Bị khởi tố vì bán thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Nghệ AnNguyễn Thị Mai, 43 tuổi, bị cáo buộc mổ lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi, cấp đông hơn 380 kg thịt để bán ra thị trường kiếm lời.

Ngày 19/9, bà Mai bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo khoản 1 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Đây là lần đầu tiên cơ quan điều tra xử lý hình sự hành vi dùng lợn nhiễm dịch tả châu Phi bán làm thực phẩm trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát phức tạp.

Bà Mai (ngoài cùng, góc trái) tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, sáng ngày 5/8, Công an xã Vạn An (trước đây thuộc huyện Nam Đàn) phối hợp lực lượng liên ngành kiểm tra nhà riêng của bà Mai, phát hiện gia chủ đang giết mổ lợn không đúng quy định, bày bán thịt có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh.

Lực lượng chức năng thu 2 con lợn đã giết mổ cùng nhiều miếng thịt đã chia nhỏ, cấp đông trong tủ lạnh; tổng khối lượng hơn 380 kg. Số thịt này chưa qua kiểm dịch, trên thân không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan có thẩm quyền.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Mai khai đã mua lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi về giết mổ để bán kiếm lời.

Nghệ An hiện có hơn một triệu con lợn. Tính đến đầu tháng 9, tỉnh ghi nhận hơn 100 ổ dịch tả lợn châu Phi với 21.000 con nhiễm bệnh, theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

Dịch xuất hiện chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ (1-10 con), tập trung tại các xã có tổng đàn lớn như Đại Đồng, Hoa Quân, Anh Sơn, Yên Xuân.

Đức Hùng