Bị khởi tố vì trộm xe của mình

Quảng NgãiBị CSGT tạm giữ xe máy do vi phạm nồng độ cồn, Nguyễn Khánh, 30 tuổi, lén đột nhập khu vực tạm giữ phương tiện rồi đưa về nhà cất giấu.

Ngày 29/1, Khánh (trú xã Phước Giang) bị Công an xã Nghĩa Hành đã khởi tố điều tra hành vi Trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Nghĩa Hành tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Khánh, ngày 26/1. Ảnh: Công an xã Nghĩa Hành

Theo điều tra, chiều 14/12/2025, Khánh đi xe máy đến xã Mộ Đức thăm bạn bè và có uống bia rượu. Đến tối, trên đường về nhà, khi qua vòng xoay thuộc xã Nghĩa Hành, anh ta bị Tổ công tác Trạm CSGT Đức Phổ - Khu vực 4 dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Do vi phạm, Khánh bị lập biên bản, tạm giữ xe máy. Nam thanh niên thừa nhận lỗi và ký vào biên bản.

Tuy nhiên, khoảng 25 phút sau, khi tổ công tác đưa phương tiện vào khu vực tạm giữ và tiếp tục tuần tra, Khánh quay lại, lén đột nhập bãi giữ xe, lấy trộm xe máy mang về nhà cất giấu.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nghĩa Hành vào cuộc xác minh, thu hồi chiếc xe bị lấy trộm, làm rõ hành vi của Khánh để xử lý theo quy định.

Công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông; mọi hành vi xâm phạm tài sản do cơ quan nhà nước quản lý đều bị xử lý nghiêm.

Phạm Linh