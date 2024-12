Bị khởi tố vì đập hỏng điện thoại của vợ

Quảng NinhLê Văn Tuấn bị vợ tố cáo đã bẻ, ném làm hỏng hoàn toàn chiếc điện thoại di động giá 8 triệu đồng.

Bị can Tuấn, 40 tuổi bị Công an huyện Cô Tô khởi tố về tội Hủy hoại tài sản, theo Điều 17 Bộ luật Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin ngày 19/12.

Trước đó, công an nhận được tố giác của bà Nguyễn Thị Tuyến về việc bị chồng bẻ, ném làm hỏng hoàn toàn chiếc điện thoại di động trị giá 8 triệu đồng vào chiều 19/11.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt bị can Lê Văn Tuấn (người mặc áo đen, ngoài cùng, bên trái). Ảnh Công an cung cấp

Khi được triệu tập, bị can Tuấn đã thừa nhận gây ra hành vi trên với vợ.

Ngoài ra, Tuấn còn bị UBND huyện Cô Tô xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản và Đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình, căn cứ Nghị định số 144/NĐ-CP.

Lê Tân