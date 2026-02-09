Bị khởi tố vì đăng bài xúc phạm 'đối thủ' lên Facebook, TikTok

Đồng NaiVõ Văn Thục Vy, 31 tuổi, đăng 7 bài lên mạng xã hội xúc phạm danh dự, uy tín của người phụ nữ có mâu thuẫn tiền bạc.

Ngày 9/2, Vy, ngụ xã Dầu Giây, bị Công an Đồng Nai khởi tố, cho tại ngoại, điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Võ Văn Thục Vy (phải) nghe đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Thái Hà

Vy là chủ sở hữu tài khoản Facebook mang tên "Võ Văn Thục Vy" và tài khoản TikTok "Vy Japan". Từ ngày 5/9/2025 đến 2/10/2025, do mâu thuẫn tiền bạc với người phụ nữ ở phường Trấn Biên, Vy đã đăng 7 bài viết kèm nhiều hình ảnh và video về chị này và chia sẻ lên nhiều hội nhóm.

Cơ quan điều tra xác định, nội dung các bài Vy đăng tải là không có căn cứ, chưa được kiểm chứng; đồng thời xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự; đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, đời sống riêng tư của cá nhân và người thân của chị này.

Phước Tuấn