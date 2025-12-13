Bị khởi tố vì tông xe vào CSGT

Hải PhòngPhạm Trọng Huy, 36 tuổi, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, điều khiển xe tông vào chốt kiểm tra nồng độ cồn làm một CSGT bị thương

Huy, 36 tuổi, bị bắt tạm giam về hành vi Chống người thi hành công vụ, Công an TP Hải Phòng thông tin ngày 13/12.

Phạm Trọng Huy khi bị bắt. Ảnh: CACC

Theo nhà chức trách, tối 6/12, Huy điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thành Đông, thì gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn của Đội CSGT số 5, Công an TP Hải Phòng. Khi cán bộ làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe, Huy không chấp hành, tiếp tục điều khiển phương tiện tông vào thiếu tá Nguyễn Sơn Tùng rồi bỏ chạy.

Thiếu tá Tùng bị thương phần mềm, phải khâu 4 mũi và được đưa đi cấp cứu kịp thời. Huy bị bắt giữ ngay sau đó, bàn giao cho Công an phường Thành Đông tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Lê Tân