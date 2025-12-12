Bị khởi tố vì ném đá vào xe tải trên cao tốc

Hà TĩnhThiếu niên 16 tuổi ở xã Việt Xuyên bị cáo buộc đứng trên cầu vượt nhặt đá ném vỡ kính xe tải đang chạy trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, do bực tức vì thua game.

Ngày 12/12, thiếu niên bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Thiếu niên (ngoài cùng, góc phải) nghe cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, tối 8/10, thiếu niên đạp xe lên cầu vượt dân sinh ở thôn Ngọc Sơn, xã Việt Xuyên, rồi lấy điện thoại chơi game. Cậu sau đó nhặt đá ném liên tiếp xuống đường cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, nơi có nhiều ôtô đang chạy.

Một viên đá trúng xe đầu kéo làm thủng và rạn vỡ kính chắn gió phía trước, thiệt hại 4,2 triệu đồng.

Xe tải bị thủng kính sau khi bị thiếu niên ném đá trúng. Ảnh: Công an cung cấp

Từ trình báo của tài xế, Công an Hà Tĩnh vào cuộc điều tra, xác định thiếu niên là người gây ra vụ việc.

Làm việc với cảnh sát, cậu này khai do thua game nên ném đá xuống đường "cho hả giận".

Đức Hùng