Bị khởi tố vì lắp ráp súng để bắn chim

Hà TĩnhĐinh Bảo Chung và Cao Viết Lịch bị cáo buộc mua linh kiện trên mạng về lắp ráp thành súng nén hơi để bắn chim.

Ngày 12/10, Chung và Lịch, 31 tuổi, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, hồi đầu tháng 10, Chung và Lịch mua các linh kiện trên mạng về lắp ráp thành một khẩu súng nén hơi, mục đích sử dụng để săn bắn chim.

Khẩu súng mà Chung và Lịch lắp ráp để bắn chim, bị cảnh sát tịch thu. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 6/10, cả hai thực hiện ý định. Chung giấu súng trong áo khoác phía trước người để tránh bị phát hiện, mỗi khi thấy chim thì mới lấy ra bắn.

Quá trình tuần tra trên địa bàn, Công an xã Phúc trạch và Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện Chung và Lịch có nhiều nghi vấn nên kiểm tra hành chính, thu giữ khẩu súng.

Làm việc với cảnh sát, hai người thừa nhận hành vi lắp sáp, sử dụng súng trái phép.

Theo cơ quan điều tra, khẩu súng mà Chung và Lịch sử dụng là súng nén hơi, thuộc danh mục vũ khí quân dụng.

Đức Hùng