livestream kéo dài hàng chục giờ, anh tiếp tục tìm đến các chất kích thích mạnh, khiến cơ thể và tâm trí luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ.

Không dừng lại ở nỗi đau thể xác, quan điểm sống của chàng trai trẻ cũng bị bóp méo nghiêm trọng. Anh bắt đầu coi phụ nữ chỉ là "đối tượng để chinh phục" và liên tục tham gia vào những hành vi lố lăng nhằm giữ chân khán giả.

Từ chỗ khao khát làm đẹp để được xã hội chấp nhận, Peters dần bị cộng đồng mạng quay lưng do vướng hàng loạt bê bối pháp lý và có những phát ngôn thù ghét.

Dù từng đạt được ước mơ xuất hiện trên những sàn diễn thời trang danh giá tại New York, Peters thừa nhận bản thân không hề hạnh phúc. "Tôi ước mình đã có những trải nghiệm bình thường. Giờ đây, tôi sẽ không bao giờ được sống cuộc đời của một thanh niên bình thường nữa", Peters chia sẻ sau khi bị đuổi khỏi đại học vì tàng trữ chất cấm.

"Looksmaxxing" là một trào lưu lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, đặc biệt thu hút nam thanh thiếu niên, với mục tiêu nâng cấp ngoại hình lên mức tối đa để đạt được "tỷ lệ vàng". Trào lưu này thường được chia thành hai cấp độ:

Softmaxxing (Tối ưu hóa an toàn): Tập trung vào việc thay đổi thói quen sinh hoạt tích cực như tập gym, chăm sóc da, thay đổi kiểu tóc, phong cách ăn mặc hoặc tập các bài tập cơ mặt.

Hardmaxxing (Tối ưu hóa cực đoan): Chạm đến ranh giới nguy hiểm khi người tham gia bất chấp sức khỏe để lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, sử dụng chất cấm (steroid), hoặc áp dụng các biện pháp tự hoại như "bone smashing" (dùng vật cứng đập vào xương mặt để tạo góc cạnh nam tính).

Các chuyên gia tâm lý cảnh báo, dù khởi đầu với mong muốn cải thiện sự tự tin, phần lớn những trào lưu "Hardmaxxing" đang gây ra hội chứng mặc cảm ngoại hình (body dysmorphia), đẩy nhiều thanh thiếu niên vào bi kịch tổn thương nặng nề cả về thể xác lẫn tâm lý.

Nhật Minh (Theo Guardian, NYTimes, SCMP)