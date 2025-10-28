Bị khởi tố vì trộm 2 quả mít

Đồng ThápLê Hoàng Lợi, 34 tuổi, chưa được xóa án tích về tội trộm cắp tài sản, tiếp tục lẻn vào nhà dân cắt trộm 2 quả mít trị giá 387.000 đồng nên bị khởi tố.

Ngày 28/10, Lợi bị Công an xã Mỹ Đức Tây điều tra về tội Trộm cắp tài sản, được tại ngoại.

Lê Hoàng Lợi (trái) cùng tang vật vụ trộm. Ảnh: Công an xã Mỹ Đức Tây

Theo điều tra, ngày 23/10, Lợi chạy xe máy từ nhà tại xã Mỹ Thiện đến xã Mỹ Đức Tây (cùng huyện Cái Bè cũ), lẻn vào vườn nhà dân cắt 2 trái mít nhưng bị chủ nhà phát hiện. Anh ta xin được bỏ qua nhưng bị từ chối nên vứt lại xe bỏ chạy.

Nhận được tin báo, công an mời Lợi đến trụ sở làm việc. Nghi phạm thừa nhận hành vi, khai do cần tiền tiêu xài nên đi trộm.

Hai trái mít được định giá 387.000 đồng.

Theo điểm b khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015, người trộm tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự - nếu từng bị kết án về tội trộm cắp, chưa được xóa án tích mà tiếp tục vi phạm.

Ngọc Tài