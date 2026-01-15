Bị khởi tố vì vào rừng trồng cần sa

Lâm ĐồngVõ Đăng Phương, 32 tuổi, bị khởi tố do trồng trái phép 763 cây cần sa trong khu rừng do Công ty Nam Tây Nguyên quản lý.

Ngày 14/1, Công an xã Quảng Trực (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố Phương về tội Trồng cây cần sa, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cần sa trồng trong rừng ở bon Bu Lum, xã Quảng Trức. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, trong đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, lực lượng công an xã phát hiện khu vực trồng cần sa trái phép tại Tiểu khu 1488, thuộc bon Bu Lum, xã Quảng Trực.

Tại hiện trường có 763 cây cần sa, trong đó 725 cây được trồng trong bầu nhựa, cao từ 30 cm đến 1,7 m; 38 cây trồng trực tiếp dưới đất, cao từ 50 cm đến 1,5 m. Khu vực trồng cây được lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng bóng đèn, dây điện kéo dọc theo các hàng cây.

Võ Đăng Phương, người mặc áo khoác, tại hiện trường trồng cần sa. Ảnh: Công an

Điều tra ban đầu, công an xác định Phương chính là người trực tiếp trồng số cây cần sa trên.

Tư Huynh