Bị khởi tố vì giới thiệu 5 người thân cho nhóm buôn người sang Campuchia

Cà MauPhạm Mỹ Nhiên, 31 tuổi, bị cáo buộc môi giới 5 người họ hàng cho nhóm buôn người sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao", để lấy tiền hoa hồng.

Nhiên bị Công an tỉnh Cà Mau khởi tố về hành vi Tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài, ngày 3/8. Bị can được tại ngoại do đang mang thai.

Phạm Mỹ Nhiên thời điểm bị Công an tỉnh Cà Mau khởi tố. Ảnh: An Khang

Nhà chức trách cáo buộc, đầu tháng 5, Nhiên giới thiệu 3 con của một người bác ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, cho một người ở tỉnh Kiên Giang để đưa sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Các lao động được hứa làm việc với mức lương 20 triệu đồng mỗi tháng.

Nhiên được nhận tiền hoa hồng từ nhóm người ở Kiên Giang. Một thời gian sau, Nhiên tiếp tục giới thiệu 2 người em họ của mình cho đường dây này.

Sau khi đến Campuchia, một người gọi về cho gia đình báo tin bị ép làm các công việc lừa gạt người khác thông qua mạng xã hội. Đồng thời, người này cũng cho biết đã bị bán với giá 30 triệu đồng, cầu cứu gia đình gửi tiền chuộc để được về nước.

Sự việc được trình báo cơ quan chức năng. Công an tỉnh Cà Mau đang mở rộng điều tra.

An Minh